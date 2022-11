¿Cuáles son las plazas menos atractivas para los médicos de familia en Sevilla?

En Sevilla faltan médicos. Están cansados los sindicatos de denunciarlo. Y más aún en Atención Primaria y en las zonas menos atractivas para ejercer la profesión que son, especialmente, zonas rurales que sufren, además, un déficit claro de infraestructuras. Ahora, también lo ha reconocido la propia consejera de Salud y Consumo, Catalina García.

"Sin lugar a duda nos toca seguir reforzando la Atención Primaria. Hacer una reforma integral para modernizar y agilizar el modelo de Atención Primaria, ya que la situación actual de la pandemia ha trasladado la presión asistencial de los hospitales a los centros de salud, y es ahí donde tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos", afirmó en un acto reciente tras reunirse con los responsables de todos los distritos de Atención Primaria de Andalucía, en el que anunció la próxima adopción de nuevas medidas para hacer "más atractivas" a los médicos estas plazas aumentando el número de zonas básicas de salud y municipios así catalogados y en las que, hasta ahora, no se incluye beneficio económico sino que lo que obtiene el profesional que trabaja en las mismas es una mayor puntuación en Bolsa, con ventaja de cara a los traslados y reconocimiento de la carrera profesional.

García recordó que "hace ya años" que se aprobó "el decreto de difícil cobertura" que detalla "los beneficios que se ponían encima de la mesa para hacer atractiva esas zonas rurales". La idea ahora es mejorarlo para hacerlo aún más atractivo.

Pero, ¿cuáles son actualmente las plazas menos atractivas para los médicos de familia en Sevilla? Según la última actualización del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de este decreto en 2018, ampliado en 2019, la provincia sevillana cuenta con diez zonas básicas de difícil cobertura, a la que habría que añadir una más, geográficamente en la provincia del Huelva, pero que sanitariamente pertenece a Sevilla (Santa Olalla de Cala).

Al detalle, se trata de las zonas de salud básicas de los municipios de Cazalla de la Sierra, Alcalá del Río, Cantillana o Lora del Río, en el distrito sanitario Sevilla Norte. A estas localidades se suman las de Los Palacios y Villafranca, Montellano, Morón de la Frontera, Osuna, El Saucejo y Estepa, la mayoría en el área sanitaria de Osuna. Localidades todas que, según la resolución de la Junta cumplían hace tres años dos criterios claves para su designación: que el número de solicitudes existentes en la bolsa de una categoría/especialidad ponderada respecto del número de profesionales efectivos en plantilla, coeficiente insuficiente para la cobertura de atención sanitaria de dicho puesto y existencia de plazas que no han sido posible cubrir a través de los procedimientos ordinarios en ofertas de empleo temporal, siguiendo lo establecido en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos.

Desde el Sindicato Médico de Sevilla, su presidente de la rama de Atención Primaria, Rafael Gómez, aplaude la medida aunque considera que "llega muy tarde". "Todo lo que se haga en esta línea es bienvenido, pero se tenía que haber actuado mucho antes porque hay zonas con verdaderos problemas para encontrar médicos", afirma. "Hay muchas cosas que no tienen sentido en el mapa actual. No es normal que Lebrija, donde se están teniendo los mayores problemas para cubrir plazas, no esté incluida entre esas zonas en el Área Sanitaria Sur y sí esté Los Palacios. También en el distrito Norte, que esté Cazalla de la Sierra o Lora del Río, por ejemplo, y no Constantina, es un contrasentido. Habrá que ver qué pueblos son los que añaden ahora", añade.

Gómez sugiere que, además de la ampliación de esas zonas de difícil cobertura, es igualmente necesario "la mejora de los beneficios" para aquellos profesionales que deciden trabajar en las mismas. "Abogamos por un aumento de las zonas de difícil cobertura, pero sería básico ampliar los beneficios del profesional con un apoyo económico. Es decir, que estas zonas tuvieran un premio económico que ahora mismo no tienen"·, sostiene. "Solicitamos que ya que hay mucha dificultad para que un médico vaya a trabajar a estas zonas que nadie quiere, el beneficio no sea sólo puntuar más en bolsa, sino que económicamente también le vieran la punta", sentencia el presidente de Atención Primaria en el Sindicato Médico.