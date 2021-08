El problema de los autobuses turísticos y las calles cortadas por obras

La imagen de un autobús turístico atrapado el pasado 15 de agosto en una de las estrechas calles del centro de Sevilla, Conde de Torrejón, aparte de volar como la pólvora por las redes sociales, ha sacado a la luz la existencia de un importante problema de comunicación y coordinación del área de Gobernación (movilidad y seguridad) del Ayuntamiento de Sevilla con las dos empresas de autobuses turísticos que hacen a diario su ruta por la ciudad con vehículos de 12 metros de largo: Sevirama y City Sightseeing.

"La alternativa durante las obras de Correduría para los autobuses es Plaza Duque-Plaza Encarnación-Ronda, y en ningún caso por las calles interiores de la Alameda", señala el Ayuntamiento

Un conductor de la empresa Sevirama se queja de que el Ayuntamiento no les comunica los cortes de calles por obras o por otros motivos que les afectan, ni en el centro ni en Triana ni en otros barrios, pese a que el estado de las vías es esencial para garantizar las buenas condiciones de su ruta diaria. Esto mismo sucedió el domingo 15 de agosto en la Alameda: uno de los autobuses turísticos no podía salir de la Alameda porque se encontró con la calle Trajano cortada, según el Ayuntamiento, por "un corte puntual por un accidente". Al no saber ni la duración ni la gravedad de ese corte de Trajano, el conductor decidió desviarse por Correduría-Feria, como siempre vienen haciendo estos autobuses, por ser la ruta alternativa que cogen cuando hay algún corte en Trajano.

Lo que no sabían los conductores de las empresas de buses turísticos es que el acceso a calle Feria es desde el 13 de agosto imposible por el corte total por obras de la calle Correduría y que ese corte de Correduría va a durar 5 meses. Las empresas de autobuses turísticos no tenían información del Ayuntamiento del corte por obras de la calle Correduría, que es la única vía para llegar a Feria como alternativa para salir del centro cuando está cortada la calle Trajano. Tampoco estaba señalizado este corte por obras en el acceso a la Alameda por la Barqueta.

Trajano es la única vía de salida del centro

Desde el Ayuntamiento se señala a la responsabilidad del conductor por no esperar a que el "corte puntual" por accidente en Trajano se despejara. "El conductor, al llegar a Trajano procedente de la Alameda, decidió no esperar a que se quedara expedita la vía y se adentró por calles estrechas del entorno de la Alameda para enfilar hacia Feria", afirma la delegación de Gobernación a preguntas de este periódico. Y recalca el Ayuntamiento que no hay más alternativa para salir del centro para los autobuses turísticos que por Trajano. "La alternativa durante las obras de Correduría para los autobuses es Plaza Duque-Plaza Encarnación-Ronda, y en ningún caso por las calles interiores de la Alameda".

El Ayuntamiento asegura que no tenía que informar a las empresas de autobuses turísticos del corte de Correduría porque esa calle no está incluida en su ruta autorizada. "La ruta autorizada para City Sightseeing [y para Sevirama] discurre por Torre de los Perdigones, Alameda de Hércules, Plaza del Duque y Plaza de Armas. Ni las calles Amor de Dios, ni Correduría ni Feria figuran en la ruta autorizada. Por tanto, la afección de la calle Correduría no atañe a la empresa City Sightseeing [ni a Sevirama]", responde el área de Gobernación, que añade que el 15 de agosto "hubo un corte puntual y transitorio de Trajano por un accidente con intervención de los servicios de Emergencias. Teniendo en cuenta la ruta que tenía que seguir, el conductor, sin embargo, decidió no esperar a que la vía quedara expedita, torció a mano izquierda a la altura de la esquina con Alameda y, al estar Correduría cortada, se adentró por calles interiores que tampoco están autorizadas en su itinerario".

El Ayuntamiento agrega que los coches sí pueden ir a mano izquierda buscando las calles interiores y estrechas, "pero los buses no están autorizados".

Pero la realidad es que, si el conductor del bus turístico hubiera sabido del corte total de Correduría, habría esperado en la Alameda, en lugar de dirigirse a Correduría, ver que no podía pasar y adentrarse por Conde de Torrejón, por la que es evidente que no se puede maniobrar con los 12 metros de su autobús.

Tras el incidente con el autobús atrapado, el concejal delegado de Gobernación Juan Carlos Cabrera compartió un mensaje en twitter en el que hacía una broma comparando lo sucedido con un paso de Semana Santa y con la pericia de uno de sus capataces más solicitados. "El sentido del humor es lo último que tenemos que perder. Con Antonio Santiago no pasarían estas cosas…", rezaba el mensaje de Cabrera, al que llovieron no pocas críticas por este comentario.