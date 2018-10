Loquillo y el Barrio, de concierto en el Auditorio

El Auditorio Rocío Jurado acoge este fin de semana dos conciertos. Por un lado, el Loquillo, este viernes a las 22:00, por otro, el del Barrio, este sábado a las 22:00.

La actuación de Loquillo pertenece a la gira 40 años de Rock and Roll Actitud, en la que celebra su cuadragésimo aniversario en el mundo de la música y presenta el álbum recopilatorioRock and Roll Actitud 1978-2018, que salió a la venta el pasado mes de abril. Este trabajo supone una recopilación con sus mejores 55 canciones. Desde Rock and roll star o Cádillac solitario, hasta Feo fuerte y formal o Salud y rock and roll, pasando por la nueva grabación que ha realizado especialmente para este recopilatorio, una nueva versión de Rey del Glam, el tema que ya fue un éxito en su versión original de Alaska y Dinarama. Las entradas tienen un precio de 33 y 38,50 euros, disponibles en ticketmaster.es.

En el caso del Barrio, este concierto supone la segunda vez en las que la gira de presentación de su nuevo disco, Las costuras del alma, recala en Sevilla. Después de triunfar con Las playas de invierno, La voz de mi silencio, Duermevela y Espejos, regresó con Hijo del Levante y Esencia. Ahora acerca al público Las costuras del alma, placa a través de la cual se mete en la piel de un viejo sastre de corazones para contarnos nuevas historias a través de sus canciones. Pero el artista gaditano, además de presentar los trece temas de su nuevo trabajo, también rescata clásicos como Calla, Rencor, Ausencia, Cartitas de amor o Somos los barrieros, todo un himno entre sus seguidores. El precio de las entradas es de 38,50 y 50 euros, disponibles en elcorteingles.es.