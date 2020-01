Cabrera reitera que la normativa de patinetes eléctricos de Sevilla es válida

El delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, defendió este sábado “el rigor y la solvencia técnica y profesional” con la que el Ayuntamiento ha trabajado en la regulación de los patinetes eléctricos y demás vehículos de movilidad eléctrica, así como en sacar las bases de la próxima convocatoria pública que regule el servicio de alquiler.

"El TSJA ha indicado que la regulación es válida, frente a la presión de las empresas de alquiler", responde el delegado Cabrera a Ciudadanos

El edil respondió en estos términos al portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Álvaro Pimentel, quien aplaudió ayer que Cabrera “entre por fin en razón” y “modifique la ordenanza de patinetes a lo que dicta la DGT” para que Sevilla “deje de ser la ciudad más restrictiva de toda Europa”.

El delegado de Gobernación acusó a Pimentel de “mentir” sobre la judicialización de este tema y reiteró que los tribunales han dictaminado que es válida la regulación de los patinetes eléctricos aprobada por la ciudad de Sevilla.

Cabrera reprochó a Pimentel que obvie “que el TSJA ha indicado en un auto que la regulación de la movilidad eléctrica es válida, frente a la presión de las empresas de alquiler”.

Y señaló que Pimentel es el que se ha doblegado al interés de las empresas de alquiler de patinetes. “Frente al interés general, Pimentel sí se ha doblegado ante la presión de estas empresas que, de forma salvaje, desembarcaron en la ciudad sin esperar a una regulación y sin tener en cuenta los avisos en este sentido que les enviaba el Ayuntamiento. Por eso Pimentel calla cuando hay accidentes o bloquean las aceras”.

Y añadió el delegado que “Ciudadanos en todo momento ha defendido a unas compañías que, fuera de regulación y de manera salvaje, introdujeron los patinetes de alquiler en la ciudad y que tantos problemas están provocando”.

El concejal socialista insistió en que el Ayuntamiento de Sevilla “mantiene firme su postura en defensa del interés general, la seguridad vial y la convivencia con los ciclistas y peatones, de ahí las limitaciones en peso, potencia y velocidad” que se aprobaron para los patinetes, sostuvo Cabrera. En la regulación han participado varias áreas municipales: Movilidad, Seguridad, Urbanismo y Transición Ecológica.

Respecto a la experiencia piloto planteada desde el Ayuntamiento de Sevilla a las empresas de alquileres de patinetes que quieran prestar su servicio en la ciudad, el delegado señaló que “sólo tendrá algún ajuste siempre y cuando no interfiera en los criterios de seguridad vial y convivencia con peatones y ciclistas, y al objeto de favorecer la concurrencia de estas empresas en el proceso de licitación pública del servicio de alquiler que se abra posteriormente y que recoja los cambios de diseño de los patinetes habidos con respecto al inicio de la elaboración de la norma”.

Cabrera restó importancia a la limitación del peso de los patinetes, frente a las empresas de alquiler que defienden que es esencial para dar más estabilidad al usuario. “El peso es una cuestión menor dentro de una extensa regulación de la movilidad eléctrica”, declaró Cabrera, que acusó al portavoz de Ciudadanos “de desconocimiento, confusión y demagogia”.

El delegado aseguró que modificar la limitación de peso de los patinetes sólo requiere aprobar una instrucción técnica, y no un cambio de ordenanza.

“Desde que se aprobó tal regulación, siempre he aclarado que la cuestión del peso, al objeto de aumentarlo y dar cabida a los patinetes de las empresas de alquiler que comenzaban a proliferar, podría ser introducido mediante una instrucción técnica. No se requiere reforma de la ordenanza en vigor, sólo incorporar una instrucción técnica para regular un mayor peso y, a su vez, la licitación mediante convocatoria pública del servicio regulado de alquiler de patinetes eléctricos. E insisto: regulado, y no sin orden ni ley”, según abundó el delegado.

El Ayuntamiento ha presentado a las distintas empresas de alquiler de patinetes eléctricos interesadas en entrar en la ciudad las bases de la convocatoria pública de un proyecto piloto para la ordenación y regulación de esta actividad, cuyos resultados fijarán los requisitos y limitaciones que tendrá la posterior licitación pública que se realice. Se convocó a más de una decena de empresas interesadas y a la plataforma Smart Mobility que representa a una parte de este sector.

Cs aplaude que se ajuste “a lo que dicta la DGT”

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Álvaro Pimentel, aplaudió este sábado que Gobernación “modifique la ordenanza de patinetes a lo que dicta la DGT” para que Sevilla “deje de ser la ciudad más restrictiva de toda Europa”.

Calificó como “muy lastimoso” que los sevillanos hayan tenido que esperar más de cuatro meses a que Cabrera “asuma su error” y decida “regresar al sentido común que le pedía Ciudadanos”, dejando de homologar patinetes “por encima de la normativa de la DGT”.

Pimentel concluyó que Cabrera ha tenido que esperar a la judicialización de la ordenanza, al informe de Competencia y a la presión de las empresas “para darse cuenta de su error”. “Seguiremos vigilantes para que Cabrera cumpla con su palabra”, dijo y recordó la necesidad de aparcamientos que acabe con “la lamentable imagen de estos vehículos tirados en las aceras”.