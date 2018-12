El convenio laboral de la US no incluye el puesto de periodista

El convenio laboral de la Universidad de Sevilla (US) firmado con los sindicatos no incluye el puesto de periodista, de ahí que la última convocatoria pública de empleo de la institución académica no exija la titulación específica para cubrir un puesto en el gabinete de comunicación. Así se lo ha explicado la directora de comunicación de la Hispalense, Mar García Gordillo, a los representantes de la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) con los que mantuvo un encuentro a raíz de la polémica surgida con dicha oferta.

Según la APS, en la reunión García Gordillo les aclaró que la relación de puestos de trabajo (RPT) de las universidades andaluzas está condicionada por el convenio laboral firmado con los sindicatos. En este acuerdo "no existe" la categoría laboral específica de periodista. La única opción para desempeñar tal función son las plazas de técnico de prensa e información, perteneciente al grupo III y no II (en el que se incluyen los titulados).

Esta falta de precisión provoca que no se pueda exigir el grado de Periodismo (que imparte la Facultad de Comunicación de la US), pese a que las funciones a desarrollar sean las propias de un titulado superior. No obstante, la responsable del gabinete de comunicación precisó que la licenciatura sí computa en el apartado de "otros méritos".

Se trata de la misma respuesta dada al Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, que también se ha interesado por esta oferta de empleo. Según esta entidad, en la contestación se argumentaba que las plazas convocadas no son de nueva creación, sino "ya existentes y se someten a concurso público para reducir la alta tasa de interinidad". "La dirección nos ha asegurado que en la fase de concursos se computará la titulación superior en Periodismo o Comunicación, pero siendo un grupo III no puede exigirse como requisito la licenciatura". También les detallaron que la dirección general de comunicación de la US lo componen actualmente dos titulados superiores y otros dos con plazas interinas.

La titulación sólo se tiene en cuenta en la baremación de los candidatos a ocupar las plazas ofertadas

Tales explicaciones resultan insuficientes para la APS y el citado colegio. La Asociación de la Prensa considera la mencionada oferta "un desprecio institucional inadmisible a la profesión periodística". "Es intolerable que una institución pública haya realizado esta convocatoria que supone un ninguneo a los graduados en Periodismo, a los miles de jóvenes que cursan estos estudios y a sus propias facultades de comunicación", refieren desde la asociación, que insta a la Hispalense a "reconocer la titulación superior para acceder a estos puestos de trabajo". "Exigimos a la universidad y a los sindicatos un compromiso firme para subsanar esta anomalía existente en todas las universidades públicas andaluzas. Los candidatos deben estar en posesión de la titulación correspondiente y percibir el salario propio de su categoría laboral", añaden.

Por su parte, el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía reclamará a la Universidad de Sevilla que dichas plazas tengan consideración de titulación universitaria: "Ha de ser requisito de acceso y no sólo de baremación estar en posesión del título de grado o licenciatura en Periodismo o Comunicación, tal como defendemos en nuestro compromiso público por el empleo y la profesión periodística".