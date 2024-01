Una pregunta del examen MIR culpa a los médicos de Atención Primaria de los retrasos en las consultas

Examen MIR con polémica. La pregunta 84 de los exámenes MIR, que se han celebrado este fin de semana en toda España, pasará a la historia. Hasta el Ministerio de Sanidad ha tenido que salir al paso. La razón, el planteamiento de la misma en la que se supedita los retrasos en consulta de un médico de familia a un posible trastorno en su propia personalidad.

Como muestra, la cuestión plantea la situación que afronta un médico de Atención Primaria de 50 años que, con frecuencia, acumula retraso de dos horas en la consulta, creando algún conflicto, aunque es el que tiene menor cupo de pacientes. "Empieza su jornada laboral antes de la hora para planificar y adelantar su trabajo, pero siempre es el último en salir. Explica: no soporto dejar algo a medias, soy muy perfeccionista, tengo muchas cosas que hacer además de las visitas (burocracia, papeleos) y no tengo tiempo para nada más. No sé cómo lo hacen mis compañeros que tienen familia, aficiones... . En la exploración se aprecia una preocupación por los detalles, el orden y las normas, una incapacidad para discernir lo que es urgente y prioritario de lo que no lo es, una conducta inflexible y una incapacidad para delegar. ¿Cuál de las siguientes sería la orientación diagnóstica?: 1. Trastorno esquizoide de la personalidad. 2. Trastorno narcisista de la personalidad. 3. Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. 4. Trastorno de la personalidad no especificado", recoge literalmente la pregunta de la polémica.

Las reacciones no se han hecho esperar y las redes sociales han ardido. "¡Ojo con la pregunta! Esta pregunta MIR es para animar a los médicos graduados a elegir Medicina de Familia. Cada vez mejor", recoge en su perfil de X Ángel López Hernanz, médico de familia de un pueblo de Sevilla. Es sólo un ejemplo, las reacciones de compañeros de toda España se cuentan por miles.

✔️ ¡Ojo con la pregunta! Esta pregunta MIR es para animar a los médicos graduados a elegir Medicina de Familia. Cada vez mejor https://t.co/qwHrF4OUMM — Ángel López Hernanz (@angelopezh) January 21, 2024

También el Sindicato Médico de Córdoba ha reaccionado en su perfil de la red social. "Está pregunta es impugnable, se les olvida decir que tenía 60 pacientes, varios bises y agendas paralelas xq una administración pública no respeta los pactos que firma. De vergüenza la preguntita"..., recoge el mensaje que ha sido retuiteado por otras delegaciones del sindicato.

Está pregunta es impugnable, se les olvida decir que tenía 60 pacientes, varios bises y agendas paralelas xq una administración pública no respeta los pactos que firma. De vergüenza la "preguntita"... pic.twitter.com/WdXeG0ISxN — SMA CORDOBA (@SMACORDOBA) January 22, 2024

A más alto nivel, el propio Ministerio de Sanidad y las sociedades científicas de atención primaria también han censurado este lunes la "lamentable" pregunta de la prueba MIR por insinuar que el retraso en la asistencia era culpa de un médico de Familia porque supone "una falta de respeto" a estos profesionales.

"Esta pregunta es lamentable y una falta de respeto a todos los profesionales de Atención Primaria que siempre son 'los últimos en salir' con unas consultas infinitas y un compromiso más infinito aún con sus pacientes", ha escrito Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, en su cuenta en la red social X. Padilla ha querido dejar claro además que las pruebas las elabora un Comité de Expertos, "con profesionales de diversa trayectoria y procedencia en cada categoría de examen", pero ninguna del Ministerio.

Esta pregunta es lamentable y una falta de respeto a todos los profesionales de Atención Primaria que siempre son "los últimos en salir", con unas consultas infinitas y un compromiso más infinito aún con sus pacientes.Ahora bien, creo que hay que explicar cómo se ponen las… pic.twitter.com/3byTqS3jvL — Javier Padilla (@javierpadillab) January 22, 2024

El comité está formado por 5 ó 6 personas, cada una de las cuales están apoyados por entre 10 y 15 colaboradores. Fuentes de Sanidad consultadas por EFE han añadido que estos expertos, con experiencia en educación y formación especializada recopilan, durante más de seis meses, repuestas de colaboradores, califican la dificultad de las preguntas propuestas, reelaboran y seleccionan las preguntas de la prueba. Es decir, comienzan a trabajar entre abril y mayo en la prueba del año siguiente; una vez las seleccionan y se entregan, van directamente a la empresa adjudicataria de la impresión, con lo que la comisión calificadora conoce el examen al mismo tiempo que las personas que se examinan ese día. La pregunta que ha suscitado la polémica es la número 84 del examen MIR, que congregó el pasado sábado a 13.990 aspirantes para 8.772 plazas.

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), por su parte, considera que esta pregunta es "desafortunada" porque "responsabiliza" al médico de uno de los problemas que aquejan al sistema sanitario español, motivo por el que ha transmitido su malestar al considerar este hecho "una lamentable falta de respeto hacia los profesionales". "Es intolerable responsabilizar al médico de la gran carga que sufre tanto a nivel burocrático como en la consulta", denuncia Semergen, que recuerda que Primaria sufre una "profunda crisis" derivada de la falta de inversión, la menor dotación de recursos humanos, la precariedad laboral y la excesiva burocracia que soportan los médicos de familia.

También la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha expresado su "profundo malestar" por este asunto. "Parece más una broma pesada que una pregunta digna de ser incluida en un Examen MIR", lamenta la SEMG, que ha instado al Ministerio de Sanidad a dar explicaciones y que "pida disculpas de forma inmediata a todos los médicos de familia españoles y profesionales de Atención Primaria en general".