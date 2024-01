Sigue la polémica del MIR: "Los médicos no sufren un trastorno psiquiátrico, sufren explotación laboral"

La ya viralizada pregunta 84 del examen MIR en la que se expone el caso de un profesional que acumula retraso en la consulta, afirma que no tiene tiempo libre ni vida social, se dice que no es capaz de discernir lo que es urgente y prioritario de lo que no lo es, y el planteamiento es que tiene algún trastorno de la personalidad, sigue dando que hablar. Desafortunada, una falta de respeto, estigmatizante, una burla... los calificativos en la red social X (antes Twitter) han sido varios y negativos en los últimos días e, incluso, en el mismo seno del Ministerio de Sanidad ha sido calificada de "lamentable".

📢 Sobre la polémica pregunta del examen #MIR2024:Mucha tinta ha corrido por las redes sociales al respecto y muchos han sugerido impugnar la pregunta, pero desde el Sindicato Médico de Sevilla os proponemos una pregunta alternativa en nuestra web 👇https://t.co/0J3fb4yfZT — Sindicato Médico de Sevilla (@sindicatomedsev) January 23, 2024

El eco de la polémica no cesa y desde Sevilla, el Sindicato Médico propone un diagnóstico alternativo: "lejos de padecer un trastorno psiquiátrico de la personalidad, la inmensa mayoría de los médicos sufren día a día la explotación laboral del SAS". Así lo ha expuesto el órgano colegial en una publicación en sus medios oficiales en la que proponen una pregunta alternativa:

Varias personas, de edad madura, con diferentes profesiones (relacionadas o no con la Medicina o la Sanidad) han sido nombradas a lo largo de estos años para ponerse al frente bien del Ministerio de Sanidad o bien de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Todas ellas han prometido solucionar el problema de la Sanidad y algunas hasta se han aventurado a zanjar de una vez por todas el problema de la Atención Primaria. Ninguna de ellas ha tenido en cuenta que cada vez teníamos menos médicos, que los profesionales perdían poder adquisitivo, que las cargas de trabajo iban en aumento y nunca han hecho suyas las soluciones que se les han propuesto desde el Sindicato Médico o las Sociedades Científicas. Teniendo en cuenta todo esto, ¿cuál sería vuestro diagnóstico?

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad: para ser consejero de Salud o Ministro de Sanidad, es requisito imprescindible, tener dificultades para centrarse en su trabajo, aunque, luego, cuando miras los periódicos están en todos los sitios menos en los que tienen que estar. Trastorno obsesivo-compulsivo con rumiación patológica: «tengo que contratar más enfermeros; siempre hacen falta más enfermeros; me faltan enfermeros y si no los contrato… la Srta. Nightingale se me aparecerá en sueños y me perseguirá con su lámpara». Megalomanía: lo mío es salir en todas las fotos bien peinado y maquillado, ¡porque yo lo valgo! Y la Sanidad Pública… Perdona, ¿qué Sanidad? ¡Por supuesto que la respuesta 3 es cierta, faltaría más!, la 2 tiene un runrún que no para de darme vueltas en la cabeza y la 1 no logro entenderla del todo… ¿podría repetírmela?

"Los médicos en Andalucía sufren listas inabarcables de pacientes y cargas de trabajo sobrehumanas condicionan su actividad diaria, regalando parte de su tiempo antes del inicio de la jornada y al final de la misma para hacer frente a la interminable lista de pacientes que diariamente les asigna el SAS. Como comprenderéis, tenemos todo el derecho del mundo a sentirnos indignados por este caso clínico, que lejos de ser patológico debería derivarse urgentemente a riesgos laborales", ha sentenciado el Sindicato Médico de Sevilla.