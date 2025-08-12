La plataforma en defensa del ficus de Triana acusa a Sanz de incumplir el acuerdo de Pleno para preservar su estructura

La plataforma en defensa del ficus de Triana ha acusado al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, de "consumar ahora" la tala de este árbol, lo que "elimina el cuerpo del delito, impidiendo así que quede testimonio patente de la barbaridad cometida hace justo tres años por los dominicos de San Jacinto, con la autorización del entonces alcalde, Antonio Muñoz".

"El Ayuntamiento de Sevilla incumple así con nocturnidad y alevosía el acuerdo del pleno del Ayuntamiento aprobado en fecha de 19 de septiembre de 2024, por el cual se acordó que, en caso de no supervivencia del árbol centenario tras la moratoria, la estructura del ficus iba a ser conservada y puesta en valor, en un entorno ajardinado, como emblema del barrio de Triana", reza la nota de prensa enviada este martes por la plataforma.

La agrupación denuncia que "se ha despreciado la propuesta de todos los colectivos de ciudadanos, plataformas y expertos biólogos, tales como la CAIS, que aglutina a más de 55 asociaciones vecinales de Sevilla, y la asociación Sevilla Se Muere que, desde septiembre de 2024, confirmaron el clamor popular y el sentir generalizado de los sevillanos, solicitando la permanencia del ficus en caso de no supervivencia, como monumento de la ciudad por todo lo que representa".

La plataforma asegura que durante la tala de estos días, "se ha podido comprobar que el tronco interno del árbol se encuentra perfectamente, sin signos de pudrición. A la prueba de las imágenes nos remitimos".

"Es importante destacar que esta plataforma había presentado ante el Delegado del distrito de Triana un informe técnico, fechado el pasado abril, firmado por Jesús Cuenca, un reconocido profesional biólogo especialista en arboricultura, con el objeto de ser proactivos y colaborar en el cumplimiento del acuerdo tomado en el Pleno del Ayuntamiento", subraya la agrupación.

Fosa de miles de cadáveres de la peste de 1649

La entidad asegura que el Ayuntamiento de Sevilla "no ha proporcionado los cuidados necesarios para la supervivencia del Ficus de San Jacinto. Y es muy difícil que puedan plantar nada en el lugar de ficus, ya que las raíces remanentes no podrán ser eliminadas. Entre otras cosas porque, según dicen los arqueólogos, hay una fosa de cadáveres de miles de personas fallecidas durante la epidemia de peste bubónica de 1649 en Sevilla (más de 60.000 personas fallecidas en pocos meses). De hecho, la vida del ficus y sus raíces eran un contrapunto de vida sobre ese terreno".

La plataforma lamenta que "como si se tratara de un déjà vu, como en 2022, nuevamente en pleno mes de agosto, otra vez sin previo aviso, y sin la más mínima consideración hacia todos los colectivos que reclamaron la permanencia del ficus de San Jacinto como monumento, e incumpliendo lo aprobado en el propio pleno consistorial, el Ayuntamiento de Sevilla vuelve a irrumpir en el barrio de Triana con un buen número de policías y técnicos del serrucho. El objetivo ha sido ahora eliminar lo que aún queda presente del emblemático y centenario árbol".

"A la vista está que el Ayuntamiento no ha proporcionado al ficus malherido los cuidados necesarios para que se recuperara y mantuviera vivo. Se le dejó morir entre excusas falaces. Una vez muerto, se mintió afirmando que sus restos estaban podridos. Ahora, finalmente, el tronco inerte incomoda a los que, cuando lucía en todo su porte y esplendor -gran fuente de verdor, frescura y sombra para el barrio- decidieron cercenar su existencia. Ahora, finalmente, han decidido qué no quede rastro ni testimonio de lo ocurrido".

"Se arremete así, de nuevo, contra un árbol convertido en emblema de la lucha vecinal y el respeto a la naturaleza de Sevilla, despreciando no solo a las decenas de colectivos que reclamaron su permanencia, sino a lo aprobado en el Pleno Municipal de fecha de 19 de septiembre de 2024, en el que se adquirió el compromiso de mantener la estructura del ficus en caso de no supervivencia, como símbolo de la ciudad de Sevilla y de la lucha ciudadana por el arbolado urbano: Transformar sus restos en un monumento, dentro de un entorno ajardinado y singular, era la idea principal, al objeto de honrar su historia y dar un valor simbólico al espacio, iniciativa que fue secundada por el pleno del consistorio hispalense".

El informe del biólogo Jesús Cuenca del pasado abril

Según la plataforma, el informe del biólogo Jesús Cuenca señala que el árbol, ya completamente desmochado, en ningún momento ha constituido un peligro para los viandantes o para la estabilidad estructural de la iglesia, máxime cuando se encuentra dentro de una zona vallada, siendo posible realizar intervenciones para reducir el volumen de sus raíces y estabilizar el conjunto de su estructura, y su conservación no entrañaría ningún problema técnico. La transformación del tocón podría haberse realizado con un conjunto de intervenciones de carácter técnico, artístico y de diseño para embellecer el conjunto de manera armoniosa y singular, dentro de un trabajo de diseño e integración en el conjunto del espacio urbano de la zona. La actuación sobre el tocón podría incluir una intervención artística, en simbiosis con las técnicas de conservación, de manera que un artista local podría retocarlo, lo cual añadiría un carácter único al monumento.

De esta manera, concluye el informe, el tocón del ficus podría convertirse en un memorial, punto de referencia lleno de significado, combinando la naturaleza, historia y arte. Sin embargo, el Ayuntamiento de Sevilla, incumpliendo su propio compromiso, ha optado por triturar los restos del ficus y olvidarlo, en una lamentable decisión política.

"Se consuma la crónica de la ejecución pública de este árbol centenario, que ha dado verdor, oxígeno, trinos, conversaciones y juegos a su sombra durante generaciones, denunciada y presenciada atentamente por toda España y parte del extranjero. Por desgracia, volvemos a confirmar que lo que es Bueno, Bello y Verdadero molesta a los que carecen de ello. Los dominicos de San Jacinto y dos alcaldes se han encargado de ejecutar y consumar el atropello, del que no quieren que quede constancia, nada que lo recuerde. Se equivocan: la memoria iluminada del ficus siempre seguirá entre nosotros. Seguirá dando frutos de consciencia. La plataforma se encargará de ello".