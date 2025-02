El Movimiento por la Vivienda de Sevilla se une a la primera manifestación estatal el 5 de abril: "Acabemos con el negocio de la vivienda"

Los colectivos y sindicatos de vivienda de Madrid, Valencia, Asturias, Málaga y Sevilla han convocado la primera jornada de manifestaciones a nivel nacional el próximo sábado 5 de abril bajo el lema "acabemos con el negocio de la vivienda". Decenas de organizaciones ya han confirmado su adhesión a la protesta por el derecho a la vivienda, con el objetivo de dar un paso más en "la construcción de un movimiento fuerte, independiente y combativo".

"La vivienda debería ser un derecho, no un bien con el que especular. Sin embargo, los fondos de inversión y los rentistas siguen acumulando beneficios mientras miles de personas son desahuciadas, expulsadas de sus barrios o condenadas a vivir en condiciones indignas. Y todo esto con la complicidad del Estado y los partidos políticos institucionales, que han convertido la vivienda en un modelo de negocio", reza el manifiesto difundido en la web lanzada por los organizadores.

Sindicato de Inquilinos de Sevilla: "el mercado inmobiliario no funciona"

La convocatoria de la manifestación del 5 de abril se anuncia con apenas días de diferencia tras la presentación del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Sevilla. En una entrevista con Diario de Sevilla, su portavoz, Jaime Jover, indica que el sindicato surge tras un largo periodo de reflexión a raíz de contactos con otros colectivos similares: "La situación de la vivienda en Sevilla es similar a la de Málaga, por ejemplo, por lo que esos vínculos nos ayudan a compartir información y experiencias para defendernos de los abusos de los fondos buitre o del casero que quiere convertir tu piso en una vivienda turística".

El sindicato se integra en el Movimiento por la Vivienda, quien ya ha confirmado su presencia en la manifestación de Sevilla, junto a otros espacios como los Puntos de Información de la Vivienda (PIVE) o la Asamblea por la Vivienda de Sevilla. "No podemos tratar al mercado de la vivienda como cualquier otro porque se trata de un bien básico y fundamental. La ley de la oferta y la demanda no está funcionando", refería su portavoz sobre la especulación inmobiliaria que centrará las protestas de la movilización. No obstante, todavía no están definidos los horarios ni el itinerario de la manifestación de Sevilla.

Málaga protestará por los elevados precios y la turistificación

Por su parte, el colectivo Málaga para Vivir encabezará la concentración del próximo 5 de abril, que tendrá lugar en la Plaza de La Merced a las 11:30 horas. "Las multitudinarias manifestaciones del 29 de junio y el 9 de noviembre, con 25.000 y 30.000 personas en las calles respectivamente, han marcado un punto de inflexión en la ciudad", aseguran en un comunicado.

La organización identifica los elevados precios del alquiler y la presión turística como los principales factores que dificultan el acceso a la vivienda en Málaga. La ciudad se ha convertido en la más cara de Andalucía, con una media de 14,5 euros por metro cuadrado y, según los datos de Málaga para Vivir, la ciudad ha pasado de 25.000 Viviendas de Uso Turístico (VUT) en 2018 a casi 73.000 en 2024. “El enriquecimiento de una pequeña minoría rentista a costa de asfixiar económicamente a una gran parte de la sociedad, la impunidad con la que opera la patronal inmobiliaria y la imposibilidad de construir proyectos de vida por la falta de acceso estable a una vivienda han encendido la indignación social y han consolidado el consenso de que la vivienda debe dejar de ser un negocio para convertirse en un derecho", denuncian.