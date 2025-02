Las plataformas vecinales sobre los desvíos de las tres líneas de autobuses en el Polígono Sur: "No necesitamos más recortes, sino soluciones reales"

El desvío de las líneas 31 y 32 a su paso por el Polígono Sur ha dejado sin servicio de Tussam a cuatro barrios de esta zona de Sevilla: Murillo, Martínez Montañés, Antonio Machado y Las Letanías. Desde la Plataforma Nosotros También Somos Sevilla y la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados han denunciado "la grave situación de aislamiento que está sufriendo". Estas plataformas han recordado que esta zona de la ciudad "no necesita más recortes, necesita soluciones reales". Ambas entidades han advertido que no van a aceptar que se sigan "vulnerando nuestros derechos ni que se castigue a nuestros barrios por problemas que son consecuencia del abandono institucional".

Esta decisión, que según estas asociaciones "se ha tomado sin previo aviso a los usuarios" se suma a las más de dos semanas que lleva la línea 30 sin pasar por las barriadas de las Letanías y Martínez Montañés lo que ha provocado que muchas personas "lleguen tarde a sus puestos de trabajo".

Desde la Plataforma Nosotros También Somos Sevilla y la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados condenan cualquier acto delictivo y toda forma de violencia, "pero reiteramos que la delincuencia no es la causa de nuestros problemas, sino su consecuencia. La retirada de servicios públicos no solo no soluciona la inseguridad ni mejora la convivencia, sino que agrava la exclusión y el abandono de nuestros barrios".

Ambas plataformas consideran que el Ayuntamiento "está eludiendo su responsabilidad, retirando servicios esenciales y dejando a la población en una situación aún más vulnerable. Esta estrategia no solo no resuelve el problema, sino que lo profundiza, aumentando la desigualdad y castigando a quienes dependen del transporte público para estudiar, trabajar o acceder a servicios básicos. La ausencia de políticas adecuadas, que llevamos años reclamando, es precisamente lo que ha generado las condiciones que ahora se utilizan como excusa para justificar más recortes y restricciones".

Los vecinos exigen la recuperación inmediata de las líneas afectadas y el compromiso de no seguir recortando servicios en el Polígono Sur. A esto suman la puesta en marcha de un plan que proteja tanto a trabajadores como a los vecinos y las vecinas sin sacrificar derechos esenciales y la transparencia y comunicación, garantizando que cualquier cambio en el servicio sea informado de manera clara. Las plataformas solicitan una reunión urgente con el Ayuntamiento, TUSSAM y las administraciones competentes para abordar soluciones reales sin penalizar a la población de esta zona.