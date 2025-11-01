Así es el refuerzo de autobuses de Tussam y su lanzadera al cementerio por la festividad de Todos los Santos

El Ayuntamiento de Sevilla ha organizado un servicio especial de autobuses de Tussam con motivo del Día de Todos los Santos, reforzando las conexiones con el cementerio de San Fernando para facilitar el acceso de la ciudadanía durante este fin de semana.

Desde el jueves, la línea 10 (Ponce de León-San Jerónimo) dispone de vehículos adicionales. Este sábado 1 de noviembre, se pone en marcha además una lanzadera especial entre Ponce de León y el cementerio, operativa de 8:00 a 18:00 horas, coincidiendo con el horario de apertura del recinto.

Este nuevo servicio, identificado como línea independiente, seguirá el mismo recorrido y paradas que la línea 10, con ocho autobuses y una frecuencia aproximada de cinco minutos. El domingo 2 de noviembre, festividad de los Fieles Difuntos, se reforzará de nuevo la línea 10 con cuatro vehículos adicionales —dos por la mañana y dos por la tarde—.

Por otra parte, las líneas 1, 3 y 6 también facilitan el acceso al camposanto, gracias a sus paradas próximas y la posibilidad de realizar transbordos desde distintos puntos de la ciudad.

Horarios especial del Cementerio de Sevilla

Durante el puente de los Difuntos, del 27 de octubre al 1 de noviembre, el cementerio amplía su horario: la puerta principal permanece abierta de 8:00 a 18:30 horas, y la de San Jerónimo de 8:00 a 18:00 horas. Habitualmente, el horario es de 8:00 a 17:30 horas y de 8:00 a 14:30 horas, respectivamente.

El sábado a las 11:00 horas, la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla ofrecerá el concierto “Una mirada al cielo” en la Rotonda del Cristo de las Mieles, bajo la dirección de Guillermo Martínez Arana. Al día siguiente, a las 9:00 horas, el arzobispo José Ángel Saiz Meneses oficiará la misa solemne por los Fieles Difuntos en el mismo lugar.

Renovación de los quioscos de flores

El Gobierno municipal ha completado la instalación de cuatro nuevos quioscos destinados a la venta de flores en el entorno del cementerio, con una inversión de 343.920 euros. Esta actuación ha supuesto una renovación integral del espacio, que ahora cuenta con un modelo más moderno, accesible y sostenible.

Los módulos, construidos con materiales prefabricados y estructura de acero galvanizado, incorporan cámaras frigoríficas para mantener las flores en óptimas condiciones, además de instalaciones de agua, saneamiento y telecomunicaciones, favoreciendo así la digitalización del negocio local. Situados en la plaza semicircular de la entrada principal, ofrecen un diseño ordenado y funcional que mejora la estética del entorno.