La presión asistencial persiste en las Urgencias hospitalarias de Sevilla

La presión asistencial se mantiene en niveles muy altos en las urgencias de los hospitales sevillanos. Personal del servicio de urgencias del Virgen del Rocío, centro de referencia en la provincia y buque insignia de la sanidad pública andaluza, aseguran en declaraciones a este periódico que en el centro se ha “normalizado” una atención diaria “superior a las 400 consultas”. Los profesionales que trabajan en el servicio aseguran que antes de la pandemia llegar a estas cifras era algo “excepcional” por lo que denuncian “estar hasta el cuello” y reclaman soluciones a los responsables de la sanidad pública andaluza.

“Hemos llegado a un volumen de asistencia sostenido en el tiempo en el que se están superando prácticamente todos los días los 400 pacientes. Antes de la pandemia ésta era una cifra excepcional, típica de los primeros días de la semana, lunes o martes, cuando, por el efecto del fin de semana, subía la demanda, pero ahora se ha normalizado a diario, con picos muchos más altos en los días claves de la semana”, alertan.

Pacientes derivados de Atención Primaria y también personas que intentan concertar una cita y se la dan tarde o no es posible contactar con su médico serían dos de los factores que estarían detrás de este aumento de la demanda en las urgencias hospitalarias, según el personal consultado. “En su mayoría son pacientes con patologías relativamente banales que pueden ser atendidos perfectamente en Primaria, pero que, al no ser atendidos, acaban en el hospital”, recalcan. Pero hay más. El retraso en las pruebas diagnósticas y las consultas con el especialista son otros de los factores detrás de este fenómeno. Por poner un ejemplo: “Un paciente con un dolor lumbar, harto de pasarlo mal, prefiere venir a Urgencias y que le hagan las pruebas directamente, a esperar por el médico de Familia, a que le deriven al especialista, que le pidan una radiografía... Los compañeros de los centros de salud están saturados y la lista de espera es considerable”, exponen los profesionales de Urgencias, que encuentran en las carencias de la sanidad pública andaluza “el principal motivo” detrás de que el servicio se haya instalado en una presión asistencial tan elevada.

“Llevamos mucho tiempo viendo cómo gente viene a las urgencias desesperada porque no le llega la cita con el especialista. Son personas en estudio de una posible enfermedad grave y eso desespera. Es lógico que busquen una salida”, relata el enfermero de Urgencias del Virgen del Rocío, Francisco Guerrero.Según su testimonio, este nivel de demanda hospitalaria responde, además, a la coincidencia de otras dos situaciones: las llamadas consultas retorno y las altas prematuras. “Hay muchos casos que pasan por Urgencias y que requieren de pruebas diagnósticas que, por protocolos, no se hacen en este servicio por lo que, aunque se les atienden, se van a casa con el mismo problema y acaban regresando a los dos o tres días. Y también muchos pacientes que proceden de altas prematuras. Pacientes que, por la falta de camas, se le ha dado un alta, quizás, antes de tiempo, y eso conlleva que el paciente no esté bien y vuelva a Urgencias”, recalca el enfermero.

Por su parte, lo que sí ha decaído notablemente, según los profesionales consultados, es la asistencia Covid. Aunque sin llegar a desaparecer, sí es una situación que se ha estabilizado en los hospitales sevillanos y, salvo aquellos casos graves que sí requieren de hospitalización, las personas positivas que pasan por las urgencias son “muy pocas”.

Esta situación ha llegado a tal nivel que las urgencias del Hospital Virgen del Rocío alcanzaron a mediados de mayo su cifra récord, más de 1.200 consultas en 24 horas. El dato, tal y como confirmaron entonces fuentes del centro a este medio, nunca se había alcanzado en la historia del hospital. Este incremento coincidió con la celebración de eventos multitudinarios en la ciudad como el final de la Feria, acompañado de la relajación de la normativa en el uso de la mascarilla. La dirección del hospital señaló entonces, en base a la monitorización de los casos atendidos, que la mayoría de las asistencias eran de carácter banal. Coincidiendo con una de las quejas de los profesionales.

La situación se repite en todos los hospitales de la provincia según las fuentes consultadas. Las mismas coinciden en el “refuerzo” de la Atención Primaria como la base de la solución a esta situación.