Este es el nuevo horario de Mercadona en Sevilla a partir de septiembre

A partir del lunes 1 de septiembre de 2025, los supermercados Mercadona de Sevilla adaptarán sus horarios tras el periodo estival. Desde el pasado mes de junio, algunos de sus establecimientos ampliaron su horario de apertura hasta las 22:00 horas de lunes a sábado, media hora más de lo habitual, cuando normalmente cierran a las 21:30 horas.

Con la llegada de septiembre y la vuelta a la rutina tras las vacaciones, Mercadona regresa a su horario habitual en Sevilla. A partir del 1 de septiembre de 2025, los supermercados de la cadena abrirán de lunes a sábado en horario de 09:00 a 21:30 horas, permaneciendo cerrados los domingos y días festivos.

Adaptación a los ritmos sevillanos

El cambio de horario de verano en Mercadona se adapta a las costumbres estivales de los sevillanos, que durante los meses más calurosos modifican sus hábitos de compra, realizándolas en horarios más tardíos debido a las altas temperaturas. En Sevilla, donde el termómetro puede superar los 40 grados durante el verano, muchos ciudadanos prefieren hacer sus compras por la noche o temprano por la mañana.

Esta medida también responde al aumento del turismo en la capital hispalense durante los meses estivales, cuando miles de visitantes recorren la ciudad y necesitan servicios comerciales con horarios ampliados.

Consulta de horarios y localización de tiendas en Sevilla

Los clientes sevillanos de Mercadona pueden comprobar fácilmente el cambio de horario de los supermercados a partir del 1 de septiembre de 2025, así como localizar la tienda más cercana en barrios como Macarena, Sevilla Este, Bellavista o el centro histórico, a través del buscador disponible en la página web de la compañía. De esta manera, podrán planificar sus compras y visitas al supermercado de acuerdo con los nuevos horarios establecidos tras el verano.

Mercadona en Andalucía

Mercadona es una de las principales cadenas de supermercados de España, con fuerte presencia en Andalucía y especialmente en Sevilla, donde cuenta con más de 25 establecimientos distribuidos por toda la ciudad y su área metropolitana. Fundada en 1977 por Francisco Roig Ballester y su esposa Trinidad Alfonso Mocholi, la compañía ha experimentado un notable crecimiento a lo largo de los años, consolidándose como líder del sector de la distribución alimentaria en el país.

La filosofía de Mercadona se basa en ofrecer productos de calidad a precios competitivos, manteniendo una estrecha relación con sus proveedores andaluces y apostando por la formación y el desarrollo profesional de sus trabajadores. En Sevilla, la cadena emplea a más de 800 personas. Además, la compañía ha implementado diversas medidas para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de sus procesos, como la optimización de la cadena de suministro desde su plataforma logística en Dos Hermanas y la reducción del impacto medioambiental de sus actividades.

