Se desata la polémica en el barrio de Santa Cruz con la retirada de los azulejos

Los azulejos en las fachadas del barrio de Santa Cruz se han convertido en motivo de polémica. Todo ha surgido a raíz de una orden enviada por la Gerencia de Urbanismo en la que detalla los elementos que diversos establecimientos de este enclave turístico de Sevilla deben retirar para evitar la contaminación visual y que dichas calles acaben convertidas en un zoco. Una disposición que no ha sentado nada bien a los comerciantes de la zona, que han empezado una particular batalla en las redes sociales contra el gobierno de José Luis Sanz. A este conflicto se ha sumado el grupo municipal del PSOE, que exige detener la retirada de rótulos cerámicos.

La polémica ha comenzado en la red social X, donde la Asociación de Comerciantes del barrio de Santa Cruz informa de la notificación enviada por el Consistorio a varios negocios de la zona. En concreto, se responde a la publicación de una usuaria que advierte de la orden de retirada de un azulejo, colocado en 1998, al alegar "contaminación visual". "Parece ser que habrá más azulejos que serán retirados con la misma excusa", advierte en su publicación. El titular del negocio afectado también responde con una foto de la notificación, en la que, además del azulejo, se exige eliminar otros elementos.

A raíz de esta publicación, otros comerciantes han informado de notificaciones similares en las que se les obliga a retirar paños cerámicos con bastantes años. Una medida que para muchos de ellos carece de toda lógica.

Ante estas críticas, el Ayuntamiento de Sevilla, a través de su perfil en la red social X, ha negado "rotundamente" que se vaya a proceder a tal retirada. "Muy al contrario, se trabaja en estrecha colaboración con la Asociación de Defensa de la Cerámica Niculoso Pisano para asegurar la preservación, protección y puesta en valor del patrimonio cerámico de la ciudad", asegura el gobierno local.

En este sentido, las fuentes municipales explican que "en el marco de los trabajos de campo destinados a eliminar la contaminación visual que durante años ha afectado al barrio de Santa Cruz, actúa siempre conforme a procedimientos que garantizan el pleno cumplimiento de la legalidad". "Cada intervención se inicia con la apertura de los correspondientes expedientes administrativos, que incluyen todas las garantías jurídicas. Su ejecución se valora tras el análisis técnico pertinente. Documento que le habrá llegado a dichos comercios", apostillan.

Para la referida asociación comercial, esta explicación oficial no es suficiente. Tampoco convence al principal partido de la oposición. El grupo municipal socialista ha aprovechado este viernes la polémica suscitada en redes sociales para acusar al gobierno de Sanz de "falta de sensibilidad y mala gestión". Según los socialistas, la actuación del Ayuntamiento "se enmarca en la estrategia de ordenación y mejora del entorno urbano, con especial atención al cumplimiento de la normativa sobre publicidad exterior en zonas patrimoniales protegidas". Un plan que "ya empezó a aplicarse en el anterior mandato socialista en consenso y diálogo con los comerciantes, algo que echan en falta ahora los afectados".

"Ya es hora de que el gobierno de Sanz deje de generar confusión e inseguridad entre los comerciantes, pues sólo acierta cuando rectifica", ha comentado el concejal del PSOE Nacho González, quien ha destacado como algunos rótulos en Mateos Gago o Rodrigo Caro, "con contrastado valor artístico, se salvaron tras aceptarse las alegaciones presentadas por los propietarios de los negocios".