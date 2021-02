Coronavirus: Oncólogos advierten de retrasos en los diagnósticos de cáncer por el miedo a usar la Sanidad

En torno a 11.500 sevillanos serán diagnosticados de cáncer en 2021, de los que el 55% logrará superarlo gracias a los últimos avances y tratamientos oncológicos. Una cifra que continuará incrementándose en los próximos años teniendo en cuenta el descenso en la actividad diagnóstica que ha supuesto la pandemia del coronavirus, en especial durante la primera ola de 2020.

Esta advertencia ha sido lanzada este miércoles por la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM) en la previa del Día Mundial contra el Cáncer que se celebra mañana 4 de febrero. En concreto, según los datos que maneja la organización, el Covid ha provocado en Andalucía entre un 5% y 7% de retrasos en el diagnóstico de los casos de cáncer con respecto a 2019. "Es más, durante la primera ola, hasta mayo de 2020, se produjo un retraso del 20% de nuevos casos no diagnosticados a nivel general en toda España", ha señalado el presidente de la SAOM, el doctor Antonio Rueda, quien añade que la razón fundamental de ese menor diagnóstico ha sido el temor de la población a acudir a su médico u hospital por la Covid-19.

"Nos preocupa esa situación porque esos retrasos en los diagnósticos pueden tener a la larga un impacto en los resultados y en las posibilidades de tratamiento y supervivencia de los pacientes", destaca el presidente de los oncólogos andaluces, quien subraya la necesidad de que los recursos sanitarios, tanto humanos como técnicos, no se centren sólo en la pandemia sino también en otras enfermedades graves como el cáncer. "No podemos dar un paso atrás en el diagnóstico y atención oncológica porque habrá personas que llegarán con tumores en estadios más avanzados y otras que incluso no llegarán a ser diagnosticadas", añade Antonio Rueda.

Las estimaciones de la SAOM que unas 50.000 personas serán diagnosticadas de cáncer este año la comunidad andaluza, de los que un 57% aproximadamente serán hombres y el 43% mujeres.

No obstante, asegura la sociedad, "más del 55% de los hombres y del 61% de las mujeres con cáncer en Andalucía logrará superarlos gracias al diagnóstico precoz y a los nuevos tratamientos innovadores, como la inmunoterapia o los ensayos clínicos, que están aumentando la supervivencia y la mejora de la calidad de vida de las personas con algún tipo de tumor".

En este sentido, la SAOM quiere lanzar un mensaje de optimismo y esperanza para las personas con cáncer, poniendo en valor los últimos avances que se están desarrollando en los tratamientos, la investigación oncológica y la mejora de la calidad asistencial de los pacientes que se viene realizando a nivel general, y de la excelencia oncológica de la comunidad andaluza.

"Es lo que denominamos la oncología de precisión, como los ensayos clínicos, la inmunoterapia, o las terapias personalizadas dirigidas, que está propiciando que se aumenten las expectativas de vida de los pacientes con cáncer", afirma el doctor Rueda. "Andalucía es un referente nacional en el abordaje y tratamiento de los tumores, y las posibilidades de prevención, diagnóstico y tratamiento continúan creciendo cada año, de manera que muchas personas lograrán superar el cáncer, con una calidad de vida muy alta", añade.

Según las previsiones, los tumores más diagnosticados en 2021 serán el colorrectal, de próstata, mama y pulmón, en ambos sexos. Sigue destacando el aumento del cáncer de pulmón entre las mujeres debido al consumo de tabaco como hábito desde los años 70. Este tumor ha pasado de ser el cuarto al tercero con más incidencia en las mujeres, y su mortalidad en Europa ya es superior a la mortalidad por cáncer de mama desde el año 2016.

La SAOM destaca que hasta "un 40% de los cánceres podrían ser evitables" sólo con desarrollar un estilo de vida más saludable, evitando factores de riesgo como el tabaco, el alcohol, la obesidad, el sedentarismo o una mala dieta alimentaria. "El cáncer no sólo se puede superar, sino que también se puede prevenir y evitar en muchos casos", afirma Antonio Rueda.