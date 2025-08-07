El PSOE exige a Sanz que active ya el soterramiento de la Ronda Urbana Norte: "Fue una promesa vacía"

El Grupo Municipal Socialista ha reclamado al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que abandone “las excusas” y ejecute de forma inmediata el proyecto de soterramiento de la Ronda Urbana Norte, una infraestructura que el PSOE considera “clave” para la cohesión territorial y la movilidad del norte de la ciudad.

La formación socialista ha emitido este miércoles un comunicado en el que critica el reciente anuncio del Ayuntamiento sobre el encargo de un informe técnico para estudiar posibles reformas y ampliar el proceso durante ocho meses. Según el PSOE, este nuevo paso evidencia “la falta de planificación y compromiso real del gobierno municipal con los barrios del norte”.

El concejal socialista Francisco Páez ha asegurado que el PP “se esconde tras un informe para justificar su inacción” y ha recordado que el propio José Luis Sanz presentó el soterramiento como una de las grandes apuestas de su programa electoral. “Queda claro que fue una promesa vacía, como tantas otras”, ha declarado Páez, quien ha insistido en que “Sevilla no puede perder más tiempo”.

Los socialistas han exigido que el proyecto se ponga en marcha de inmediato, sin más estudios “dilatorios”, y que se presente una planificación seria, con presupuesto y cronograma definidos. Asimismo, han subrayado la necesidad de coordinar esta actuación con las obras de la futura Línea 3 del Metro, una infraestructura que también atravesará el norte de la ciudad. “El PP aseguró que ya estaba haciendo gestiones con la Junta de Andalucía, pero no se ha materializado nada”, han apuntado.

“El soterramiento es un compromiso con la justicia territorial, la sostenibilidad y la calidad de vida. No más excusas. No más estudios. El momento es ahora”, ha concluido Páez, quien ha señalado que barrios como Pino Montano, San Diego, Los Príncipes, San Lázaro o Los Carteros “no pueden seguir siendo ignorados por un alcalde que no escucha y no conoce la ciudad que gobierna”.