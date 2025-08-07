El PSOE denuncia que la Junta planea retirar una UVI móvil en Sevilla

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha denunciado públicamente la intención de la Junta de Andalucía de retirar una de las cuatro UVI móviles que actualmente prestan servicio en la capital, una decisión que, según la concejal socialista Encarnación Aguilar, supondría “una grave agresión a la sanidad pública en Sevilla”.

En un comunicado, la socialista indica que la unidad afectada tiene su base en la Isla de la Cartuja y atiende principalmente a los distritos de Triana y Los Remedios. “Sufrimos una agresión más de Moreno Bonilla a la sanidad pública. Hemos tenido conocimiento de que de las cuatro unidades de UVI móvil que hay en Sevilla capital, van a quitar una”, ha afirmado Aguilar.

Desde el PSOE han señalado también la falta de reacción del alcalde, José Luis Sanz, ante este recorte. “El señor Sanz no le reclama absolutamente nada a la Junta. Hace escasos días votó en contra de instar a Moreno Bonilla a mejorar la sanidad pública en nuestra ciudad”, ha recordado, en referencia al pleno municipal del pasado 17 de julio, donde el grupo popular rechazó una moción socialista sobre sanidad.

Aguilar ha exigido que, si es necesario reforzar el servicio en el Aljarafe, se haga "sin mermar los recursos en Sevilla capital". “No hay dinero para poner otra UVI móvil en el Aljarafe, pero sí para fomentar la sanidad privada en Andalucía”, ha criticado, denunciando también otras “graves carencias sanitarias” en la ciudad.

La concejal ha cuestionado si el Gobierno andaluz considera viable atender a una población de más de 700.000 habitantes con solo tres unidades de UVI móvil. “Es un problema grave dejar desatendida a Sevilla. Esto tendría consecuencias muy serias para la atención de emergencias en nuestra ciudad”, ha subrayado.

El Grupo Socialista ha reafirmado su compromiso con la defensa de la sanidad pública y ha reclamado al alcalde una postura activa para frenar este recorte. “La sanidad pública se defiende, y vamos a seguir exigiendo al señor Sanz que se implique y pida a la Junta que no ponga en marcha este nuevo recorte tan perjudicial para Sevilla”, ha concluido Aguilar.