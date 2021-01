El rector de la US reta la ley Celaá y anuncia una “defensa encendida del español”

No hubo alusiones directas a la polémica por los exámenes presenciales, pero el rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, no desaprovechó la oportunidad para defender ciertos principios que ha mantenido durante su primera etapa al frente de la Hispalense y que lo han convertido en protagonista de más de una confrontación con las administraciones públicas.

En el discurso de investidura de ayer enumeró la mayoría de los proyectos contemplados para este segundo mandato. Entre ellos destacó “la defensa encendida de la utilidad del español”. Un propósito que llama la atención después de que esta semana haya entrado en vigor la ley Celaá, que entre muchos de sus puntos polémicos, incluye la eliminación de considerar “vehicular” al idioma castellano en Cataluña, lo que ha provocado una gran polémica.

Con tal fin, la US participará en la puesta en marcha de una webinar con las universidades iberoamericanas en la que se incidirá en la importancia que posee la lengua española.

La relación con las instituciones académicas iberoamericanas es otro de los objetivos del nuevo mandato. La intención de Castro es conseguir en este marco el mismo éxito que ha cosechado el programa Erasmus en el viejo continente, que, a su entender, ha logrado “mayor cohesión” que las decisiones tomadas por el consejo de la UE.

No faltó tampoco la alusión a la financiación universitaria, un tema siempre presente en las intervenciones de Castro, quien aseguró que el sistema de enseñanza superior andaluz está “más amenazado que nunca”. A este respecto, repitió las palabras pronunciadas dos días antes en el Palacio de San Telmo, en presencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el consejero de Universidades, Rogelio Velasco, cuando aseguró que estas instituciones se encuentran “al límite” por las “tensiones” financieras sufridas en 2020.

“Si la Junta no hubiera transferido los 60 millones de fondos Covid, esta universidad no habría cerrado el ejercicio anterior ajustado a la ley”, advirtió Castro, quien volvió a pedir un plan plurianual de inversiones para la enseñanza superior y que estas instituciones “participen” como entes activos en los planes de recuperación que se pongan en marcha. “Éste es el templo de la recuperación”, aseveró el rector.

También aludió al nuevo mapa de titulaciones que el presidente andaluz anunció que estaría listo antes de verano. Y le recordó a Moreno el ofrecimiento de la US para “acelerar” el proceso de vacunación contra el Covid. “Sería conveniente que nos tuvieran en cuenta”, sugirió a la Junta.