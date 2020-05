Los 116 rodajes realizados en Sevilla en 2019 pasado dejaron 16 millones de euros

Sevilla es una gran plató. La capital de Andalucía supera cada año las cifras de rodajes en sus innumerables escenarios, tanto en interiores como en exteriores. El balance de las producciones que tuvieron a la ciudad como sede durante el año pasado arroja unas cifras muy buenas: se llevaron a cabo 116 producciones que dejaron un total de 15.896.878 euros. Estos datos superan a los del ejercicio anterior, cuando se registraron ocho largometrajes, cinco series y trece anuncios publicitarios, que tuvieron un impacto económico en la ciudad de once millones de euros. Además, Sevilla ha potenciado de manera muy importante su imagen en el sector con la gran apuesta y la inversión realizadas para eventos tan importantes como las galas de los Premios Goya o la MTV, dos programas de televisión cuya repercusión para la ciudad no está incluida en el balance de los rodajes.

La ciudad de Sevilla acogió 116 producciones durante el año 2019l. De ellas, nueve fueron largometrajes: Adiós (España), Operación Camaron (EEUU), El Inconveniente (España), Una vez más (España), La lista (España), Para toda la muerte (España), Producción 3 (India), Senior (Indonesia) y Coup the Foundre en Andalousie (Francia). De manera directas estas producciones dejaron 6.622.828 euros.

También se rodaron diez series para la televisión: La otra Mirada (España), Warrior Num (EEUU), Tuti sanno tutto (Italia), Allí abajo (España), Familias en ferias (España), Peacemarker (Finlandia), Kitchen Impossible (Alemania), How to spend it well in holiday (Inglaterra), Los hijos del Mediterráneo (Croacia)y La Peste (España). Todas ellas aportaron a la economía sevillana 8.741.000 euros.

Además, se grabaron 16 spots publicitarios: España (5), Inglaterra (4), Japón (1), Canadá (1), Corea (1), Italia (1), Francia (1) y coproducción EEUU-España (1), relacionados con marcas de automóviles, bebidas, tecnologías, perfumería o deporte, que sumaron 302.700 euros. El listado de rodajes se completa con 23 documentales (122.000 euros), 20 programas de televisión (1.500 euros), 6 videoclips (18.500 euros), 8 vídeos corporativos (2.000 euros), 9 reportajes fotográficos (74.000 euros) y 15 producciones de otros tipo (12.350 euros).

Para seguir fortaleciendo la vinculación de Sevilla con la industria audiovisual, el Ayuntamiento firmó en julio del año pasado dos convenios con la Andalucía Film Comission y Asecan para que contaran con oficinas en el Palacio de Congresos, donde ya están desarrollando su labor convirtiendo en un centro de operaciones para aglutinar así todos los esfuerzos y convertir Sevilla en un referente de la industria cinematográfica. Con la firma de estos acuerdo, como resaltaba entonces Antonio Muñoz, delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, se daba un paso más para convertir Sevilla en sede de la futura Academia Andaluza de Cine, como está recogido en la ley. Actualmente se están consensuando los estatutos de esta institución entre las empresas y asociaciones del sector.

Para este año se esta trabajando en reforzar y coordinar más la oficina de captación y gestión de rodajes para facilitar las grabaciones y en medidas de apoyo al sector que se están analizando desde la delegación de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura.

La ciudad va a mantener, además, su relación especial con el cine reforzada con eventos como los Goya o los premios del cine europeo. Mantendrá el Festival Europeo en 2020 y está trabajando con el sector en distintas medidas. “El sector audiovisual es una pieza fundamental en la estrategia cultural de la ciudad. Los rodajes tienen un gran impacto económico en Sevilla que ha ido creciendo los últimos años al estrecharse el vínculo entre Sevilla y el cine. Dentro del plan de choque municipal se van a adoptar medidas para favorecer los rodajes a través del refuerzo de la oficina única y se están analizando medidas y ayudas para favorecer que pronto recuperemos el impulso en el sector. Aparte vamos a mantener el festival de cine europeo y la industria audiovisual tendrá un papel relevante en el futuro de la Fábrica de Artillería. La vinculación entre Sevilla y el cine se va a seguir reforzando”, destaca el delegado Antonio Muñoz.

Sevilla, plató de cine

Entre La vida de Cristóbal Colón (1916) y serie La Peste (2019) hay más de un siglo de rodajes. La capital de Andalucía es un privilegiado plató al aire libre. La variedad y calidad de su patrimonio artístico, la magia de la mezcla de estilos, épocas y civilizaciones que pueblan sus calles, la gran cantidad de horas de luz al año, o las muchas facilidades facilitan para poder efectuar los rodajes, han convertido a la ciudad en un escenario de primer orden.

En Sevilla han rodado directores del prestigio de Michelangelo Antonioni (El Reportero, 1975), David Lean (Lawrence de Arabia, 1962), George Lucas (Star Wars-Episodio II- El Ataque de los Clones, 2002), Warren Beatty (Rojos, 1981), Ridley Scott (1492: La conquista del paraíso, 1992 y El Reino de los Cielos, 2005), o los españoles Luis Buñuel (Ese oscuro objeto de deseo, 1977), Alberto Rodríguez (Grupo 7, 2012; o La isla mínima, 2014), Manuel Summers (Juguetes rotos, 1966), Carlos Saura, con varias cintas, una de ellas Sevillanas (1992), Agustín Díaz Yanes, (Alatriste, 2006), Álex de la Iglesia (Crimen Ferpecto, 2004) o Benito Zambrano (Padre Coraje, 2002). Estrellas del celuloide como Alec Guiness, Anthony Quinn, Omar Sharif, Peter O'Toole, Natalie Portman, Warren Beatty, Gerard Depardieu, Tom Cruise, Cameron Diaz, Jeremy Irons, Brigitte Bardot, Edward Norton, Viggo Mortensen, Francisco Rabal, Tony Leblanc, Fernando Fernán-Gómez, Paz Vega, Fernando Guillén... han rodado sus escenas con la Catedral, la Plaza de España, el Alcázar o la Casa de Pilatos como escenarios de ensueño.

