El puente de Hierro de Sevilla cumple 20 años de abandono en una parcela portuaria sin uso

Esta semana se cumplen 20 años del traslado de la estructura del histórico puente Alfonso XIII, también conocido como Puente de hierro de Sevilla, a una parcela portuaria sin uso, donde el puente está abandonado. Así lo ha denunciado este jueves el colectivo de la Plataforma PLANUENTE y las asociaciones y colectivos ciudadanos que la conforman y apoyan: Adepa (Asociación para la Defensa del Patrimonio), Asociación de Profesores para la Difusión y Protección del Patrimonio Histórico "Ben Baso", AHRO (Asociación Histórica Retiro Obrero), Ecologistas en Acción, Asociación de vecinos y Comerciantes San Luis, Asociación de vecinos y Comerciantes Pumarejo – San Luis, Asociación Vecinal y Cultural Barrio “Ancha de La Feria”, Asociación Velázquez por Sevilla y Asociación Vecinos Ecologista Parque Los Príncipes.

El colectivo lamenta que la estructura sigue pendiente de su reubicación y reconstrucción como pasarela peatonal sobre el río, y que se halla "en situación de abandono pese a las reiteradas promesas hechas a la ciudad".

PLANUENTE quiere puntualizar los siguientes detalles.

EL colectivo reitera que iniciará una ronda de contacto con los grupos políticos municipales, "y en especial con el nuevo alcalde, en quien confiamos que muestre más interés y sensibilidad para con este monumento de Sevilla que los dos alcaldes anteriores (sr. Espadas, sr. Muñoz), detrás de los cuales nuestra plataforma estuvo más de tres años esperando una cita sin que llegara a producirse, y sin que hayan dado contestación alguna, ni mostrado interés por la promesa incumplida hecha a los sevillanos hace nada menos que veintiséis años".

Y agrega que "tampoco se debe olvidar que próximamente, en 2026, en la legislatura de la actual alcaldía, se cumplirán los 100 años de la inauguración del Puente de Alfonso XIII - de hierro - (mes de abril de 1926). Es la única estructura ingenieril a modo de puente (y única en el país, insistimos) que se hizo para la Exposición iberoamericana de 1929, que la ciudad no debe permitirse perder".

Veinte años del traslado

El colectivo denuncia que en la semana corriente del mes actual de agosto se cumplen veinte años (25 - 29 de agosto de 2003) del traslado irregular por parte de la Autoridad portuaria (sin la pertinente autorización previa de la Comisión de patrimonio de la Junta de Andalucía ni de la Gerencia de Urbanismo) de la estructura del Puente de Alfonso XIII o “de hierro”– de Sevilla. Se trasladó desde el muelle de las Delicias a la parcela abandonada en la que actualmente se encuentra arrumbado. "Cuando se realizó tal operación, el Puerto prometió a la opinión pública que en cuestión de meses el puente estaría reconstruido y restaurado sobre un lago artificial, componiendo la pieza fundamental de un museo al aire libre, a modo de “Mirador” al río y visitable y accesible para todos los sevillanos".

"Ahora, veinte años después, estamos en condiciones de afirmar que nada de lo que se prometió se ha cumplido. Empezando por su traslado a San Jerónimo para reconstruirlo como pasarela peatonal, y continuando por ese “museo al aire libre” que tendría la estructura del puente como “mirador”, abocándolo al abandono en el que ahora yace, y que ha dado lugar a una serie de actos de despojo y vandalismo que han menoscabado elementos de su estructura que supuestamente el Puerto de Sevilla iba a conservar y preservar. La opción de mantenerlo como un mirador en una parcela abandonada donde ha sido vandalizado y despojado de partes a lo largo de años se ha demostrado como una opción inviable (además estar prohibido el acceso del público por el trazado de la vía del ferrocarril, que lo hace inseguro). Y todo parece no haber sido más que una operación de simulación y distracción de la opinión pública para camuflar una posible eliminación encubierta. Nada se ha hecho en veinte años, y nada avala que esa situación cambie, pese a declaraciones y noticias de mera distracción sin hechos reales que las acompañen".

El puente ha quedado hundido “en el ostracismo” y no se ha reubicado en San Jerónimo, que es donde se prometió a los sevillanos reubicarlo y reconstruirlo.

Sobre la pasarela en Altadis

El colectivo ve "muy acertado para la ciudad el rechazo a la pasarela peatonal proyectada para la antigua Tabacalera que había sido aprobada por la alcaldía anterior, dado que su diseño parecía estrafalario y estrambótico, su localización no era la apropiada - por su excesiva proximidad con el Palacio de San Telmo (lo que no se daba con nuestra propuesta de 2020, y además rompía la línea estética histórica de la zona - área de la Exposición de 1929 (algo que parecía ser una tónica habitual y característica del urbanismo del equipo municipal anterior y de lo que no faltan ejemplos recientes en la ciudad). A ese respecto celebramos que la nueva Alcaldía tenga mejor sentido urbanístico y mejor criterio estético que el anterior gobierno municipal por el bien general de la ciudad, y confiamos en que muestre mayor interés en la recuperación del histórico puente de Alfonso XIII, símbolo del río de Sevilla de la Exposición de 1929".

