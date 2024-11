Se reducen los embotellamientos en Nervión por el tranvía, pero la nueva rotonda no convence

Una modificación del funcionamiento de los semáforos por parte del Ayuntamiento de Sevilla parece haber reducido los embotellamientos de tráfico que se han estado produciendo toda la semana en Luis de Morales desde el estreno de la parada el pasado lunes. El colapso de circulación afectaba sobre todo a los carriles opuestos al centro comercial Nervión Plaza había desaparecido este viernes, donde el semáforo que desemboca en la nueva rotonda no se pone en verde, sino en ámbar y en rojo. El origen de los problemas es la regulación del paso en la nueva rotonda del tranvía.

La rotonda nueva de Nervión no convence a nadie. Incluso desde el Ayuntamiento de Sevilla se admite que este punto no tiene comparación en dimensiones con la rotonda del Prado, por donde también pasa el tranvía. En la rotonda de Nervión el volumen de tráfico en todas direcciones que debe esquivarla es muy superior al que se mueve en el Prado, admite Movilidad.

"En la nueva rotonda de Nervión desde las ocho de la mañana tenemos frenazos de coches, porrazos, coches que se quedan parados enmedio.....Menos mal que el tranvía frena porque esta mañana un coche se quedó parado en las vías y ha obligado al tranvía a pararse hasta que el vehículo ha podido dar marcha atrás para salir de las vías", explica Ángel, encargado del bar Rabona, justo en la esquina de Eduardo Dato con Luis de Morales.

Los comerciantes de Luis de Morales consultados por este periódico corroboran que ya no se da el colapso de los primeros cuatro días tras la puesta en marcha del tranvía. Y se quejan de la nueva rotonda.

Desde el bar Rabona, su encargado comentaba que en efecto ha mejorado la fluidez del tráfico, aunque lamenta la terrible cantidad de vehículos que se mueven a diario en este cruce de avenidas principales del barrio. Los negocios del barrio aún están recuperándose de los dos años de obras que han tenido que soportar para la puesta en marcha del tranvía, debido a una serie de retrasos acumulados desde que se inició la ejecución de este transporte.

En la farmacia de Luis de Morales, una empleada confirma que desde este viernes ya no hay las colas de coches de días pasados. "Me han comentado esta mañana que han regulado el semáforo de allá arriba en la zona de la rotonda y la verdad es que se nota mejor la circulación. Desde que se estrenó la parada de Luis de Morales todos los días había atasco por la mañana".

Gabriel, que trabaja como portero en un bloque de Luis de Morales, comenta también que el Ayuntamiento ha retocado el semáforo de la rotonda para mejorar la circulación de la calle y que esa mejora se nota, salvo a la primera hora de entrada en los colegios, a la hora de salida de los trabajos y por la tarde. "La obra ha sido un desastre y esa rotonda ya antes de que viniera el tranvía ya estaba atascada. Es que no hay espacio para hacer esa rotonda tan grande", señala.

El tranvía no le gusta nada. "¿Tiene explicación el tranvía? El dineral que se han gastado para cuatro jubilados. Quieren llevarlo a Santa Justa para el guiri, pero el guiri del taco no viene en AVE sino en avión. Pero claro, no interesa acabar con la mafia de los taxistas que hay ahí en el aeropuerto. Este trenecito iba en el proyecto original por la Buhaira, más directo y con menos obstáculos. Y la mayoría de los turistas van al Centro, no a Nervión. Yo veo que es un dinero que se ha tirado", expone Gabriel.

Desde el bar El Bocaíto, el camarero Pedro comenta que este viernes observa menos follón de tráfico que en toda la semana. "El semáforo de la rotonda no se pone en verde, sino en ámbar y en rojo. Esta zona se ponía fatal desde que empezó el tranvía en Luis de Morales. Estos días atrás el tráfico se quedaba parado en los tres carriles de esta parte".

En la zapatería Ulanka, del lado de Luis de Morales que no ha dado problemas, sus empleadas corroboran que ha mejorado el tráfico en la zona.