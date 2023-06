Un grupo de padres reclaman al Ayuntamiento de Sevilla incluir plazas de empleo para discapacidad

Un grupo de padres de jóvenes con discapacidad intelectual han ganado un recurso presentado ante el Ayuntamiento de Sevilla en el que se denunciaban la ausencia de plazas para este colectivo en ofertas de empleo público, tal como exige la legislación vigente. "Es totalmente un incumplimiento de ley", destaca Javier Cárdenas, padre de un opositor, y uno de los tres firmantes de ese recurso de reposición, junto a Concepción Illanes y Francisco José Fernández.

La normativa a la que hacen referencia, la Ley 4/2017 de los Derechos y la Atención para las personas con Discapacidad en Andalucía, en concreto en su artículo 28, lo recoge muy claro: Reservar, como mínimo, el 10% de la oferta de empleo público para trabajadores y trabajadoras con discapacidad. Es decir, al menos 10 puestos de cada 100 son para las personas con discapacidad. De esos puestos reservados, el 2%, es decir, 2 de cada 100, son para personas con discapacidad intelectual; y el 1%, es decir, 1 de cada 100, son para personas con enfermedad mental.

"Nada de eso se cumple en el Ayuntamiento de Sevilla", sentencian. "Lo analizamos en la última OEP de peón y pudimos comprobar que no se ofrecía ninguna plaza para ningún tipo de discapacidad. Nos agarramos a ello y presentamos el recurso de reposición que hemos ganado. El Ayuntamiento ha reconocido que no se habían incluido y ha rectificado y modificado la oferta, argumentando que se van a cumplir esos porcentajes", destaca Javier Cárdenas, que indica que también ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz.

En esta línea, el gobierno municipal esgrime, a través del servicio de Recursos Humanos, que es el que firma la respuesta a dicho recurso, al que ha tenido acceso este periódico, que "el Ayuntamiento de Sevilla viene respetando la reserva de los porcentajes mencionados en cada una de las convocatorias de procesos selectivos que lleva a cabo". Y prosigue: "si bien es cierto que no se ha efectuado esta reserva en la Oferta de Empleo Público y por ello se entiende que habría que estimar los recursos presentados, dejando sin efecto el acuerdo del Excma. Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla de fecha 31 de marzo de 2023 y adoptando un nuevo acuerdo con una OEP que incluya las mismas plazas, así como un punto que especifique que se respetan las reservas de plazas conforme a lo recogido en el artículo 28.1 de la Ley 4/2017 de Derechos y la Atención de Personas con Discapacidad en Andalucía", recoge literalmente la respuesta municipal.

No obstante, este grupo de padres intuye que esta circunstancia no sea un caso aislado. "Hace ya más de un mes registré una pregunta en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento para conocer cuántas personas con discapacidad están trabajando en estos momentos en la Administración local y cuántas plazas de empleo para personas con discapacidad intelectual se han convocado, pero sigo sin respuestas. Me estoy planteando hacer una reclamación al Consejo de Transparencia de Andalucía", asegura.

La punta del iceberg

Para Javier, Concepción y Francisco José, que son una mínima representación de una problemática muy amplia, la ausencia de plazas para personas con discapacidad en las ofertas de empleo público es la punta del iceberg, pero "hay mucho más", aseguran. "Se habla mucho de inclusión, pero para nada es cierto que se apueste por ello. En la parte más importante que nos afecta, la de buscar un futuro digno para nuestros hijos, y que tengan la misma posibilidad que cualquiera de poder acceder a un puesto de empleo público, se hace muy complicado", argumenta Concepción. "Somos muchos los padres que ya nos estamos preocupando por esto. Yo he decidido empezar a movilizarme porque ya son muchas irregularidades. Sentimos que las personas con discapacidad siguen siendo personas excluidas de estas oportunidades", añade.

Francisco José apunta otra traba más, referida a los temarios. "Utilizando temarios complicados estás condenando desde el principio a los chavales con menos capacidades. Discapacidades hay muchas y no se hace diferencias entre ellas. Hay manuales de lectura fácil en los que con cuatro o cinco ideas se dice lo mismo de manera más fácil, evitan textos largos y usan frases cortas y conceptos fáciles. Se trata de usar un poco el sentido común y tener empatía. La lectura fácil es también igualdad de oportunidades", aspotilla.