El portavoz del PP en El Viso del Alcor se va entre duras críticas al partido y crea la Agrupación Visueña

El candidato del PP a la alcaldía de El Viso del Alcor en las elecciones de 2023 y portavoz del grupo popular desde entonces, el independiente Manuel Ruiz Pineda, ha abandonado la formación entre duras críticas porque asegura que sus "intentos de apertura" han sido "abortados" y "muchas" de sus iniciativas "se han cercenado". También ha anunciado la creación de una Agrupación Visueña que ya ha presentado junto a Juan Manuel Rodríguez Vergara, en su día también aspirante a alcalde, y el histórico andalucista Ramón Sánchez.

Ruiz Pineda cursó este lunes 27 un escrito en el Ayuntamiento en el que comunicaba su "abandono" del Grupo Popular y su pase a la condición de concejal no adscrito. En una dura carta dirigida al presidente provincial del PP, Ricardo Sánchez, el portavoz saliente lamenta el trato que ha recibido desde que la formación acudió a él para tener un candidato en las municipales que se celebraron hoy hace justo un año. "Se me buscó para que creara y liderara un proyecto a prácticamente dos meses de las elecciones. La situación del PP de El Viso del Alcor era dramática, pues prácticamente no había partido y su electorado estaba totalmente huérfano y decepcionado. De hecho, la agrupación del PP local tenía una gestora ante la práctica inexistencia de actividad alguna", empieza.

"Acepté el reto cuando nadie quería asumir esa responsabilidad, con trabajo y dedicación se atrajo a muchos votantes nuevos y se superaron todas las predicciones. Y por ello recibí las felicitaciones de todos los militantes y simpatizantes", prosigue. El PP fue la tercera fuerza más votada, tras el PSOE y Con Andalucía, y obtuvo dos concejales.

"Siempre he defendido que a la política hay que llegar con una trayectoria personal previa, sabiendo lo que cuesta ganarse la vida y mantener una familia, con una vocación de servicio. Por ello, con 30 años de ejercicio profesional de abogado, decidí dar el paso y poner todo mi empeño al servicio del partido y del pueblo", indica Ruiz Pineda en esa misiva.

"He forjado un proyecto para El Viso fuerte en lo económico, en lo social y en lo cultural. Y llevado a cabo una fuerte y razonada oposición", continúa antes de expresar su "satisfacción" por ver "cómo el PP obtenía votos en barrios de trabajadores donde nunca antes los obtenía", entre otros logros.

A pesar de ese trabajo, Ruiz Pineda denuncia que el PP ha "abortado" o "cercenado" sus proyectos para la localidad. "Se me ha obstaculizado o impedido toda iniciativa en pro del partido y de El Viso del Alcor, se han abortado mis intentos de apertura y se han cercenado muchas de mis acciones. El proyecto para mi pueblo no tiene cabida en el PP local", lamenta. "Por todo ello, y muy a mi pesar, he decidido abandonar el partido y conservar mi acta como concejal no adscrito e independiente en defensa de mi pueblo", explica.

En cuanto a su nuevo proyecto político, Ruiz Pineda anticipa que "está forjándose al margen de los partidos tradicionales y en defensa de los ciudadanos de este pueblo".

En el Ayuntamiento de El Viso hay 17 concejales. En las elecciones municipales de 2023, el PSOE venció con el 68,2% de los votos y alcanzó la mayoría absoluta con 14 ediles. Con Andalucía fue la segunda formación más votada (15,6%) y el PP, la tercera (12,3%); ambas cosecharon dos concejales cada una.