El número 1 del MIR en Sevilla se formará en Madrid

Era una posibilidad y, finalmente, el sevillano con mejor nota en el examen MIR ha optado por hacer la residencia lejos de sus raíces. El brenero Álvaro Gómez se formará en la especialidad de Cirugía Plástica Estética y Reparadora y, según ha confirmado a este medio, lo hará en Madrid, en el Hospital de La Paz.

Como ya contó el febrero, cuando se publicaron las calificaciones, en una entrevista con Diario de Sevilla, elegir formarse como médico especialista en la capital de España era algo que ya entraba en sus planes, aunque también valoraba quedarse en Sevilla. Dos meses después de convertirse, además, en el número 8 del MIR en España, además de destino, Álvaro Gómez también ha aclarado sus preferencias y, tras reconocer entonces interés por Cirugía General y del Aparato Digestivo, la balanza se ha decantado finalmente por la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.

La elección de plazas MIR de 2023 comenzó este lunes 17 de enero. Una vez atado su sueño, Gómez recuerda el largo camino hasta llegar a la meta. "Me tuve que presentar tres veces a selectividad para alcanzar la nota que me permitía entrar en Medicina. Mientras estuve haciendo Enfermería durante dos cursos y cuando iba a hacer el tercero me dio por fin la nota", explica el joven.

Dermatología repite como la favorita

Según informa la web especializada Diario Médico, Dermatología ha sido, una vez más, la especialidad estrella en las primeras horas de adjudicación de plazas. De hecho, ha sido elegida por la número 1, en concreto, en el Hospital de Cruces de Barakaldo. Entre las diez mejores notas del país, ha sido también elegida por el número cuatro, siete y nueve. En total, sólo en el primer día se adjudicaron 95 de las 120 plazas ofertadas en esta especialidad. El número 2 del MIR 2022 se ha decantado por Radiodiagnóstico también en el Hospital de Cruces, mientras que el tercer mejor resultado ha optado por Cardiología en el Hospital Universitario Clínic de Barcelona.

Se da la circunstancia de que la segunda especialidad más demandada por los MIR respecto a su oferta es la de Cirugía Plástica, la elegida por el MIR sevillano Álvaro Gómez, que el primer día ha consumido el 55% de las plazas. Le sigue Cardiología. También toma impulso en la primera jornada Neurocirugía, que ha adjudicado el 21% de su oferta (aún quedan 38 plazas libres).

Por contra, 15 especialidades no fueron elegidas por ningún aspirante en el primer día de elección, entre ellas la debutante Psiquiatría infantil y de la adolescencia y la de reciente creación, Medicina Legal y Forense.

Por otro lado, el Hospital Virgen del Rocío es el único andaluz que aparece en el listado de las diez primeras plazas adjudicadas. Ha sido elegido por el número 6 del MIR en España y se formará en la especialidad de Neurocirugía.