"Domingo de Ramos, a quien no estrena se le caen las manos": de dónde viene este famoso refrán tan repetido en Sevilla y sus variaciones

Se acerca el tan ansiado Domingo de Ramos para muchas cofradías de Sevilla que realizan estación de penitencia en la Catedral. Los palcos y sillas de la Carrera Oficial volverán a llenarse de devotos viendo la llegada de las imágenes y los nazarenos a la Santa Iglesia Metropolitana y seguro que en las conversaciones de calle volverá a oírse aquello de "Domingo de Ramos, a quien no estrena se le caen las manos". Pero ¿cuál es el origen y el significado de este refrán tan popular?

Esta frase se refiere a la costumbre de estrenar ropa nueva este día, como símbolo de renovación y purificación. Se trata de una tradición extendida en España y se ha mantenido vigente en muchas familias hasta la actualidad en distintas regiones del país, como Andalucía. Estrenar una prenda de ropa este día simboliza la renovación del alma y el espíritu y se cree además que trae suerte para el resto del año.

No usar las "manos" para aludir a la pobreza

El Domingo de Ramos, que pone fin a la Cuaresma y marca el inicio de la Semana Santa, es un día de felicidad y celebración, asociado a la entrada triunfal de Jesucritos en Jerusalén, halagado por miles de palmas y junto a La Borriquita. Se trata de una jornada de exaltación previo a conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo.

Aunque se desconoce con exactitud el origen de este dicho popular, se remontaría a épocas muy lejanas. El refrán hace referencia a las manos, en el sentido de que se consideraba alguien pobre para estrenar si no tenía trabajo y no le "daba uso" a esas manos. Otra lectura apunta a la habilidad para la costura, pues antiguamente las clases populares no tenían más remedio que confeccionar sus propias prendas para vestir los días de fiesta, una tarea que recaía siempre en las mujeres de la casa.

Además, la Semana Santa coincide con el final del iniverno y el comienzo de la primavera, lo que ha propiciado que las gentes aprovechen para lucir sus mejores galas o, como dice el dicho, estrenar incluso ropa de tempeorada con motivo de esta celebración.

Existen multitud de variaciones de este refrán según donde nos encontremos, aunque todas tienen en común esa referencia a la habilidad con las manos:

Domingo de Ramos, quien no estrena no tiene manos

Domingo de Ramos, el que no estrena (nada) se queda sin manos

Domingo de Ramos, si no estrenas te quedas sin pies y sin manos

El que no estrena el Domingo de Ramos, no tiene ni pies ni manos

Domingo de Ramos, el que no estrena se condena

Itinerarios y horarios de las procesiones del Domingo de Ramos en Sevilla

Las procesiones de este Domingo de Ramos en Sevilla se presentan con cambios en las principales hermandades. La Borriquita modifica su recorrido de ida desde Javier Lasso de la Vega, incorporando Amor de Dios y San Miguel para continuar por Jesús del Gran Poder. Adelanta su salida cinco minutos (14:30) y su entrada diez minutos (19:00). Jesús Despojado fija su recogida a las 23:00 horas.

La Paz variará su itinerario de ida desde la avenida de la Constitución, pasando por Santo Tomás y Santander hasta Plaza Ministro Indalecio Prieto. En el Parque de María Luisa circulará, tanto a la ida como a la vuelta, por la calzada contigua a la Plaza de España. La Estrella, tras su paso por Catedral, accederá a la Plaza del Triunfo por Casa de la Provincia y Muralla del Alcázar, continuando por Fray Ceferino González. El Amor cambia su recorrido de ida incluyendo Javier Lasso de la Vega, Amor de Dios y San Miguel antes de seguir por Jesús del Gran Poder, con salida a las 20:50 y entrada a la 1:25.