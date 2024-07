El PSOE lamenta la falta de respaldo vecinal en el proyecto del Distrito Portuario de Sevilla

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha recordado este martes a José Luis Sanz que la ciudad se gobierna desde el Ayuntamiento de Sevilla y no desde la sede de la Junta de Andalucía o la sede del PP de Andalucía. "Por mucho que busque el amparo y el refugio de San Telmo, como ocurrió hace unas semanas con la presentación de su proyecto para convertir en bares, zonas de ocio y hoteles los suelos del Canal de la Expo en Cartuja y hoy con el Distrito Portuario, las decisiones sobre el futuro y el desarrollo urbanístico de Sevilla se deciden en el Consejo de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente y en el Pleno del Ayuntamiento. Sus puestas en escena con consejeros de la Administración autonómica, además de evidenciar aún más su propia soledad y su incapacidad de gestión y de diálogo, son ganas de engañar a la ciudadanía y generan confusión entre las empresas", ha aseverado.

En opinión de Muñoz, el hecho de que él sea "un alcalde intervenido por San Telmo" no condicionará en absoluto el posicionamiento del PSOE. En este sentido, ha recordado que en la votación del pasado marzo en el Pleno sobre el documento provisional de modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para desarrollar el Distrito Portuario, los socialists se abstuvieron para propiciar que, en el trámite que aún quedaba hasta la aprobación definitiva, el equipo de José Luis Sanz se sentara con las asociaciones de vecinos que se muestran contrarias al proyecto urbanístico y cuyas alegaciones habían sido en su totalidad rechazadas por Sanz.

El PSOE -refiere Muñoz- se ofreció a Sanz como mediador y también se lo propuso al presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona. "A día de hoy, tres meses y medio después de aquel Pleno, ni Sanz ni su equipo se han reunido ni nos han llamado siquiera para negociar sobre qué ajustes se podrían hacer en el proyecto urbanístico del Distrito Portuario. Y esta ausencia de contacto alguno lo tienen que saber tanto la Junta de Andalucía, con la que Sanz ha realizadoeste martes la puesta en escena, como los empresarios y promotores interesados en el desarrollo del Distrito Portuario. Ni una sola llamada, ni una sola reunión", ha lamentado el portavoz socialista.

Una invitación a Rafael Carmona

"En la presentación de este martes de la Junta de Andalucía, el Puerto y el Ayuntamiento, no sólo no han estado los grupos de la oposición, que son los que han de dar su visto bueno o no en el Pleno, sino que tampoco han sido invitados los vecinos para que conocieran de primera mano lo que el propio Sanz ha dicho que eran 'avances' en el proyecto". "Es un auténtico desprecio hacia el vecindario. Y en vez de sentarse y negociar con las distintas asociaciones vecinales de la ciudad, con las que se reunía en campaña electoral, ahora se está dedicando a lincharlas y a cuestionar su representatividad para tratar de gobernar a sus espaldas", ha abundado Muñoz.

El portavoz socialista ha vuelto a tender la mano a Sanz para abordar el futuro del Distrito Portuario. "Y si su soberbia le impide sentarse con la oposición política y con los vecinos, que sea Rafael Carmona quien, libre de las ataduras del alcalde y del PP, lidere las reuniones para conseguir un acercamiento y el máximo consenso posible sobre el desarrollo urbanístico del Puerto", ha agregado.

Por último, Muñoz ha advertido a Sanz que "su cansina estrategia de victimismo ya no cuela". "Dedica más tiempo a hacer oposición a la oposición que a gestionar. Que se trabaje bien los temas y busque los consensos necesarios antes de ir de víctima por la vida", ha concluido..