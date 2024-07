Patrimonio autoriza actuaciones arqueológicas en San Lázaro y la ciudad romana de Munigua

La Comisión Provincial de Patrimonio ha autorizado el proyecto de intervención arqueológica preventiva, análisis de estructuras emergentes y catas y sondeos arqueológicos en el antiguo Hospital de San Lázaro. La necesidad de llevar a cabo una actividad arqueológica de carácter preventivo en el Hospital de San Lázaro responde a la petición efectuada por los técnicos inspectores de la selegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte de Sevilla, ante la futura puesta en marcha de un proyecto de rehabilitación de las zonas históricas del hospital; y haber sido requerido también por FISEVI (Fundación para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla), que es la entidad responsable de la gestión de los fondos de investigación de los centros e instituciones sanitarias públicas de la provincia de Sevilla; para realizar un análisis arqueológico que aporte información para conocer la evolución histórica y arquitectónica del complejo hospitalario Hospital de San Lázaro.

Munigua a vista de dron. / Antonio Pizarro

En la provincia, concretamente en Villanueva del Río y Minas, la Comisión Provincial de Patrimonio ha aprobado una actividad arqueológica puntual e investigaciones preliminares, consistentes en una excavación mediante sondeos para el análisis estructural de un potencial edificio económico en el conjunto arqueológico de Munigua.

El objetivo de este proyecto es comprender un área hasta ahora no investigada en la confluencia del santuario en terrazas y la muralla de la ciudad con la necrópolis, para la preparación de un proyecto general de investigación, que será presentado a principios de 2025 por el Instituto Arqueológico Alemán, bajo la dirección directa del director Paul Scheding en colaboración con la Universidad de Sevilla.

La intervención aprobada pretende investigar un edificio que podría cambiar la interpretación global de la ciudad de Munigua. El plano de un edificio, detectado por georadar en 2015, sugiere que pueda ser interpretado como como Macellum (mercado cubierto), y cuya localización en esta área de la ciudad respaldaría la hipótesis de una ciudad funcional en sí misma, en la que los ciudadanos participaban activamente en la economía y en su propio abastecimiento.

Una interpretación alternativa del diseño del edificio también es que se tratara de un alojamiento para huéspedes. Esto sugeriría que Munigua no era principalmente una ciudad burguesa, sino que ocupaba un papel especial dentro de los municipios de la zona. De esta manera, el santuario podría considerarse como un lugar de peregrinación y un centro religioso regional o suprarregional en el área económica más fuerte del Imperio Romano, el Valle del Guadalquivir.

Restauración de los retablos de la Capilla de Montserrat

Patrimonio ha autorizado el proyecto de conservación de los retablos de la Virgen del Rosario y la Virgen de Montserrat de la Capilla de Montserrat. Estos retablos, que responden al modelo de retablo-hornacina, de estilo neoclásico y de escuela sevillana, están construidos en madera dorada y policromada imitando al mármol.

El estudio organoléptico realizado a los retablos ha concluido que su estado de conservación es deficiente, y está motivado por el envejecimiento natural de los materiales, unas inadecuadas condiciones de mantenimiento y, fundamentalmente, por el constante uso y manipulación al que se han visto sometidos dado su carácter litúrgico.

La propuesta de intervención aprobada se plantea de acuerdo con los criterios y metodologías de la normativa vigente en materia de patrimonio cultural, con un respeto absoluto por el bien y la mínima intervención, con el objetivo de devolver a la pieza su integridad física, sin falsear, rehacer ni reponer piezas que no sean estructurales. Todos los materiales empleados serán reversibles, testados y aceptados ampliamente dentro de la profesión.

Hace una semana, Patrimonio se mostró contrario a la intervención en el retablo mayor de la capilla, la que acoge al Cristo de la Conversión, una obra de Juan de Mesa. La Comisión, analizada la documentación y el informe de la ponencia técnica acordó por unanimidad de sus miembros solicitar documentación complementaria que aclare la estructura, anclajes y fijaciones interiores del retablo. No obstante dejaba claro que no se considera adecuada la solución de fondo paisajístico propuesta para el Crucificado.

El conjunto funerario de los Guzmanes

Por otra parte, la Comisión Provincial de Patrimonio ha tomado conocimiento de la necesaria intervención de emergencia en el conjunto funerario de los Guzmanes de la parroquia de Omnium Sanctorum, debido al avanzado estado de deterioro que presenta, con continuadas pérdidas irreversibles de material y con peligro de desplomes parciales.

Tras un análisis organoléptico (visual, táctil y sonoro) del conjunto, así como la acotación de las zonas que presentan mayor deterioro y peligro de pérdida irreversible, se considera necesaria una intervención de urgencia en los azulejos de los paños verticales y en las figuras yacentes, de manera que las actuaciones a realizar se ceñirán solo a los daños que ponen en peligro la integridad de la obra.

La capilla de la Quinta Angustia

La Comisión Provincial de Patrimonio también ha informado favorablemente la propuesta de intervención contenida en el Informe sobre la caída de material de revestimiento en la cúpula del tercer cuerpo de la Capilla de la Hermandad de la Quinta Angustia, en la iglesia parroquial de la Magdalena.

La Capilla del Dulce Nombre, que es su nombre, se encuentra cubierta por tres cúpulas mudéjares de las que se han desprendido pequeñas piezas de fábrica, golpeando a la imagen principal de la Hermandad. Así pues, un estudio realizado a la cubierta ha dado cuenta de la existencia de una grieta en el muro de la cabecera, además de la aparición frecuente de depósitos de polvo blanco sobre los bancos ubicados debajo de la cúpula central, y de algunos desprendimientos puntuales.

El proyecto concluye que las bóvedas observadas no presentan patologías graves que afecten a su estabilidad estructural, que los desprendimientos se han producido en un punto del revestimiento de la fábrica de ladrillo que conforma la cúpula mudéjar, y que para asegurar la integridad de personas y bienes, se aconseja la colocación de una red a la altura del anillo de la cúpula para evitar posibles daños personales o materiales derivados de posibles desprendimientos. No obstante, sí es urgente, y debe acometerse de inmediato, dar solución a la entrada de agua a través de la cubierta. Hasta tanto no se haya resuelto este problema no se debe acometer la restauración del intradós de las cúpulas. Y por último, el informe aconseja que las obras se realicen durante este verano, antes de la nueva temporada de lluvias.