Aclara que la cuestión de la pasarela peatonal en la antigua Tabacalera era una idea propia de su plataforma que le hicieron llegar al anterior alcalde, Antonio Muñoz tanto en persona como por registro. "A pesar de ello nada se hizo, y nos resultó desafortunado y lamentable el que se le haya negado a los sevillanos abrir un debate y estudiar la opción de reubicación del puente de hierro en dicho enclave histórico, como propusimos, y sin ni siquiera ofrecer estudiar otras posibles alternativas. Si bien con la idea de la pasarela se copió nuestra idea y se despreció nuestra propuesta, nos quedamos sin tener contestación alguna por parte de los dos alcaldes anteriores (sres. Espada y Muñoz) a citarnos con ellos, a abrir un debate para tratar el tema y/o analizar posibles alternativas en su caso".

El puente como pasarela peatonal sobre el Guadalquivir

En tercer lugar, el colectivo entiende, igualmente, que "se debe cumplir la promesa hecha a Sevilla de reconstruir el puente como pasarela peatonal sobre el Guadalquivir, para goce y disfrute de todos los sevillanos, y que en tal operación deberían contribuir las administraciones, y en especial el Puerto de Sevilla, que es la institución que prometió – de boca de su mismo presidente en 1998, el sr. Félix Manuel Pérez Miyares - reconstruir el puente – y así se lo garantizó a la Comisión de patrimonio de la Junta de Andalucía y a la ciudad de Sevilla cuando lo desmontó en febrero-marzo de dicho año".

"Un puerto de Sevilla que actualmente se podrá ver extraordinariamente beneficiado por los planes urbanísticos de recalificación de sus suelos y por los cuales podría obtener unas plusvalías millonarias. Por el principio urbanístico de justas redistribuciones de beneficios y cargas, entendemos que el Puerto debería contribuir notablemente y dar algo a cambio a la ciudad de Sevilla, y no estar sólo para pedir, pedir y pedir para sus propios intereses y beneficios, sin ofrecer nada a cambio. A lo anterior añadiremos que fue el propio presidente del puerto - el sr. Pérez Miyares – quien en 1996 prometió cien millones de pesetas para el traslado y reubicación del puente en otro lugar del Guadalquivir a su paso por Sevilla".

El colectivo hace valer la declaración institucional aprobada por unanimidad en Pleno municipal de 17 de diciembre de 2021 por la que se apostaba por la reconstrucción del Puente de Hierro como pasarela peatonal sobre el Guadalquivir, en la línea con lo prometido a la ciudad en 1997.

"Actualmente existe un proyecto de ejecución con fecha de 1 de diciembre de 2002 en la Gerencia de Urbanismo para el traslado y reconstrucción del puente realizado por la empresa “VS Ingeniería y Urbanismo S.L.” (un proyecto que costó dinero a las arcas municipales – a todos los sevillanos –). En él se presupuestaba su traslado y reconstrucción del puente en 6.242.242,93 euros (Una cantidad muy moderada en comparación con otros proyectos urbanísticos de la ciudad innecesarios ejecutados por capricho político, alguno de ellos reciente y en ejecución)".

"Con la partida de 4,5 millones de euros previsto por el grupo inversor KKH para la pasarela peatonal en la antigua Tabacalera la reconstrucción del Puente de hierro se habría encontrado en gran medida sufragada. Igualmente nuestro colectivo solicitó a la alcaldía del anterior alcalde (sr. Antonio Muñoz) - e incluso en persona - que se solicitaran fondos “Next Generation EU” para cofinanciar la reconstrucción del puente. Nada parece haberse hecho por parte de la anterior alcaldía. Y eso que la cifra presupuestada es notablemente inferior a la de otros muchos proyectos ejecutados en Sevilla en los últimos quince años, algunos de ellos innecesarios al bien común de la ciudad, según hemos dicho".

Retomar el traslado a Gelves

El colectivo señala en cuarto lugar que "lamentaríamos tener que replantearnos retomar la propuesta del presidente del Puerto en 1996, Félix Manuel Pérez Miyares, de trasladar el puente de hierro al vecino municipio de Gelves para su reubicación y reconstrucción allí a la vista de la más que manifiesta y clara muestra de incapacidad de la clase política sevillana para cumplir la promesa hecha a los sevillanos hace 26 años, de reconstruir el puente como pasarela peatonal. Y que quizás se vislumbre como la única opción posible. Y no deja de provocar lástima, e incluso sonrojo que, cuando muchas localidades españolas están recuperando sus históricos puentes de hierro (Cártama, La Coruña, Logroño, Lora del Rio, Mérida, o San Juan de Aznalfarache, entre otras), los dirigentes sevillanos se han mostrado totalmente incapaces de hacerlo con el histórico Puente de hierro de Sevilla. Una estructura ingenieril que por su tipología es única (reiteramos “única”) en toda España, y que está abandonada como corriente chatarra desde hace décadas. Tal vez el Ayuntamiento de Gelves se pueda tomar más interés y pueda conseguir los fondos “Next Generation Eu” – o cualquier otro - para financiar la recuperación en su municipio de éste insigne monumento de Sevilla que, por dejadez manifiesta – o incapacidad - de su clase política y dirigente, lleva abandonado veinticinco años, y que se recuperaría y luciría, aunque fuera afuera de su término municipal. Quizás tengamos que comenzar a plantearnos esta opción como la más viable y seria de todas".