Estas son las razones por las que la Universidad de Sevilla figura entre las 500 mejores del mundo

La Universidad de Sevilla ha emitido un comunicado para destacar que se sitúa en la posición 485 en la publicación del 2024 del 'Academic Ranking of World Universities (ARWU)', más conocido como el Ranking de Shanghai, una de las principales clasificaciones universitarias a nivel internacional, por lo que "la posición alcanzada consolida a la US en la élite universitaria mundial".

"La calidad de la investigación desarrollada en la Universidad de Sevilla es clave para mantener su posicionamiento a nivel internacional. En España sólo 10 universidades están dentro del Top 500, siendo la US la décima. En Andalucía, solamente Granada y Sevilla se encuentran entre las diez mejores de España, según esta clasificación", explica la US.

La Universidad de Sevilla escala 123 posiciones y se sitúa en el puesto 485 de las mejores universidades del mundo. La puntuación global de esta edición ha sido de 11,47 puntos, lo que supone una mejora de 2,18 puntos respecto del año pasado, superando la media de puntuaciones de los últimos años.

A la cabeza mundial continúan de forma consecutiva las universidades estadounidenses de Harvard, Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts y a nivel europeo destacan la Universidad de Cambridge, Universidad de Oxford, ambas de Reino Unido y Universidad Paris-Saclay (Francia). A nivel nacional en esta edición alcanzan el 'top 500' del Ranking de Shanghái 10 universidades, encabezándolo la Universidad de Barcelona y la Universidad de Valencia. La US se sitúa en la décima posición nacional.

La US puntúa en cuatro de los seis indicadores del ranking

Para elaborar el ranking de Shanghai global 2024, la consultora ShanghaiRanking Consultancy clasifica las universidades puntuando los valores alcanzados por cada una de las 2.500 universidades analizadas, en 6 indicadores de forma ponderada. La Calidad de la Docencia (10%) se mide con el número de ex-alumnos de una institución que han sido premios Nobel o medallas Field en matemáticas. La Calidad del Profesorado se mide con el número de profesores que han obtenido premios Nobel o medallas Field en matemáticas (20%) y con el número de autores clasificados a nivel internacional como “Highly Cited Researcher” (HCR altamente citados) (20%). La producción científica se mide con el número de artículos publicados en las prestigiosas revistas “Nature” y “Science” (20%) y con el volumen de sus publicaciones dentro del grupo de producción de alta calidad indexados en “Science Citation Index-Expanded” y “Social Science Citation Index” (20%). Por último, se hace una valoración del rendimiento per cápita en función del número de profesores (10%).

La US puntúa en cuatro de los seis indicadores con los que se confecciona el ranking. En esta edición la US vuelve a puntuar en el indicador HiCi gracias al autor altamente citado seleccionado por Clarivate en la prestigiosa lista de investigadores HCR 2023, Jesús Rodríguez Baño, catedrático del Departamento de Medicina de la US, responsable del Grupo de Investigación Clínica en enfermedades infecciosas del IBIS y que también desempeña su labor en el Hospital Universitario Virgen Macarena.

A este hecho hay que añadir que la US incrementa el número de artículos publicados indexados en SCIEx y SSCI (PUB). Las puntuaciones obtenidas en todos los indicadores incluido el rendimiento per cápita (PCP) han mejorado, en el indicador del número de artículos publicados en las revistas científicas ‘Nature’ y ‘Science’ (N&S), prácticamente mantiene la puntuación sólo dos décimas por debajo.

La investigación y el alto impacto de la producción científica en la US son las claves del éxito internacional alcanzado. Estos resultados reflejan el fruto del incalculable trabajo de sus investigadores y la estrategia de la Institución para la mejora de los resultados de investigación e internacionalización, como así también lo ponen de manifiesto las últimas puntuaciones obtenidas en otros rankings internacionales, centrados principalmente en la investigación: 'Scimago' (posición 241 mundial), 'CWTS-Universidad de Leiden' (posición 281 mundial), 'URAP- University Ranking by Academic Performance' (posición 360 mundial), 'CWUR-Center for Word University Rankings' (posición 408 mundial), 'QS World University Rankings' (posición 462 mundial) o 'NTU-National Taiwan University' (posición 474 mundial).

Valoración de la US por disciplinas

La valoración global de la Universidad de Sevilla en el ranking de Shanghai se complementa con la versión por disciplinas de este ranking publicada a finales de 2023. En ella, la Universidad de Sevilla destaca en el top 500 internacional en 26 de las 55 disciplinas que se valoran, agrupadas en 5 grandes áreas.

Las disciplinas mejor valoradas de la Universidad de Sevilla son Food Science & Technology (Ciencia y tecnología de los alimentos), Automation & Control (Automatización y Control), Hospitality & Tourism Management (Gestión Hotelera y Turística) y Civil Engineering (Ingeniería Civil), que ocupan todas ellas el rango de posiciones 101-150 a nivel mundial. De éstas el primer puesto a nivel nacional es para Automation & Control y el tercer puesto nacional de Civil Engineering, que entra en la valoración por primera vez. De estas 4 disciplinas, 3 pertenecen a Ingeniería y una Ciencias Sociales. En el siguiente tramo de posiciones, 151-200, se sitúa Mathematics (Matemáticas). También es reseñable que Mechanical Engineering (Ingeniería Mecánica) se coloca entre las primeras 5 posiciones a nivel nacional.

Hay que destacar como en esta edición hay una disciplina, Biological Sciences, que mejora su posición a nivel mundial y 5 disciplinas a nivel nacional. Además, se produce la entrada de 6 nuevas disciplinas, concentrándose la mayoría en la rama de Medicina: Civil Engineering, Veterinary Sciences, Public Health, Nursing, Dentistry & Oral Sciences y Ecology.

A nivel de áreas de conocimiento, destacan las ramas de Ingeniería que presenta 6 disciplinas en el top 300 a nivel mundial, Ciencias sociales con 4 disciplinas en este rango y Ciencias de la Vida y Ciencias Médicas con 3 disciplinas en esta horquilla de posiciones.