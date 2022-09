Covid Sevilla: las UCI sevillanas se quedan sin pacientes

Mientras el sistema sanitario se prepara para afrontar la convivencia Covid y gripe este otoño, las mejores noticias llegan desde los hospitales. Parecía que no iba a llegar nunca. Pero Sevilla no tiene, al fin, a ningún paciente Covid en las Unidades de Cuidados Intensivos, lo cual supone todo un éxito, pues era el dato más esperado de las últimas semanas en los que la positiva evolución de la pandemia seguía arrastrando el lastre de los ingresos más graves.

¿Significa eso que se ha terminado la pandemia? Después de todo lo que llevamos aprendido en estos dos años largos, hay que ser muy prudentes, pero el dato es un signo más de que el Covid sigue remitiendo en la provincia. La última vez que los centros sanitarios sevillano se quedaron sin pacientes en UCI por Covid fue el 9 de agosto.

En el conjunto Andalucía sólo hay en cuidados intensivos cinco enfermos con una infección causada por el SARS-CoV-2, que están en Almería, Córdoba y Málaga.

El pico máximo en las unidades de cuidados intensivos sevillanas se alcanzó el 13 de febrero de 2021, cuando había internados 131 pacientes en estado crítico. Si el elevado número de contagios se hubiese mantenido alguna semanas más, las UCI se habrían saturado, circunstancia que no sucedió porque se logró doblegar la curva y los positivos por Covid comenzaron a descender y, con ello, también los casos más graves. La mejoría de los datos evolucionaba entonces en paralelo al avance de la vacunación anti-Covid que, en pleno pico de la tercera ola de la pandemia, se enfocaba en los mayores de 60 años.

No obstante, que no haya personas en la UCI no significa que haya dejado de haber enfermos. En las plantas de los hospitales sevillanos se encuentran actualmente hospitalizadas 39 personas. Eso sí, su situación no reviste gravedad. Los hospitalizados en Andalucía son 160. Estas cifras demuestran que la situación actual de la pandemia tiene poco que ver con la que hubo en la tercera ola de Covid, cuando se rozaron los 900 enfermos hospitalizados en la provincia de Sevilla a principios de febrero del año pasado.

En cuanto a contagios, Salud notificó ayer 96 durante todo el fin de semana en Sevilla y 551 en la comunidad andaluza. Asimismo, informó de la ausencia de nuevos fallecimientos en el mismo periodo de tiempoen todo el conjunto de Andalucía.

Desde finales de marzo, Sanidad y las comunidades solo recogen en las estadísticas los casos de los mayores de 60 años, ya que para los menores de esta edad, si son personas sanas, no están indicadas pruebas diagnósticas. Esto impide saber si en otros rangos de edad hay más incidencia. Desde que se autorizaron los autotest en farmacias, también queda la duda de saber cuántos casos positivos, incluso de mayores de 60 años, están quedando fuera de la estadística porque no se notifican.

Mientras tanto, sí avanza la protección de los colectivos más vulnerables. La cuarta dosis del Covid empezará a administrarse en Sevilla y el resto de Andalucía el próximo 3 de octubre en la población mayor de 80 años en residencias, a los que también se le administrará, de manera conjunta, la vacuna antigripal.