Profesionales sanitarios y educativos se unen en Sevilla para abordar el suicidio en la infancia y adolescencia

El Colegio de Médicos de Sevilla (RICOMS) ha organizado la I Jornada para la prevención del suicidio de la Infancia y la Adolescencia, destacando que actualmente se ha convertido "en un grave y creciente problema" que requiere una atención inmediata y acción colectiva por parte de la sociedad en general. Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es ya una de las principales causas de muerte entre los jóvenes.

La jornada ha contado con la participación de profesionales expertos en psiquiatría, terapia, educación, pediatría de atención primaria y enfermería escolar. Todos ellos han coincidido en la necesidad de "trabajar en red" para optimizar recursos, evitar duplicidades de consultas y retrasos en los diagnósticos. Además, han destacado la importancia de promover la conciencia y la comprensión sobre la salud mental, fomentando un entorno seguro y de apoyo en las escuelas y comunidades educativas.

La doctora Gloria López Campos, vocal de Atención Primaria del RICOMS, ha señalado que "las principales causas o factores son los problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad, los problemas familiares y sociales, las dificultades académicas y de adaptación, y el acceso ilimitado a medios de comunicación y redes sociales que pueden influir en la percepción de la muerte y el suicidio".

La detección temprana y la prevención

Los profesionales participantes en la jornada han hecho hincapié en la necesidad de impulsar estrategias que permitan detectar el problema en sus fases iniciales, siendo capaces de identificar síntomas guía en los diferentes escenarios: social, familiar y educativo. De esta forma, se podrá trabajar en la prevención de la enfermedad.

La doctora Varela, vocal de Medicina Hospitalaria del RICOMS, ha afirmado que "detrás de cada caso, hay una historia que nos interpela como sociedad: una vida truncada, una familia devastada, un entorno que muchas veces no supo o no pudo llegar a tiempo. No podemos aceptar esto como una realidad inevitable". Asimismo, ha subrayado que la infancia y la adolescencia son etapas clave en el desarrollo emocional, psicológico y social, y es en estos años donde se deben construir los cimientos de una salud mental sólida, relaciones sanas, entornos seguros y redes de apoyo eficaces.

El presidente del RICOMS, el doctor Alfonso Carmona, ha manifestado el firme compromiso de la institución en la lucha contra el suicidio en la infancia y adolescencia. "Desde el Colegio de Médicos de Sevilla asumimos ese compromiso con firmeza. Estamos ante un problema que requiere una respuesta colectiva y coordinada, y estamos convencidos de que nuestro papel no se limita a la representación profesional, sino que implica liderar iniciativas que promuevan el bienestar integral de la ciudadanía", ha concluido.

El suicidio en la infancia y adolescencia

El suicidio en la infancia y adolescencia se ha convertido en una realidad alarmante a nivel mundial. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años a nivel global. En España, las cifras también son preocupantes, siendo la segunda causa de muerte en el grupo de edad de 15 a 29 años, después de los accidentes de tráfico.

Entre los factores de riesgo asociados al suicidio en esta población se encuentran los trastornos mentales, especialmente la depresión y los trastornos de ansiedad, así como el consumo de sustancias, los antecedentes familiares de suicidio, el bullying, el cyberbullying y la exposición a contenidos nocivos en internet y redes sociales.

Ante esta situación, resulta fundamental implementar estrategias de prevención y detección temprana, así como fortalecer los sistemas de atención y apoyo a los jóvenes y sus familias. La sensibilización y educación de la sociedad en su conjunto, incluyendo a padres, educadores y profesionales de la salud, es clave para abordar esta problemática de manera efectiva y reducir las tasas de suicidio en la infancia y adolescencia.