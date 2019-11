El rapero Haze: hombre de las armas y de las letras

Más información Documento: Discurso íntegro de Haze en los Premios Extraordinarios de la US 2019

La Universidad de Sevilla ha entregado este martes sus Premios Extraordinarios Fin de Estudios, correspondientes al curso 2017-2018, en un acto solemne celebrado en la Iglesia de la Anunciación. Entre los más de 180 estudiantes galardonados destaca un nombre propio, Sergio López Sanz, o, lo que es lo mismo, el rapero Haze, que ha recibido el premio al mejor expediente del Máster de Estudios Americanos.

En este acto, la Universidad de Sevilla otorga un premio por cada titulación impartida, tanto de grado como de máster oficial, al estudiante que haya finalizado sus estudios con la nota media más alta en el expediente académico. Con la concesión de estos galardones, la US pretende alentar la dedicación al estudio y reconocer la excelencia en los resultados académicos e incentivar a los universitarios con las mejores calificaciones a concurrir a la convocatoria de los Premios Nacionales Fin de Carrera.

Tras más de una década sin estudiar y con una exitosa carrera musical, el rapero Haze, decidió en 2010 matricularse en una carrera universitaria, Filología Hispánica. Enfrente, una crisis económica y una hipoteca que pagar. Tenía 32 años.

El hoy profesor ha recordado en su discurso, en representación de los estudiantes de posgrado galardonados, las dificultades a la que tuvo que hacer frente para acceder a la Universidad y ha reivindicado sus orígenes, el barrio de Los Pajaritos.

Sergio López: "Siempre digo que he estudiado en dos universidades, en la de la calle y en la de la academia"

"Sólo el 2% de los vecinos de mi barrio logra terminar un grado universitario. Somos pocos, lo sé, pero somos grandes, enormes, y, aun así, afirmo que la universidad es mi sitio, el mío y el de todos los ciudadanos que, pues existen mecanismos que lo posibilitan, tengan la determinación de estudiar, vengan del barrio que vengan, del pueblo que vengan, de la ciudad o del país que vengan, porque la universidad ni distingue ideologías ni creencias ni clases sociales ni acentos ni nunca habrá de hacerlo por ser, como es, el templo de la sabiduría y del conocimiento", ha manifestado el rapero.

"Ahora bien, respetable institución académica, por favor, proporcione más posibilidades a los jóvenes sin recursos de pertenecer a esta noble familia, a esos jóvenes esforzados que ponen su esperanza de medro social en los estudios. Ellos, nosotros, yo, también somos Universidad".

Haze ha reconocido que no fueron fáciles sus primeros días en la Universidad. En primer lugar, sus compañeros rondaba los 18 años -él tenía 32- y muchos lo conocían como "el rapero de los canis", etiqueta peyorativa que aún hoy molesta al músico.

"Mi etiqueta me pesa y sigue haciéndolo, algo que considero muy cruel", ha comentado Haze a este periódico. "Comencé en la música con un estilo de rap-flamenco en una época en la que el rap era muy ortodoxo. Pero en mi barrio, gustó. A eso se suma que soy de Los Pajaritos, un barrio que año tras años aparece en los datos Instituto Nacional de Estadística como el más pobre de España y siempre vinculado a las drogas y la delincuencia (...). Los raperos me dieron la espalda, eso me dolió y me pusieron la etiqueta del rapero de los canis porque, además, en mis canciones trataba temas e historias reales de mi barrio. Pero hoy, soy un referente de la música urbana española, tengo un disco de oro y he participado en la banda sonora de tres películas".

Durante su discurso, Haze, se ha definido como un "hombre de armas y de letras". "De armas, ya que en la calle he tenido que defenderme, con valor, de los ataques de enemigos tan fieros como la ignorancia, la violencia y el estigma, saliendo vencedor sin menoscabo. De letras, pues pertenezco a la Academia y, sin embargo, también aquí he tenido que demostrar que la ignorancia, la violencia y el estigma, que, en ocasiones, pudieron ser causa de burla o menosprecio, se diluyeron, pues los estudios dignifican y enaltecen las almas. Por eso siempre digo que estudié en dos universidades, en la de la calle y en la de la academia, en la de las Armas y en la de las Letras", ha concluido Sergio López, que tras aprobar el MAES (Máster Universitario en Profesorado), se está preparando las oposiciones para profesor de secundaria.

Durante el solemne acto en la iglesia de la Anunciación, también ha intervenido el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, quien ha felicitado a los estudiante premiados y ha resaltado la "necesidad de garantizar un sistema de enseñanza superior público equitativo de calidad, fuerte y capaz de responder a los retos y a las demandas sociales y accesible para toda la ciudadanía".

Castro también ha resaltado la necesidad de una mayor inversión en investigación. "Vosotros sois el ejemplo de la capacidad formativa que posee la Universidad, y la mayor inversión que podría hacer nuestro estado ahora mismo es apostar por vuestras mentes, porque seréis vosotros, en un futuro próximo quienes habréis de tomar las riendas de los problemas a los que está enfrentado el mundo". El rector de la US ha reflexionado sobre el rol de la Universidad más allá de lo puramente académico, con su función social. "Un universitario no debe ser en ningún caso ciego y sordo a la historia de su tiempo, a la cultura o a otras ramas del saber humano (...). Os animo a tener la mente despierta, a ser críticos y a comprometeros en mejorar aquello que esté en vuestras manos", ha concluido.