Pide una cita en la Unidad del Dolor de un hospital de Sevilla y se le dan para 14 meses después

Catorce meses. Es el tiempo que tendrá que esperar una paciente para someterse a una infiltración en la Unidad del Dolor del Hospital Virgen del Rocío para aliviar el dolor de una falsa ciática o síndrome del piramidal que la mantiene “postrada”, explica la propia afectada. La queja, denunciada personalmente en este periódico, ha sido publicada en el grupo de Facebook de la Marea Blanca Sierra Norte de Sevilla, comarca donde reside la paciente, y ha servido para poner en evidencia que el caso de esta paciente no es el único.

La asociación denuncia que los retrasos en las citas para el especialista en esta zona de la provincia son reiterados. “Tenemos historias de pacientes que llevan esperando ocho meses una resonancia para descartar o confirmar párkinson, más de un año esperando una intervención por fractura de un brazo o más de seis meses de espera para una revisión tras un ictus”, critica el Diego Melgarejo, integrante de la coordinadora de portavoces de la asociación, como interacciones a este caso particular.

María Milagrosa Rubio, vecina de Constantina, asegura que ha decidido denunciar públicamente esta situación porque “es inaudito” que se tenga que esperar “más de un año” para recibir un tratamiento “vital” para aliviar el dolor. La mujer explica que, pese a lo abultado de la demora para recibir el tratamiento, no es la única tropelía sufrida en un largo proceso que comenzó en 2018 cuando fue diagnosticada y recibió una primera infiltración, que debía ser renovada en 2020. Ese año, la pandemia sanitaria y la prioridad de la asistencia a los pacientes con problemas respiratorios, hicieron que muchas citas se perdiera. Fue el caso de María Milagrosa que, siempre según su testimonio, asegura que estuvo un año reclamando a través de “hasta cinco correos electrónicos” esa nueva cita en la Unidad del Dolor del Virgen del Rocío, que no llegó hasta el día 15 de febrero de 2024. Es decir, cuatro años después.

Ese día, la mujer asegura que salió de la consulta con la “petición preferente” de la realización de una resonancia y una nueva infiltración para tratar el dolor. Tras el paso de los meses, y ante la ausencia de noticias de la cita, María Milagrosa la volvió a solicitar a través de su médico de familia.

La ansiada consulta llegó el pasado octubre, pero sin los resultados esperados. La paciente no recibió su tratamiento. Todo lo contrario. “El médico que me atendió me dijo que allí no constaba la petición ni de resonancia ni de infiltración y me lo volvió a pedir, dejando por escrito en el informe que ni la prueba ni el tratamiento habían sido agendados con anterioridad”. Solicitada de nuevo y realizada la prueba diagnóstica el pasado noviembre, dando como resultado la afección bilateral del síndrome del piramidal, la cita para recibir la infiltración no ha sido agendada hasta el 17 de diciembre de este año, es decir, 14 meses después tras la solicitud en octubre de 2024.

“Estoy harta de pastillas. La infiltración me permite recuperar mi vida, que llevo cuatro años sin poder hacerla a causa del dolor tan grande que soporto. Estoy postrada”, lamenta la mujer.

A través de la Marea Blanca Sierra Norte, los vecinos de la comarca se quejan de la “inestabilidad” del personal especialista que cubre el Hospital de Alta Resolución Sierra Norte, que es el centro sanitario de referencia de la zona. “Tenemos constancia de que tanto Urología como Traumatología no están teniendo actividad quirúrgica por la inestabilidad del personal. Cada mes se desplaza un profesional diferente por lo que no hay continuidad suficiente para poder hacer actividad quirúrgica”, asegura Melgarejo.

La asociación está desarrollando en la zona asambleas informativas itinerantes por los pueblos para involucrar a la ciudadanía en su lucha por la defensa de la sanidad pública. “Les explicamos a los vecinos qué es Marea Blanca y les planteamos nuestras reivindicaciones en defensa de la sanidad pública y de calidad. También damos cuenta de cual es la situación sanitaria que les afecta directamente, en lo que a hospitales de referencia se refiere, a través de datos oficiales del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Y, sobre todo, recogemos quejas, las realidades que sufren como usuarios de la sanidad pública”, detalla.