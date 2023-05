El rector de la US le pregunta al consejero de Universidades si sufre "amnesia"

La relación entre la Universidad de Sevilla (US) y la Junta de Andalucía vuelve a tensarse. El rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, en el claustro de este lunes ha arremetido contra la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación a raíz de la polémica por la desadscripción de los centros Cardenal Spínola (CEU) y San Juan de Dios, un proceso del que ha informado con todo detalle de los motivos que han llevado al consejo de gobierno de la institución académica a decidir que no se oferten plazas de nuevo ingreso adscritas a la US en dichos centros el próximo curso.

Durante la última semana se han sucedido los comunicados de la Hispalense y de los dos centros hasta ahora adscritos a la Universidad de Sevilla. Una polémica avivada el viernes con unas declaraciones de Castro a Canal Sur TV, en las que aseguraba que la futura universidad privada Fernando III -que el CEU pretende abrir en septiembre de 2024- no cuenta con todos los requisitos legales. Dicha afirmación fue rebatida el sábado por la Consejería de Universidadades, como informó este periódico.

La postura del departamento que dirige José Carlos Gómez Villamandos ha llevado al rector de la US a recordarle que la constitución de las nuevas universidades privadas en Andalucía contó con el voto en contra "de todos los rectores, incluido el de la Universidad de Córdoba (UCO), hoy consejero de Universidades". Por tal motivo, Castro ha admitido ante los claustrales sentirse sorprendido por la reacción de la consejería a sus declaraciones, razón por la cual ha revelado parte del contenido de un whatsapp que le envió el mismo sábado a Villamandos, en el que le preguntaba "si estaba sufriendo un proceso de amnesia o de conversión extrema".

Los motivos de la desadscripción

En este punto del día, Castro ha detallado los motivos que han llevado al consejo de gobierno de la US a decidir que las plazas de nuevo ingreso en el Cardenal Spínola y de San Juan de Dios no formen parte de la oferta académica de la universidad pública desde el próximo curso. Entre ellos, la creación de la Fernando III en el caso del CEU y el intento por adscribirse a la Universidad de Comillas (en Madrid) en el caso de la orden hospitalaria.

Tras el cruce de declaraciones de la última semana, la Hispalense ha redactado un comunicado que enviará a la Consejería de Universidades y que el rector ha leído en el claustro. El escrito lo forman tres apartados. En el primero se pide "el respeto y autonomía" que una institución con 518 años de historia como la Universidad de Sevilla "merecen".

En el segundo punto se recuerda que el consejo de gobierno de la US aprobó en marzo que no se ofertaría ninguna plaza de nuevo ingreso en el Cardenal Spínola y San Juan de Dios adscritas a la Hispalense el próximo curso, al no haberse llegado a un acuerdo con sus entidades gestoras en las condiciones establecidas por la Universidad de Sevilla, debido a "los intereses empresariales" de dichas instituciones.

La oferta académica definitiva

Por último, se le exige a la consejería que sea esta propuesta la que eleve a la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), órgano perteneciente al Ministerio de Universidades, y que se reunirá a finales de mayo. De ese encuentro saldrá la oferta académica definitiva para el próximo ejercicio docente.

De no ser así, y si finalmente incluye esas plazas de nuevo ingreso como adscritas a la US, Castro entiende que se trataría de "una afrenta que atiende a intereses de la consejería". En ese caso, la Hispalense emprendería los trámites legales que estimara oportuno. La advertencia ya está hecha.