Los policías del atraco al Cash Converters: "Nadie nos avisó ni alertó de nada"

Los policías locales de Sevilla que circulaban por María Auxiliadora cuando se produjo un atraco en la tienda Cash Converters explicaron ayer a sus compañeros que nadie les avisó ni alertó de nada en ningún momento. Como puede verse en el vídeo que acompaña a esta información, los atracadores huyeron en moto delante del patrullero de la Policía Local, que iba por el carril bus en contrasentido sin que parecieran percatarse de nada. Instantes antes, habían atracado el negocio con una pistola y una maza.

Una vez conocido lo ocurrido, fuentes policiales explicaron que los agentes sospecharon de la moto al verla circular de forma apresurada entre los coches y decidieron perseguirla por la Carretera de Carmona, hasta que los delincuentes huyeron metiéndose por zonas peatonales y ya el patrullero no pudo seguirlos. Eso sí, los agentes sólo supieron que había habido un atraco cuando regresaron al Cash Converters.

"Tal como se ve en el vídeo, la moto de los atracadores baja a la calzada, desde la acera, un par de segundos antes de que nosotros pasáramos por delante de la tienda. Nosotros no tenemos conocimiento de nada, nadie de la tienda o del exterior de la misma, por ejemplo quien graba el vídeo, nos avisa o alerta de nada. Parece que no ha ocurrido nada extraño", apuntan los agentes, según las citadas fuentes.

"Aún así, será por instinto, a nosotros nos llama la atención la moto. No observamos nada raro. Desde nuestra posición, no observamos el palo del mazo que se ve en el vídeo y que se guarda en el chaquetón el que va montado atrás. Sin embargo, nos llama atención que la moto parece ir circulando con cierta prisa, no demasiada, y que va avanzando por entre los coches que se encuentran delante da manera poco adecuada", continúa el informe de los policías.

Los agentes decidieron entonces ir a por los sospechosos, que se percataron de ello y ya se dieron a la fuga a toda velocidad. Hubo una persecución por la Carretera de Carmona, en la que los motoristas se vieron atrapados por una retención de tráfico y optaron por subirse a la acera y circular por ella hasta buscar la calle Pinta y entrar en dirección prohibida esquivando turismos y peatones. Ahí se les perdió la pista, pues el patrullero ya no podía avanzar, al ser una calle de un sólo carril.

Mientras iban detrás de los motoristas, los policías locales se cruzaron con un patrullero de la Policía Nacional que iba a toda velocidad con sirena y luces de gálibo hacia María Auxiliadora. Tras una búsqueda infructuosa en la zona por la que se habían perdido los motoristas, los policías locales volvieron al punto de origen para tratar de obtener información. Al llegar al Cash Converters vieron que ya estaba allí la Policía Nacional.

En todo ese tiempo, desde que los atracadores inician la marcha hasta que los persiguen y se les escapan, la emisora tampoco les comunicó nadaa que tuviera relación con un atraco o similar. De hecho, fueron estos policías locales quienes informaron a su jefe de lo que había ocurrido y facilitaron la matrícula de la moto. La Jefatura de la Policía Local no sabía nada tampoco.

"Hoy podemos agradecer que esto quede en una simple anécdota, ¿pero qué hubiera ocurrido si esos atracadores hubieran abierto fuego contra los compañeros?", se pregunta el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla mayoritario en el cuerpo, en un comunicado. Esta organización asegura que "es evidente" que se está dando "una auténtica falta de comunicación" entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, "pero no entre el personal que está en la calle día a día colaborando", sino entre los jefes.

El Sppme cree que esta falta de coordinación "pone en grave riesgo a todos los componentes de las Fuerzas de Seguridad" y exige que se forma inmediata el Ayuntamiento de Sevilla eleve una queja formal al Ministerio del Interior y al jefe provincial de la Policía Nacional en Sevilla y se depuren las responsabilidades que sean necesarias. El sindicato también pide que se firme un acuerdo de colaboración en materia de comunicación de hechos delictivos, "dando inmediata información por ambos cuerpos de circunstancias que puedan poner en riesgo a los agentes".

Este incidente se produce en un momento de elevada alerta antiterrorista, que el Ministerio del Interior acaba de reforzar dentro del nivel 4, y también en un contexto en el que no han faltado las críticas y los mensajes entre responsables tanto de la Policía Nacional y Local, por mucho que se hayan empeñado en negarlo públicamente. Mientras que el alcalde, José Luis Sanz, ha insistido en numerosas ocasiones en la falta de policías nacionales, el jefe superior de Policía le contestó haciendo un llamamiento a la colaboración entre ambas fuerzas en el pasado día del Patrón.