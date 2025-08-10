Las obras del Metro de Sevilla avanzan con cortes de tráfico junto al Hospital Virgen Macarena

Cortes de tráfico en el entorno del Hospital Virgen Macarena por las obras del Metro.

Las obras del tercer tramo de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla avanzan con nuevas intervenciones que afectarán al tráfico en la zona del Hospital Virgen Macarena. A partir de este lunes, 11 de agosto, se reducirá la circulación a un solo carril por sentido en el cruce de las calles Doctor Fedriani, Doctor Leal Castaño y Doctor Marañón.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, en coordinación con el Ayuntamiento de Sevilla, ha diseñado un plan de movilidad que permite continuar las obras sin interrumpir por completo la circulación en ninguna de las avenidas afectadas.

Esta fase de los trabajos contempla la realización de catas y la demolición del firme en la intersección de Doctor Fedriani con Doctor Marañón, con el objetivo de localizar las conducciones y servicios existentes. Posteriormente, se procederá al desvío de estas infraestructuras para permitir la ejecución de las pantallas de la futura estación Virgen Macarena.

Además, el próximo 18 de agosto se iniciará la ocupación de la franja de aparcamientos en el margen izquierdo de la calle Doctor Fedriani, en sentido hacia el hospital. Aun así, se mantendrá un carril por sentido hasta la Ronda Urbana Norte, donde comenzará la demolición del firme para la reposición de la red de saneamiento.

En las zonas próximas al acerado se llevará a cabo la instalación de una línea de pilotes con el fin de proteger las zanjas de las canalizaciones, algunas de hasta cinco metros de profundidad. Estos trabajos afectarán al actual carril bici y a zonas de estacionamiento.

Con esta medida, la Consejería busca garantizar la seguridad de las excavaciones, evitando posibles deslizamientos de tierra que puedan poner en riesgo tanto a los trabajadores como a los edificios cercanos.

La planificación de las obras de la Línea 3 Norte continúa, según ha informado la Junta de Andalucía, con el objetivo de minimizar en lo posible las afecciones al tráfico durante su desarrollo.