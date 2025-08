El PSOE denuncia que Sevilla sigue sin refugios climáticos en plena ola de calor

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado que el Ayuntamiento de Sevilla sigue sin activar una red de refugios climáticos públicos, a pesar de la nueva ola de calor que atraviesa la ciudad esta semana, con temperaturas que superan los 40 grados.

Según la portavoz socialista Encarnación Aguilar, "el gobierno municipal mintió o simplemente ha decidido no hacer nada", aludiendo al "incumplimiento" del compromiso que habría sido expresado por el propio alcalde en el Pleno del mes pasado, cuando, según la socialista, "aseguró que los refugios estarían disponibles cuando fuese necesario". "A día de hoy, no existe ningún espacio habilitado oficialmente como refugio climático, según denuncian desde la oposición", apostilla Aguilar.

El PSOE apunta, asimismo, que durante una sesión plenaria anterior, el portavoz socialista Antonio Muñoz ya advirtió que los refugios no estaban operativos. El alcalde respondió entonces que "no tenía constancia" de esa situación, comprometiéndose a activarlos cuando fuese preciso. "Sin embargo, en pleno mes de agosto, la ciudad continúa sin medidas claras para proteger a los colectivos más vulnerables frente al calor extremo", apostilla la edil. "El señor Sanz no sólo ignora las recomendaciones sanitarias, sino también las necesidades de su propia ciudadanía. Sevilla, una de las ciudades más calurosas de Europa, no puede seguir sin refugios climáticos", añade.

Durante la jornada de hoy, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activa la alerta naranja por altas temperaturas en buena parte de la provincia. Una situación que se repetirá mañana martes y el miércoles, con valores máximos medios de 40 grados, pero que podrían alcanzar los 44 en alguno puntos de la ciudad en hora punta, según los avisos. "Esto no es solo una incomodidad: es una amenaza para la salud pública, y el Ayuntamiento mira hacia otro lado", critica el PSOE.

Los socialistas abundan en que "el único anuncio municipal conocido hasta ahora" se limita a la posible habilitación de espacios para personas sin hogar, "sin detallar ubicación, fechas ni condiciones", critican. Una medida que el PSOE considera "claramente insuficiente" ante una emergencia climática que también afecta a miles de familias que, aunque disponen de vivienda, no pueden permanecer en ella por falta de luz, climatización o condiciones mínimas de habitabilidad.

Desde el grupo socialista reclaman al gobierno municipal la "activación inmediata" de una red de refugios climáticos "reales, accesibles y bien comunicados", así como "una campaña informativa clara para que la población sepa dónde acudir en caso de necesidad".