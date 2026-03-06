Revientan con un alunizaje la peña sevillista de San Jerónimo para robar el dinero de la tragaperras

Unos ladrones reventaron este viernes la peña sevillista de San Jerónimo. Destrozaron la puerta con un alunizaje, empotrando un coche hasta hacer saltar la persiana de seguridad e incluso dañando la pared. Una vez dentro, sólo fueron a por la recaudación de la máquina tragaperras. "Han venido directo a por eso, no han tocado nada más", explicó a este periódico una responsable del establecimiento.

Los delincuentes utilizaron un Seat Ibiza para forzar la puerta del negocio. El robo se produjo durante la madrugada. La Policía Nacional está investigando las circunstancias del mismo. La peña sevillista está ubicada en la esquina de las calles Traviesa y Alcalá del Río.

Tras un periodo de cierta inacción, los aluniceros han vuelto a resurgir en Sevilla en los últimos meses. El robo más sonado de las últimas semanas ocurrió el 16 de febrero en el centro comercial Nervión Plaza, donde una banda de delincuentes asaltó una joyería de la cadena Pandora. Empotraron un Fiat 500 contra la persiana de seguridad y luego accedieron al interior. Hubo incluso una persecución con la Policía pero lograron escapar.

Esa misma noche hubo otro alunizaje en un conocido bar de Dos Hermanas. Uno de los que sigue sin esclarecer fue el de la joyería Abrines, en el centro de la capital andaluza, que tuvo lugar en abril de 2025

En noviembre del año pasado, la Guardia Civil y la Policía Nacional desarticularon, en una operación conjunta desarrollada en la provincia de Sevilla, uno de los grupos de aluniceros más activos del sur de España. A la organización se le atribuían más de 25 robos cometidos en menos de tres meses en establecimientos de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva y Badajoz.