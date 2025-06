Pedro Sánchez activa el Plan Sevilla con la apertura en Madrid de la Casa de Naciones Unidas

La comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de este lunes era muy esperada después de una mañana en la que los tribunales estaban eclipsando el éxito de la Conferencia sobre la Financiación para el Desarrollo. El jefe del Ejecutivo español ha anunciado que la firma del Compromiso de Sevilla tendrá como consecuencia la puesta en marcha del Plan Sevilla. Y una de las primeras medidas, que este martes detallará con amplitud, será la apertura en Madrid de la Casa de Naciones Unidas, que albergará equipos de las diversas agencias de la ONU para que puedan desarrollar su labor. Sánchez ha hecho este anuncio en la rueda de prensa que ha ofrecido junto al secretario general de la ONU, António Guterres.

El presidente del Gobierno y el secretario general de Naciones Unidas han reforzado la idea de que la cita de Sevilla tiene que ser una palanca que refuerce la cooperación entre países. Sánchez ha explicado que desde la cumbre de Adís Abeba (Etiopía) en 2015, hace ya 10 años, "el orden multilateral ha cambiado" y que por ello es necesario tener "unas Naciones Unidas fuerte" para poder afrontar "los desafíos a los que se enfrenta la humanidad".

Por ello, ha relatado que hace una década el mundo se comprometió con la Agenda 2030, el Acuerdo de París, la contención nuclear y el pacto para evitar la evasión tributaria. Todas estas medidas no han alcanzado sus objetivos, por lo que la cita de Sevilla puede caer en los mismos errores.

Sánchez se ha dirigido a quienes, a su juicio, consideran que citas como esta no aportan resultados concretos y no afectan al día a día de los ciudadanos. "Las conferencias como esta importan", ha asegurado porque sin financiación no hay políticas de desarrollo y sin ellas "no habrá un mundo más igualitario" sino que habrá más miseria, desigualdad, conflictos y migraciones.

Guterres: "No hay que reducir la ayuda humanitaria"

Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido que el incremento en el gasto en defensa que cada país decida hacer no se produzca a costa de la financiación de la ayuda al desarrollo. "Yo pienso que lo que es natural es que si un país considera que tiene que incrementar gastos de defensa debe utilizar sus recursos propios para eso y no financiar el incremento del gasto de defensa con la reducción de la ayuda humanitaria a los pueblos mas desprotegidos del mundo", ha dicho.

La declaración del secretario general se produce días después de que los países miembros de la OTAN hayan aprobado de manera casi unánime un incremento del gasto en defensa de hasta el 5% de su PIB en los próximos años. Guterres se refirió también al contexto internacional señalando que la Conferencia Internacional para la Financiación del Desarrollo, que empezó hoy en Sevilla (España), tiene lugar "en uno de los momentos más difíciles que yo haya vivido en mi vida pública", dijo.

"Pero lo que es destacable es que en este momento que es tan difícil, que los países están tan divididos, ha sido posible adoptar el Compromiso de Sevilla, que representa un paso adelante de la conferencia de Adís Abeba y lo que es más importante, un paso adelante hacia la próxima conferencia", afirmó

Para Guterres "hay un deseo sólido de la mayoría de la comunidad internacional para cambiar el sistema para permitir a países en desarrollo beneficiarse del progreso y el desarrollo". "Sabemos que hay resistencias, sabemos que esencialmente es una cuestión de poder. Pero tenemos un mensaje claro al poder: es mejor para ellos vivir las reformas del sistema ahora que esperar y sufrir en algún momento las resistencias luego cuando las relaciones de poder cambien", señaló.