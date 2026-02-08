El PSOE pide explicaciones al Ayuntamiento por mantener a los serenos en la calle durante el temporal

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha reclamado explicaciones al Gobierno local por la prestación del servicio de ordenación de la convivencia ciudadana y del uso del espacio público, conocidos como “serenos”, durante esta semana marcada por una situación de emergencia meteorológica. Durante estos días, ante el riesgo de inundaciones y la previsión de fenómenos meteorológicos adversos, se activaron distintos planes de emergencia y se recomendó a la ciudadanía limitar los desplazamientos a aquellos estrictamente necesarios. En este contexto, el Grupo Socialista considera necesario esclarecer por qué los serenos continuaron prestando servicio en la vía pública y si el Ayuntamiento calificó esta labor como un servicio esencial.

Preguntan "si era necesario"

El concejal socialista Juan Tomás de Aragón ha insistido en la necesidad de analizar cómo se gestionó este servicio en una situación excepcional. “Creemos razonable preguntar si era necesario mantener a estos trabajadores en la calle en pleno temporal, qué criterios se siguieron para ello y si se evaluaron adecuadamente los riesgos derivados de la posible caída de árboles, cornisas u otros elementos”, ha señalado. Asimismo, desde el Grupo Municipal Socialista se cuestiona si el personal contaba con la indumentaria, los equipos de protección y los medios adecuados para desempeñar su trabajo con seguridad, así como si existen protocolos específicos y formación para actuar en escenarios de alerta climática.

Con el objetivo de obtener respuestas claras, el Grupo Socialista ha registrado una pregunta para su respuesta oral en la Comisión Permanente de Control y Fiscalización del Gobierno, en la que solicita al Ejecutivo local que explique las decisiones adoptadas, los criterios aplicados y las medidas de prevención implementadas en relación con este servicio durante el episodio de emergencia, así como en el caso de otros trabajadores de empresas vinculadas al Ayuntamiento de Sevilla.