El nuevo Embajador de Georgia elige Sevilla para su primera visita oficial

El Embajador de Georgia ante el Reino de España, el Reino de Marruecos y el Principado de Andorra, Alexander Chkuaseli, ha elegido Sevilla y Andalucía como destino de su primera visita oficial tras asumir su cargo. El viaje incluyó la inauguración de la nueva sede consular de Georgia en Sevilla, encabezada por su Cónsul Honorario, Borja del Cuvillo Cano.

Durante su agenda institucional, el Embajador mantuvo diversos encuentros de alto nivel. A nivel regional, fue recibido por el Consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, con quien analizó nuevas vías de colaboración económica y turística entre Georgia y la comunidad andaluza.

El Embajador también fue recibido en el Ayuntamiento de Sevilla por el teniente de alcalde y delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés. En esta reunión se abordaron los principales eventos de la ciudad, como la Semana Santa, la Feria de Abril y SICAB, en plena celebración, así como proyectos clave de planificación urbana como la ampliación del tranvía, la red de carril bici, el modelo de turismo sostenible y la gestión de zonas verdes. Ambas instituciones identificaron oportunidades de cooperación futura y acordaron mantener encuentros de trabajo para el intercambio de experiencias y buenas prácticas.

La recepción oficial tuvo lugar en la Academia de la Diplomacia, de la cual el Embajador Chkuaseli es Académico de Honor. El acto, presidido por el vicepresidente de la institución, José Carlos Ruiz-Berdejo y Sigurtà, puso de relieve la importancia estratégica de Andalucía para Georgia. En su intervención, el Embajador destacó el potencial de colaboración en sectores como la economía, el turismo y la cultura. Asimismo, agradeció la presencia de Mariano Blanco y reconoció el papel de FFC Aqualia como principal inversor español en Georgia, subrayando la evolución de proyectos en energía renovable, hidrógeno verde, manufactura, maquinaria industrial y en las industrias aeroespacial y aeronáutica.

Tras el acto, en el que se proyectó un vídeo que mostró la riqueza natural y cultural de Georgia, se ofreció un cóctel donde los asistentes pudieron degustar los tradicionales vinos georgianos. La ceremonia, muy celebrada por el público, fue conducida por la Responsable de Protocolo de la Academia de la Diplomacia, María Marín.

El programa oficial finalizó el viernes 21 de noviembre con una visita a SICAB, acompañado por el Presidente de ANCCE, Juan José Morales Fernández, resaltando el interés compartido por fortalecer la cooperación en el ámbito ecuestre entre Georgia y Andalucía.