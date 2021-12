El puente del Centenario puede costar 17 millones más por el encarecimiento de materiales

La ampliación del Puente del Centenario va a costar bastante más de los 86,39 millones (impuestos incluidos) adjudicados a la UTE integrada por las empresas Acciona Construcción, la sevillana Tecade y Freyssinet. La causa de este encarecimiento es la descomunal subida de precios a nivel mundial de los materiales metálicos (acero, hierro, etc.) que son la base de esta obra, a lo que hay que sumar, además, el precio disparado de la luz y de los combustibles, así como el retraso que está sufriendo el suministro de no pocos materiales de obra desde la reactivación económica tras el largo confinamiento por la pandemia del coronavirus.

Todos estos problemas de precios y abastecimiento pueden dar al traste con los plazos fijados para acabar esta obra a finales del año 2023

Fuentes del sector de la construcción consultadas por este periódico aseguran que esta obra pública de ampliación del Puente del Centenario de Sevilla va a costar, como poco, por encima de un 20% más a las arcas estatales, lo que supone 17,2 millones más, como mínimo, que hay que añadir al precio de adjudicación. El problema es que la subida general de precios se ha dado después de la adjudicación a mediados del pasado mes de mayo y no hay modo de revisar los contratos si el Gobierno central no aprueba un cambio legal.

Desde Ceacop (Círculo de empresas andaluzas de la construcción, consultoría y obra pública), su presidenta Ana Chocano avisa de que si no se toman medidas "el encarecimiento en el precio final de las infraestructuras será de entre un 20% y un 35%".

Colocadas las primeras estructuras para la obra de ampliación

La obra de ampliación del puente lleva varios meses de obra (de los 27 meses de plazo estipulados) y ya se pueden ver colocadas las primeras estructuras que recubren los pilares que van a ampliarse. El puente se va a ampliar con gigantescas estructuras que recrecerán lateralmente los pilonos para que acojan los nuevos tirantes en el exterior del tablero actual y costillas metálicas transversales bajo el tablero actual. De su fabricación se encarga la sevillana Tecade.

Otro elemento esencial de la obra que lleva elementos metálicos son los 88 tirantes actuales que se van a sustituir por unos nuevos con mejorada tecnología. Freyssinet es la empresa multinacional que ejecutará todos los trabajos de pretensado, tanto con cordones como con barras de alto límite elástico ‘Freyssibar’, y el suministro de los apoyos mecánicos del nuevo puente. Freyssinet rehabilitará la estructura del tablero y pilas actuales.

Acciona es la empresa principal de la UTE y se ocupará de los trabajos constructivos sobre el terreno, como el refuerzo de la cimentación del puente y la nueva zapata así como de la colocación de las nuevas estructuras metálicas para la ampliación, entre otros.

Equilibrio de los contratos

Para que las empresas no soporten todo el peso de este alza de precios del que no son responsables, el Ministerio de Transportes se ha comprometido a aprobar un Real Decreto Ley que supuestamente debe equilibrar este y otros contratos públicos que se han visto afectados por esta situación. Chocano asegura que el compromiso del Ministerio que dirige Raquel Sánchez era aprobar este Real Decreto, que debe contar con el visto bueno del Ministerio de Hacienda, antes de que acabe el año 2021, pero no hay más noticias de ese borrador. Este periódico ha intentado, sin éxito, lograr información al respecto de ambos ministerios, que no desvelan nada sobre esta aprobación ni sobre sus detalles.

“Si se equilibran los contratos vía revisión de precios hay que negociar la fórmula”, señala Ana Chocano, presidenta de Ceacop

La presidenta de Ceacop, Ana Chocano, insiste en que el sector lleva desde mayo y junio de 2021 intentando lograr una solución ante la subida descomunal de precios de las materias primas de la construcción. La ley actual (Ley 2/2015 de Desindexación de la economía) no permite que la Administración modifique el importe de la adjudicación ni que se revisen los precios en el primer 20 por ciento de obra que se ejecute y en los primeros 24 meses de obra desde la formalización del contrato. Antes la ley contemplaba una revisión de precios si cambiaban las circunstancias que ahora no se permite, ya que la actual legislación exime de esa obligación a todos los contratos. De ahí la necesidad de una reforma legal, relata Chocano.

El sector de la construcción se lamenta de que están soportando todo el peso de la subida de precios de los materiales

El sector de la construcción se lamenta de que están soportando todo el peso de la subida de precios de los materiales. "Si se equilibran los contratos vía revisión de precios, habría que sentarse a negociar qué fórmula se va a usar y con qué índice. Mientras tanto las constructoras estamos financiando las actuaciones y no podemos parar la obra mientras se toma una decisión porque los contratos tienen un plazo de obra y si lo sobrepasamos la administración te penaliza. Así pues ahora nos encontramos con que tenemos que comprar más caro, pero nos van a pagar lo que se fijó en el precio de adjudicación. Y encima si nos retrasamos nos van a aplicar penalizaciones aun cuando hay materiales que están escaseando y no te los suministran en el plazo establecido en el contrato de compra", se queja Chocano.

La asociación Ceacop está recomendando a todos sus asociados afectados por materiales de obra que le llegan con retraso que entreguen por escrito al órgano de contratación de la obra en cuestión una relación de aquellos materiales que no les entreguen a tiempo y que en ese escrito pidan un aplazamiento del plazo de ejecución de obra.

“Nadie se atreve a decir qué va a pasar con el precio del acero en los próximos meses”, declara Andrés Barceló, director general de Unesid (acero)

Todos estos problemas de precios y abastecimiento pueden dar al traste con los plazos fijados para acabar esta obra a finales del año 2023, que es cuando la estructura debía acoger más densidad de tráfico tras ganar un carril más (hasta tener 6 en total) por la vía de desplazar lateralmente sus tirantes al mismo tiempo que estos se reponen por otros nuevos y más modernos.

El acero es el material principal para el puente y su precio no deja de subir

El principal material que se necesita para la ampliación del puente del Centenario es el acero, uno de los que más ha subido. El acero corrugado, esas barras metálicas con las que se construyen las estructuras de hormigón armado, se ha encarecido un 65% en lo que va de año 2021, según Ceacop.

Y sigue subiendo porque, según los datos de la Unión de Almacenistas de Hierros de España (UAHE), en septiembre de 2021 el incremento de precio del corrugado respecto al mismo mes de 2020 fue del 81,6% al pasar de un índice de 125 a 227 (el índice toma como referencia el precio en octubre de 2003, al que se le da valor 100). Los datos pueden verse en la infografía adjunta.

El incremento de precios de los combustibles derivados del petróleo es otro de los elementos que está encareciendo el transporte y distribución de los materiales.

Desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal) se asegura que a medio plazo no creen que pueda mejorar la situación de subida de precios por el acaparamiento de materiales que está llevando a cabo China y por el encarecimiento de la energía/combustibles. Para Confemetal, lo único que puede estabilizarse y adaptarse a las nuevas necesidades de suministro son los fletes de mercancías, el transporte marítimo.

Desde Unesid, la Asociación de las Empresas Productoras de Acero y de productos de Primera Transformación del Acero de España, su director general Andrés Barceló confirma que este año se ha dado una fuerte subida del acero por las tensiones de la demanda y por el encarecimiento de las materias primas (materiales, electricidad y gas). En cuanto a si la situación puede mejorar, Barceló asegura que no puede hacer públicas las estimaciones de precios del sector, pero admite que "nadie se atreve a decir qué va a pasar". Añade también una crítica al Gobierno anterior que cortó con la revisión de precios de los contratos en la obra pública con la ley 2/2015 de desindexación de la economía.