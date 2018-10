La organizadora de la Carrera de la Mujer sacó el año pasado a la venta los dorsales antes de solicitar una autorización al Ayuntamiento para celebrar un evento deportivo en el que iban a participar 14.000 mujeres. Este fue uno de los detalles que reveló el gobierno socialista, que culpó a la empresa de realizar un “rosario” de incumplimientos y “abusar de la buena fe y voluntad” del Ayuntamiento. Ahora toca el turno de la reválida tras el fiasco de la marea rosa hace un año.

El equipo de Juan Espadas propuso a la organizadora que la carrera se celebrase por las calles de la Isla de la Cartuja. No fue posible porque la empresa había comenzado a comercializar los dorsales desde julio sin haber consultado con el Ayuntamiento ni contar con los permisos ni las autorizaciones necesarias, por lo que alegaron que con 14.000 dorsales vendidos en ese nuevo circuito propuesto resultaba inviable. Más datos. La carrera cumplía los requisitos en materia de seguridad, pero la empresa no había pagado la tasa por la ocupación de la vía pública en la Plaza de España, el plan de movilidad “estaba incompleto” y no contaba con la autorización pertinente para los camiones movilizados para el traslado de los materiales, entre otras cosas.

Más información Recorrido de la Carrera de la Mujer de Sevilla 2018

Dos horas y media antes del comienzo del evento, la Policía Local realizó una serie de comprobaciones previas al comienzo de la prueba y comunicó “por escrito” a los responsables de la organización que dado el incumplimiento de varios “requisitos” en materia administrativa iban a ser sancionados.

La prueba pierde 4.000 corredoras, que han tenido que abonar 11,6 euros

El Defensor del Pueblo sostuvo en una resolución que la empresa promotora de la carrera “nunca acreditó el cumplimiento de los requisitos” necesarios para la prueba, censurando que pese a ello el Ayuntamiento promocionase pública y “precipitadamente” el evento hasta el último momento.

La XII edición de la Carrera de la Mujer se celebra este domingo desde las 10:00 horas tras haber puesto la organización (grupo Motorpress) a la venta 10.000 dorsales a un precio de 11,6 euros para participar en la prueba, un euro más si la corredora quiere obtener una pulsera rosa. La carrera recupera el circuito de seis kilómetros que se desarrolla en el entorno del Parque de María Luisa. Las corredoras lucirán el número 016 en su dorsal con el objetivo de ayudar en la difusión del número de atención a las víctimas de la violencia de género, la concienciación sobre la importancia de denunciar estos delitos y la solidaridad con las víctimas.