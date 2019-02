Propuesta ciudadana para salvar los 11 árboles del antiguo mercado de la Puerta de la Carne

La plataforma Salvatusarbolesevilla ha propuesto al Ayuntamiento que reubique las instalaciones de climatización del proyecto de rehabilitación del antiguo mercado de la puerta de la carne para situarlas en otro lugar que no sea la plaza exterior donde están los 11 árboles amenazados. La entidad ofrece al Consistorio que cuente con su equipo de expertos en ingeniería sin coste alguno para buscar un lugar alternativo que salve los árboles y así no perjudicar especialmente a los vecinos de este barrio, que "no han sido consultados". Propone colocarlas en la cubierta del nuevo edificio.

La entidad pregunta "¿por qué deben estar todas estas instalaciones bajo esa plaza pública cuando la plaza con las 11 melias no pertenece al mercado", según la ficha catastral de la parcela donde se encuentra el edificio. Esta plaza es, según el planeamiento, un eje verde de Nervión.

"Lo lógico es que las instalaciones de climatización se ubiquen dentro de la parcela objeto de la actuación y no ocupando los 420 m2 una plaza pública"

Salvatusarbolesevilla señala que siendo un proyecto privado, lo lógico es que las instalaciones de climatización se ubiquen dentro de la parcela objeto de la actuación y no ocupando los 420 m2 una plaza pública. "¿Se imaginan al nuevo hotel en construcción de la Plaza de la Magdalena construyendo bajo la plaza para ubicar parte de sus instalaciones, las que les molestan para tener todos las habitaciones y salones que pueda?.

"¿Qué ocurriría si estos 420 m2 se ubicaran dentro de la parcela de actuación? Pues que habría que sacrificar programa de locales en la zona de mercado gourmet, de la zona cultural o ajustar los espacios asignados a instalaciones", señalan.

Qué irá bajo la plaza pública

Salvatusarbolesevilla critica que los 11 árboles desaparecen porque el proyecto contempla excavar bajo la plaza para alojar salas técnicas de las nuevas instalaciones del edificio en su nuevo uso, especialmente salas de equipos de la instalación de climatización, cuarto de basuras, aljibe y grupos contra incendio, grupo de fontanería, grupo electrógeno y cuadros eléctricos.

Una vez “liberada” la plaza, el proyecto contempla ubicar en ella un quiosco con terraza y veladores y un nuevo centro de transformación del edificio.

La plataforma ve excesivo destinar a locales de climatizadoras un total de 343,7 m2 y considera que esta cifra puede ser más baja. También cree que a sala de máquinas de climatización se destinan 121 m2, y en sótano.

"Pensamos que es claramente optimizable, no entendemos cómo se ubica en sótano. O se usa el agua freática (existen los permisos y la capacidad necesaria para ello?), o se condensa por aire (no vemos torres de refrigeración en cubierta) y, en ese caso, de dónde se toma y expulsa el aire ?". Y advierte de que "por ese gran patio va a salir una gran corriente de aire caliente en verano, y al mismo abriría una sala de máquinas más que posiblemente ruidosa"·

La obra casi duplica la superficie construida

La plataforma denuncia que obra de rehabilitación del antiguo mercado de la Puerta de la Carne "casi duplica la superficie construida registrada en esa ficha catastral" y que la parte “cultural” de esta actuación supone sólo el 18% del proyecto y se ubica en sótano. Se usan así para este fin unos 966 m2, de los casi 5.432 m2 correspondiente a la actuación total, según el cuadro de superficies que aparece en la web municipal.

"Es decir, estas 11 melias van a ser taladas por un miserable 9% del programa de superficies total de este proyecto. Perdemos un espacio público de descanso y solaz de los vecinos, un espacio verde y en sombra, un espacio que será sustituido por consumo, festejos, borracheras y ruido", se queja la entidad.