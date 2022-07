Conozca los nuevos decanos de la US que han tomado posesión

La Universidad de Sevilla (US) ha celebrado este lunes un acto con la toma de posesión de tres miembros de la comunidad universitaria como nuevos responsables de los centros de Geografía e Historia, Comunicación e Ingeniería Informática. Asimismo, también han tomado posesión Alfonso Carriazo que repite como decano de la Facultad de Matemáticas, y Juan Pablo Murga, como inspector de Servicios de la US.

La catedrática del área de conocimiento de Historia Medieval María Antonia Carmona es la nueva decana de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. La profesora Carmona ha recibido premios de investigación y su línea de trabajo está relacionada con el estudio de la Historia de Andalucía en la Baja Edad Media (siglos XIII-XV). Es autora de numerosas publicaciones, entre las destacan los libros: Usurpaciones de tierras y derechos comunales en Sevilla y su Tierra durante el siglo XV. (Madrid, 1995), La ganadería en el Reino de Sevilla durante la Baja Edad Media (Sevilla, 1998), María de Molina (2005) y Documentación e Itinerario de Alfonso X el Sabio (Sevilla, 2012) (en colaboración con Manuel González Jiménez).

Ha sido visiting Scholar en el Sant John’s College de Cambridge y ha realizado estancias de investigación y docencia en otras universidades europeas y americanas. Ha sido secretaria de la Sociedad Española de estudios Medievales entre 2005 y 2007 y vocal de la junta directiva entre 2010 y 2017. Es la secretaria de la revista científica Historia. Instituciones. Documentos y ha sido secretaria académica de la Facultad de Geografía e Historia, ocupando actualmente el cargo de vicedecana de Estudiantes Movilidad y Prácticas externas en el mismo centro.

Luis Navarrete

El profesor titular de Universidad, del área de conocimiento Comunicación Audiovisual y Publicidad, Luis Navarrete es el nuevo decano de la Facultad de Comunicación. Navarrete comenzó su carrera docente como becario de Formación de Personal Docente e Investigador (1997-2001). Ha estado marcada por sus dos líneas de investigación, de un carácter teórico la primera, centrada en la historia del cine; y de un cariz tecnológico la segunda, enfocada en el diseño narrativo y el desarrollo de videojuegos.

Además de sus publicaciones en formato libro en editoriales de prestigio (Síntesis, Tirant Lo Blanch, UOC) y en formato artículo en revistas de primer nivel académico, nacionales o internacionales (Games and Culture, Triple C, Arte, Individuo y Sociedad, Journal of Aesthetics & Culture, Estudios del Mensaje Periodístico, ZER, Icono 14, Rassegna Iberistica, etc.).

Luis Navarrete ha sido profesor invitado en la Universidad de California, Berkeley, en el Berkeley Center for New Media, con un proyecto titulado Videojuegos y Aprendizaje (2014-2015). En la misma línea investigadora, ha sido coordinador del Aula de Videojuegos de la Facultad de Comunicación (2012- 2020), donde ha desarrollado cuatro videojuegos publicados en Google Play y Apple Store, así como distribuidos en China gracias a un acuerdo internacional con la distribuidora local, ZPLAY. En la actualidad dirige el equipo de investigación Comunicación Audiovisual y Videojuegos.

María del Carmen Romero

Por su parte, la profesora titular de Universidad, del área de conocimiento Tecnología Electrónica, María del Carmen Romero es la nueva directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Dispone de formación especializada en la Gestión de Servicios de las Tecnologías de la Información y en Ciberseguridad y Gestión de Riesgos. A lo largo de sus más de 20 años como investigadora ha realizado contribuciones científicas en el área de la inteligencia artificial aplicada y más recientemente en el diseño centrado en las personas en el ámbito de la salud y el bienestar. Pertenece al grupo de investigación Tecnología Electrónica e Informática Industrial y al grupo del IBIS Genética Humana y Reproducción.

En el ámbito de la docencia, Romero imparte asignaturas de temáticas relacionadas las redes de computadores, las infraestructuras y el gobierno y gestión de las TIC. Ha liderado y participado en múltiples proyectos de innovación docente fomentando la multidisciplinariedad, la colaboración y el emprendimiento. Participa en múltiples actividades de divulgación orientadas al fomento de la presencia femenina en las STEM y, en general, a la ruptura de los estereotipos en este sector. Ha sido responsable del Servicio de Informática y Comunicaciones de la US y Responsable de la Seguridad de la Información de la Universidad de Sevilla en el marco del Esquema Nacional de Seguridad y ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en la US: subdirectora de Infraestructura y Equipamiento de la ETSI Informática (2010/14), Directora Secretariado TIC (2014/16) y Directora de Secretariado de Estrategia Digital (2016/18).

Validación en el cargo

Por último, Alfonso Carriazo repite al frente del decanato de la Facultad de Matemáticas. Es profesor titular de Universidad, adscrito al Departamento de Geometría y Topología. Su investigación se desarrolla en el ámbito de la Geometría semi-Riemanniana, con especial atención a la teoría de subvariedades, a la geometría casi-contacto métrica y a las relaciones con la Matemática Discreta y el Modelado Geométrico. En la actualidad, dirige el proyecto de investigación “Geometría semi-Riemanniana y Física Matemática” y participa como investigador en el proyecto europeo “PDE-based geometric modelling, image processing, and shape reconstruction”.

Ha publicado diversos artículos científicos en revistas internacionales de impacto y ha participado como conferenciante invitado en congresos y seminarios en Europa, Estados Unidos, Turquía, Corea del Sur o India, colaborando en la organización de algunos de ellos. Es miembro del proyecto Estalmat-Andalucía para la detección y el estímulo del talento precoz en matemáticas, desde su creación, así como del grupo de divulgación de la Facultad de Matemáticas. Ha sido secretario de dicha facultad (2014/20) y director del CRAI Antonio de Ulloa (2013/18). Es miembro del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla (IMUS) y de la Real Sociedad Matemática Española.