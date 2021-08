Por qué reservar cita por Booksy

Con el ritmo frenético que todos llevamos en nuestro día a día cada vez queda menos tiempo para hacer ciertas tareas como, por ejemplo, llamar para pedir cita en la peluquería, esteticista, barbero, etc. Precisamente para evitar este tedioso y, en muchas ocasiones infructuoso, proceso está Booksy, una app con la que podrás solicitar tu cita previa en cuestión de minutos y de manera eficaz.

Por qué apostar por Booksy

Con esta aplicación evitarás estar llamando una y otra vez porque no te cogen el teléfono o que no te den cita porque no tienen. Bastará con que introduzcas la zona en la que estás y el tipo de servicio que deseas para ver todas las opciones disponibles, las franjas horarias en las que puedes reservar y el precio que te costará el servicio. Así de fácil, cómodo y rápido. Estilistas, peluqueros, esteticistas, servicio de maquillaje... Todo lo que necesites relacionado con el mundo del sector de la belleza podrás encontrarlo a través de esta aplicación.

El éxito de Booksy es abrumador. Se trata de una plataforma que cuenta con millones de usuarios en Estados Unidosyo Reino Unido y que, en la actualidad, ya tiene 250.000 usuarios en España.

Como decimos, reservar a través de esta aplicación, disponible tanto en Android como iOS, te permitirá reservar tu cita previa rápidamente. Además, la propia app te mandará un mensaje recordario para evitar que te olvides de la cita en cuestión y que tengas que volver a solicitarla. En el mensaje recordatorio también te dará la opción de cancelar de manera sencilla tu cita previa.

Para ello, como es lógico, lo primero que tendrás que hacer será descargarte la aplicación en tu móvil. Regístrate con un mail y contraseña y a partir de ahí podrás hacer tus búsquedas y cerrar tus citas en pocos pasos y minutos. Acabarás con los desplazamientos hasta el centro de belleza en cuestión para tener que solicitar cita previa o ver si te pueden coger o las molestas llamadas en las que pocas veces se consigue una cita previa, ya sea porque no te atienden, porque el teléfono no es el correcto, etc.

Ventajas de Booksy para los negocios de belleza

Las ventajas que Booksy puede representar para los usuarios son más que evidentes pero lo cierto es que en el caso de los propios negocios de belleza también son importantes y se han de tener en cuenta en todo momento. Y es que esta aplicación es capaz de ofrecer visibilidad a las empresas del sector, ayudándolas a aumentar su cartera de clientes y haciendo que lleguen a más clientes potenciales. Cada vez que un usuario busca un tipo de servicio, si la empresa está en su radio de localización, aparecerá como opción a reservar.

Pero las ventajas para los negocios no acaban aquí. También pueden incrementar la productividad al dedicarse al que, verdaderamente, es su trabajo. No tendrán que estar tan pendientes de la gestión de las reservas, no tendrán que estar cogiendo el teléfono, anotando las citas, etc, ya que todos estos procedimientos se realizarán a través de la aplicación móvil en cuestión.

A través de un estudio se ha llegado a la conclusión que los centros que apuestan por este tipo de opción a la hora de gestionar sus reservas logran ganar unas 12 horas de trabajo al año y esto también se traduce en dinero.

Además, como apuntábamos arriba, esta aplicación te dará la opción de incrementar tu cartera de clientes de manera muy eficaz al lograr tener visibilidad justo ante clientes potenciales que buscan servicios como el que tú ofreces y todo ello de manera completamente segura y de lo más eficiente.

Acude a tu cita a la vez que cumples las medidas de seguridad por la pandemia

Como decimos, hacer el sencillo gesto de efectuar tu reserva con Booksy, te garantiza que el establecimiento cumple con todas las medidas de seguridad y protección covid. Desde la plataforma ofrecen un servicio llamado, “Estoy Listo”, a través del cual se envía al cliente un mensaje cuando el proveedor está libre y ha desinfectado el establecimiento correctamente.

De este modo, te asegurarás que entras cuando ya puede atenderte, sin esperas, y que todo está completamente higienizado y de acuerdo a las necesidades que hay en la actualidad por la pandemia en este sentido.