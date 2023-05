La Junta de Andalucía responde a la US: la Fernando III cumple todos los requisitos legales

Las nueva universidad privada Fernando III cumple con todos los requisitos legales. La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía ha contestado a las declaraciones realizadas este viernes por el rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, sobre la férrea oposición de la Universidad de Sevilla (US) a la nueva institución de enseñanza superior que promueve la Fundación San Pablo Andalucía CEU. Castro, en una entrevista a Canal Sur Televisión, argumentó esta postura en un informe elaborado por las universidades públicas andaluzas en las que se oponían a la Fernando III (en Bormujos, Sevilla) y a la Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed, en Málaga) porque "no cumplen los requisitos fijados en la ley, no porque sean privadas".

Fuentes del departamento que dirige José Carlos Gómez Villamandos -en declaraciones a este periódico- han reaccionado a tales manifestaciones, al asegurar que ambas universidades privadas cuentan con todos los requisitos legales para su constitución. Para ello, se basan en los informes elaborados por la Abogacía del Estado y los Servicios Jurídicos de la Junta de Andalucía.

La consejería, en este sentido, invita al rector de la US y a cualquier otra entidad que ponga en duda este cumplimiento a acudir a los tribunales y denunciar que la Fernando III y Utamed no cumplen con los requisitos que marca la ley.

Las desadscripciones

La respuesta por parte del Ejecutivo andaluz se produce después de una semana en la que se han sucedido diversos comunicados entre la US y el CEU a cuenta del proceso de desadscripción del Centro Cardenal Spínola de la Universidad de Sevilla. La Hispalense envió el miércoles un escrito a su comunidad educativa explicándoles los motivos por los que las plazas de nuevo ingreso en las cinco titulaciones de este centro dejarán de formar parte de su oferta académica el próximo curso. La razón principal era la puesta en funcionamiento de la Fernado III.

El CEU respondió asegurando que dichas plazas seguirían adscritas a la US el próximo ejercicio académico, como así constaba en el mapa de grados del Distrito Único Andaluz (DUA). Además, aseveraba que la oferta para el curso 2023/24 ya se había aprobado el 25 de abril por la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), órgano perteneciente al Ministerio de Universidades. Tres días después (siempre según el CEU), la Hispalense envió un escrito al Cardenal Spínola para acordar un convenio de desadscripción, requisito necesario que ha de aprobar después la Consejería de Universidad.

Finalmente, se supo que la noche del miércoles el CEU había respondido a la misiva de la US con otro escrito el que, "con carácter general", aceptaba (aunque con algunas premisas) las condiciones establecidas por la universidad pública: la desadscripción comenzaría de forma gradual el curso 2024/25 (no el próximo), las actividades del centro adscrito y la Fernando III estarían separadas y se ha de garantizar la continuidad del alumnado ya matriculado en el Cardenal Spínola hasta la finalización de sus estudios allí.

Un tercera en discordia

Una tercera entidad ha entrado en este cruce de comunicados: la orden hospitalaria de San Juan de Dios, de cuyo Centro de Enfermería la US también comenzará un proceso de desadscripción por motivos distintos a los del Cardenal Spínola. La Hispalense envió un comunicado a sus estudiantes en el que les ofrecía un procedimiento especial para terminar sus estudios en la Facultad de Enfermería propia. Tal escrito provocó que la citada orden publicara una nota de prensa el pasado jueves en la que acusaba a la Universidad de Sevilla de "tendenciosa" y de crear "estupor" entre los estudiantes. En el escrito aseguraba que las plazas de nuevo ingreso seguirán adscritas a la US el próximo curso, como así constaba en el DUA.

Sin embargo, dicho mapa de titulaciones ya no está disponible en la web del Distrito Único Andaluz. Al pulsar la opción de grados, aparece un cuadro de diálogo que indica que la oferta de plazas para el curso 2023/24 estará disponible cuando la apruebe la CGPU. Hasta ahora lo que existía era una referencia a la oferta del curso actual.

Según fuentes de la Consejería de Universidades, el próximo consejo de la entidad estatal tendrá lugar a finales de mayo, ya que en la reunión del 25 de abril (la fecha referida por el CEU) no se pudo cerrar la oferta definitiva. Una vez salga la propuesta de dicha sesión, tendrá que ser avalada por el ministerio competente. Entonces será oficial y podrá saberse con total seguridad si la desadscripción del Cardenal Spínola y San Juan de Dios comienza el próximo curso. Todo apunta a que en el caso de la primera será en el ejercicio 2024/25.