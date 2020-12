Un estudio abre esperanzas a nuevas vías de tratamiento para la diabetes

Una molécula podría esconder la clave para desarrollar una nueva estrategia de tratamiento para la diabetes de tipo 1. Es el objetivo que persigue el hallazgo de un grupo de investigadores de la Fundación Progreso y Salud a través de un estudio en el que contarán con la colaboración de profesionales sanitarios del Hospital Virgen Macarena y el Nodo Provincial de Sevilla del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía, en el que se evaluará la incidencia de la molécula BL001, descubierta y patentada por el propio grupo de investigación que coordina el proyecto, en el sistema autoinmune y en la regeneración de células betapancreáticas.

El programa de investigación que van a realizar, y que es objeto del convenio suscrito, tiene una duración de cinco años y ya ha dado buenos resultados en estudios anteriores en modelos animales. Se concibe así, según los propios investigadores, como un potencial tratamiento frente a una enfermedad que a día de hoy sigue sin tener cura. "Es cierto que en estos momentos los tratamientos existentes para la diabetes se centran en tratar los efectos de la enfermedad y que actualmente no hay ninguna terapia curativa. Eso es precisamente lo que persigue nuestro estudio, curar la enfermedad a través de la recuperación del control de la glucosa", explica el científico que lidera la investigación, Benoit Gauthier, que desarrolla su trabajo en Cabimer.

El impacto de la enfermedad La diabetes tipo 1 afecta, aproximadamente, al 5-10% de las personas con diabetes y aunque puede ser diagnosticada a cualquier edad, es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en la infancia y todavía no existe una terapia sólida para combatirla.

La diabetes tipo 1 constituye una de las mayores emergencias sanitarias de la actualidad. Además de afectar a una parte notable de la población, su incidencia crece anualmente. Esta enfermedad, que no es transmisible, aparece cuando el cuerpo no produce suficiente insulina o no la puede usar correctamente, lo que origina un aumento de los niveles de glucosa circulante en sangre (hiperglucemia). Desde el momento en que se diagnostica, el único tratamiento posible para la diabetes es en la actualidad la administración de insulina. Los enfermos la necesitan para el resto de la vida.

En este sentido, los estudios que se han venido realizando en esta línea de investigación han demostrado que la molécula denominada BL001 favorece la transdiferenciación celular de células alfa a beta pancreáticas. Es decir, propicia la conversión de las células alfa, que son productoras de la hormona glucagón –una hormona que eleva la glucosa en sangre y favorece la hiperglucemia– a células beta pancreáticas, encargadas de sintetizar, almacenar y segregar insulina, favoreciendo la regeneración de estas células.

Adicionalmente, los investigadores han constatado a través de pruebas en ratones y modelos celulares que esta molécula es capaz de revertir el ataque autoinmune de la diabetes tipo 1, quedando demostrado que la BL001 favorece la capacidad antiinflamatoria de determinadas células del sistema inmunitario (concretamente linfocitos T-Reguladores, macrófagos M2 y linfocitos TH2), evitando que el propio sistema inmunológico destruya las células beta, que es lo que sucede en el organismo cuando se padece esta enfermedad.

"A diferencia del enfoque de otros estudios actualmente en desarrollo, nuestro compuesto, BL001, tiene una acción dual, actúa tanto sobre las células beta como sobre el sistema inmunitario. El objetivo es desarrollar un novedoso tratamiento que actúe de forma simultánea sobre el ataque autoinmune para atenuar su respuesta y sobre las células beta productoras de insulina para estimular su regeneración, que es lo que nosotros llamamos transregeneración acoplada al sistema inmune. De esta forma, esperamos conseguir recuperar y proteger una masa de células beta capaz de controlar la regulación de la glucosa y, en definitiva, poder encontrar la curación para este tipo de diabetes o al menos atenuar considerablemente los efectos de esta enfermedad", destaca el doctor Gauthier.

Este descubrimiento, que es el resultado de 10 años de trabajo de colaboración internacional, supone una novedosa alternativa en el camino hacia una futura curación de esta enfermedad autoinmune, pero aún tiene mucho recorrido por delante hasta poder aplicarse en pacientes. Benoit Gauthier destaca que se trata de estudios "en una fase experimental preclínica" y advierte que aún se está "muy lejos de los ensayos clínicos en enfermos". Para llegar a esa fase, explica el doctor, "es un requisito indispensable" llegar a desarrollar moléculas de segunda generación de BL001 "más eficaces y con mínimos efectos adversos".

"Lo que tenemos hasta ahora es que, usando varios modelos preclínicos en el laboratorio en los que inducimos una diabetes autoinmune de forma experimental, hemos demostrado que el tratamiento de los animales con BL001 es capaz de revertir la diabetes tipo 1. Actualmente estamos ampliando estos estudios para evaluar la efectividad de esta molécula en muestras humanas en el laboratorio. Para ello, estamos testando la capacidad de BL001 para atenuar la respuesta del sistema inmunitario en muestras de sangre de pacientes con diabetes tipo 1 y estudiaremos su impacto sobre la regeneración de las células beta humanas en el laboratorio", matiza.

Para llegar a este punto, en el programa participarán los profesionales sanitarios e investigadores clínicos de la Unidad de Endocrinología y Nutrición del Hospital Virgen Macarena, liderada por la doctora María Asunción Martínez Brocca, que a su vez es directora del Plan de Diabetes de Andalucía, y también los profesionales del Nodo Provincial de Sevilla del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía, con María Isabel García Sánchez como coordinadora técnica. Este programa supone una ampliación de la colaboración multicéntrica en la que ya participan profesionales sanitarios de la Unidad de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Puerta del Mar liderados por el doctor Manuel Aguilar Diosdado.

Desde el punto de vista clínico, la jefa de Endocrinología y Nutrición del Macarena, María Asunción Martínez, destaca que es "muy importante dejar claro que no se trata de una alternativa de tratamiento a corto plazo", pero que, añade, "podría tener muy buenas expectativas en un futuro". La doctora destaca "el interés" de su unidad, y el hospital en general, de participar en proyectos multidisciplinares como éste "con una orientación de aplicabilidad clínica futura".

Los profesionales que desarrollan estas investigaciones cuentan con el apoyo de diferentes instituciones como la propia Consejería de Salud y Familias; la JDRF (de las siglas en inglés Juvenile Diabetes Research Foundation) que es una fundación sin ánimo de lucro pionera a nivel mundial; o la Fundación Diabetes CERO, compuesta fundamentalmente por padres y madres de niños con diabetes tipo 1 y con presencia en 17 puntos del territorio nacional.

"Ayudar a estos pacientes y sus familias es nuestro objetivo, por lo que consideramos que la información del avance de nuestros estudios tiene que estar siempre a su alcance", concluye el doctor Gauthier.