Lawrence de Arabia

La Sevilla del Regionalismo, la construida para la Exposición Iberoamericana de 1929, fue en gran medida la protagonista de la película más laureada de las rodadas en la ciudad hispalense hasta la fecha: Lawrence de Arabia, ganadora de siete Oscar, incluyendo mejor película, director, fotografía y música. Entre los principales escenarios de esta gran producción se encuentran el Real Alcázar, la Plaza de España, la Plaza de América, el teatro Lope de Vega o las Murallas de la Macarena. El Hotel Alfonso XIII fue el cuartel general del equipo durante los meses de rodaje. Allí se alojaron el director, David Lean, y los actores Alec Guiness, Anthony Quinn, Omar Sharif y Peter O'Toole. En el establecimiento se rodaron también algunas escenas. Muchos sevillanos pudieron participar como extras en la que está considerada una de las mejores películas de la historia del cine.

La Plaza de España, genial creación de Aníbal González, ha sido el escenario de otras grandes superproducciones. La más importante, el segundo episodio de la popular saga de La Guerra de las Galaxias. George Lucas visitó Sevilla con sus hijos en agosto de 1999 y se quedó encandilado. Se fijó en el espectacular enclave del Parque de María Luisa para rodar El ataque de los clones. El edificio se convirtió en el palacio del planeta Naboo. La oscarizada Natalie Portman (reina Amidala) y Hayden Christensen (Anakin Skywalker) pasearon por sus grandes galerías. En el año 2011, la Plaza de España se volvió a transformar para acoger, en este caso, el palacio de un excéntrico dictador árabe (ElDictador) encarnado por Sacha Baron Cohen. Aquí también se han rodado escenas de Belmonte (1994, España), Lifting de corazón (2005, Corea), y La joven de las naranjas (2008, Noruega).

Otro de los enclaves imprescindibles de la ciudad es el Real Alcázar. El conjunto palaciego ha acogido el rodaje de La femme et le patin (1958, Francia), La folie des grandeurs (1971, EEUU), 1492, La conquista del paraíso (1992, EEUU) o The Kingdom of Heaven (2004, EEUU), dirigida por Ridley Scott. El monumento también ha sido famoso en el mundo entero por convertirse en el reino de Dorne de la aclamada serie Juego de Tronos.

Una de las películas que más ha dado a conocer a la ciudad ha sido Noche y día. Sus protagonistas, Tom Cruise y Cameron Diaz hicieron las delicias de los sevillanos durante las semanas que estuvieron rodando en la ciudad. Entre los escenarios de esta película se encuentran la Casa de Pilatos, la Plaza de Toros, la Plaza Nueva, la Plaza de la Virgen de los Reyes, la Plaza de San Francisco, Plaza de Santa Marta o la estación de Santa Justa.

Otros muchos edificios han acogido escenas de numerosas películas desde 1916. Entre ellos, el Lope de Vega (Sevillanas, Flamenco, Flamenco de Amor o MoscowZero), la Catedral (La joven de las naranjas), El Ayuntamiento (La Duquesa o Grupo 7), el Rectorado de la Universidad (Carmen o Padre Coraje), el Archivo de Indias (Nadie conoce a nadie), El Hotel Alfonso XIII (Homero retrato intermitente, Gluckfahrt o Andalucía), o la facultad de Bellas Artes ( El viaje vertical y La joven de las naranjas).

Además de los principales edificios de la ciudad, muchas de sus calles y plazas han sido protagonistas de importantes rodajes. ¿Quién no recuerda a Mario Casas, en Grupo 7, durante una persecución por las cubiertas de la Fábrica de Artillería, a Eduardo Noriega huyendo de los nazarenos armados por Santa Cruz en Nadie conoce a nadie, o a Paz Vega, como Carmen, saliendo de la Fábrica de Tabacos? La popular Ocho apellidos vascos llevó a la gran pantalla enclaves como el Paseo Marqués de Contadero y el entorno de Triana, y ¿Quién mató a Bambi? fue rodada en localizaciones de Nervión, por ejemplo. La isla mínima, de Alberto Rodríguez, estrenada esta semana también se recrea en varias zonas de Sevilla.

Entre los principales escenarios de rodaje al aire libre se encuentran el barrio de Santa Cruz (Ese oscuro objeto de deseo, Homero retrato intermitente, Nadie conoce a nadie, Carmen, Semana Santa, Lifting de corazón), el Patio de Banderas (Carmen, Lifting de corazón, Los límites del control, La joven de las naranjas, In The name of God and King o No te supe perder), la Plaza Virgen de los Reyes (1492, la conquista del paraíso, El camino de Víctor, Los sabios de Córdoba o Noche y día), la Plaza del Salvador (Nadie conoce a nadie, Siete testigos o No te supe perder), la Plaza del Museo (Soledad en verano, La joven de las naranjas o Yo también), la Plaza de San Lorenzo (Flamenco de Amor, In the name of God and king y Sueños), o la calle Sierpes (Lifting de corazón, Bussines Class o El Crucero de la Felicidad).