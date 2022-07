La nueva sede de Agronómica de la US: siete años para la primera piedra

Siete años. Es lo que ha tardado en colocarse la primera piedra del nuevo edificio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Sevilla (US), que se encuentra donde antes estuvo la Universidad Laboral, dentro del actual campus de la Universidad Pablo de Olavide (UPO). Fue en 2015, al poco tiempo de que Miguel Ángel Castro ocupara el cargo de rector de la Hispalense, cuando visitó las actuales instalaciones, donde comprobó las más que evidentes deficiencias que ya presentaban (acumulan más de medio siglo). Prometió entonces que pondría en marcha un proyecto que diera respuesta a esas necesidades, pero lo cierto es que hasta este jueves no ha empezado a ver la luz dicha solución, que no será una realidad hasta 2024. Demasiado tiempo para una formación superior estratégica en esta era de la sostenibilidad y de la energía verde.

El rector de la US ha recordado esa visita durante su intervención en el acto en el que se ha colocado la primera piedra del nuevo edificio, diseñado por el estudio de arquitectura Carbajal, formado por José Antonio Carbajal Navarro, Nicolás Carbajal Ballell y Rodrigo Carbajal Ballell, a los que se ha unido en esta ocasión José Luis Daroca Bruño. En el momento en que le fue adjudicado el proyecto se habló de un presupuesto de 11,5 millones de euros.

El primero de ellos ha tomado la palabra en este acto para recordar las líneas generales del nuevo edificio, para el que se ha buscado una perfecta integración con la sede de Agronómica ya existente y con el estilo moderno que impera en las construcciones de la UPO. Un movimiento que tuvo su eco en la Sevilla de finales de los 50 y 60 de la pasada centuria.

La nueva construcción tendrá forma cuadrada y quedará "abrazada" por la actual sede, que se dispone como una L. Ambos edificios se unirán mediante una galería. El que empieza a construirse ahora se ha diseñado como un espacio "compacto y abierto", con materiales "duraderos y que requieren de poco mantenimiento". Dispondrá de tres plantas. En la baja albergará los servicios generales, los departamentos, comedor y cafetería (algo de lo que este centro carece ahora mismo). Las 14 aulas se ubicarán en las plantas 2 y 3, con capacidad para acoger entre 34 y 90 alumnos. Debe recordarse que en la ETS de Ingenería Agronómica estudian actualmente mil universitarios.

6.000 metros más

El nuevo edificio sumará 6.400 metros cuadrados que, añadidos a los ya existentes (unos 7.000) y a los de espacios al aire libre (más de 2.000) supondrán una superficie total de uso cercana a los 15.000 metros cuadrados. Constará de dos patios interiores, ajardinados y dispuestos de norte a sur, que articularán las dependencias. De la fachada sobresalen aleros que proporcionarán sombra a las galerías exteriores que hacen las veces de terrazas. Las cubiertas serán vegetales, con una doble finalidad. Por un lado, por criterios de sostenibilidad, lo que permitirá una refrigeración a bajo coste medioambiental. Y por otro, para que con el cultivo de diferentes especies sirva de investigación para el profesorado y alumnado. En la parcela se dejará un terreno libre para aparcamiento. En esta zona se respetará la arboleda existente.

Esta primera fase de ampliación y rehabilitación de la ETS de Ingeniería Agronómica incluye la demolición del actual salón de actos, que se encuentra en la sede antigua y cuyo estado, según ha precisado Francisco Montero, director general de Espacios de la US, es de "ruina estructural", por lo que se demolerá y se alzará uno nuevo, con aforo para 300 asistentes.

La segunda fase y la tercera se centrarán en la reforma de los dos brazos que componen la sede actual, que albergarán los laboratorios para funciones docentes y de investigación, ya que los ahora existentes están mal dotados y no cumplen su función. Se trata, en todo caso, de un proyecto a largo plazo, ya que el nuevo edificio no estará operativo hasta el curso académico 2024/25. La construcción tiene un plazo de ejecución previsto de 20 meses, a lo que hay que sumar el tiempo que se emplee en el equipamiento de las instalaciones.

Mediante concurso

El proyecto del nuevo edificio se ha seleccionado mediante concurso con jurado. Los motivos de la elección son la calidad arquitectónica, la imagen contemporánea y el respeto al conjunto patrimonial ya existente. Actualmente en la ETS de Ingeniería Agronómica se imparten tres titulaciones: el grado de Ingeniería Agrícola, el máster en Ingeniería Agronómica y el doble grado de Ingeniería Agrícola y Ciencias Ambientales, ofertado por la US y la UPO. Esta titulación es fruto del convenio firmado en 2016 entre ambas instituciones públicas en 2016 y en el que se incluye la ampliación de las infraestructuras mencionadas. Gracias a este acuerdo la UPO cedía el uso de estos terrenos para la nueva construcción.

Tanto el rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, como el de la Olavide, Francisco Oliva, han intervenido en el acto de colocación de la primera piedra, en el que han subrayado la importancia de las alianzas entre universidades públicas para la transferencia de conocimiento y la mejora de la sociedad. Castro ha aprovechado en su discurso para recordar al nuevo Gobierno andaluz la necesidad de un plan general de infraestructuras para la enseñanza superior en la comunidad autónoma. El propio rector de la US ha reconocido el tiempo transcurrido desde la primera visita que realizó en 2015 a Agronómica y las dificultades -"no sólo económicas"- que se han resuelto desde entonces.