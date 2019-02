Planes de cine en Sevilla para el puente del Día de Andalucía

El Puente del Día de Andalucía no es una fecha fuerte para la oferta cinematográfica más allá de la cartelera de estrenos, que se adelanta a mañana jueves con la reposición restaurada de un 'clásico' del cine contemporáneo como La lista de Schindler, de Steven Spielberg, en conmemoración de su 25º aniversario. Ya para el lunes y martes, Tres Culturas y Cicus reanudan su programación dedicada al cine hecho por mujeres. Respecto al cine en casa, Movistar + ofrece siempre buenos documentales sobre artistas pop-rock.

La película de la semana

Con motivo de su 25º aniversario, La lista de Schindler vuelve a la cartelera para recordar las atrocidades del Holocausto y, de paso, poner a prueba el juicio del paso del tiempo sobre una cinta que para algunos es una obra maestra incuestionable y para otros una pieza más del engranaje sentimental de la ‘Shoah business’ (David Mamet dixit) para expiar culpas y calmar al espectador sobre el horror a través de uno de los episodios más oscuros de la Historia.

Estrenos en cartelera

Pocas vidas de artista han suscitado más cine que la de Vincent Van Gogh (1853-1890), paradigma del pintor visionario y genial sometido por la mala fortuna y una psique atormentada tan poco apta para el éxito como directamente proporcional para la mitología romántica.

De El loco del pelo rojo (1956, Vincent Minnelli) protagonizada por Kirk Douglas, a la reciente Loving Vincent (2017), experimento que buscaba emular las texturas y técnicas del pintor en su superficie animada, Van Gogh ha conocido memorables encarnaciones cinematográficas de la mano de Tim Roth y Robert Altman (Vincent y Theo, 1990), Jacques Dutronc y Maurice Pialat (Van Gogh, 1991), o Martin Scorsese y el maestro Akira Kurosawa (uno de los episodios de Los sueños, 1990), por no hablar de los numerosos documentales, cortometrajes o series de televisión dedicados a su figura.

El también pintor y artista norteamericano Julian Schnabel (Basquiat, Antes que anochezca, La escafandra y la mariposa), se adentra una vez más en los últimos días de la vida del pintor con la estimable complicidad (y no poco parecido físico) de Willem Dafoe, nominado al Oscar y premio al mejor actor en el Festival de Venecia. Cine de artista sobre la sensibilidad de un artista, retrato sensorial en busca de la fisicidad y la luz sanadora, Van Gogh, a las puertas de la eternidad sigue buscando rincones ocultos y texturas insólitas en una de las figuras clave del Arte Moderno.

Los estrenos de la semana se completan con lo nuevo de Robert Zemeckis, Bienvenidos a Marwen, una historia de superación protagonizada por Steve Carell; Larga vida y prosperidad, un retrato sobre autismo y la adolescencia con Dakota Fanning; la road movie española 4 Latas, con Jean Reno atravesando el desierto africano, la cinta francesa Profesor en Groenlandia y, aprovechando el tirón de Schindler, la cinta rusa Sobibor, sobre el intento de fuga del campo de concentración nazi en 1943.

Otras pantallas

Organizado por la AAMMA, la Fundación Tres Culturas acoge el próximo martes 5 de marzo (20:30h., enrtrada libre) una nueva sesión de cortos andaluces dirigidos por mujeres: Yo me toco, de Sara Gallardo, Vidas suspendidas, de Anna Elías, El Prenauta, de Agus Jiménez, Visibles, de Conchi Tavira, y Desmontando a la madre, de Elena Martín.

También en femenino se declina el título de esta semana dentro del ciclo Cicusdoc. El lunes 4 de marzo (20:00h.) se proyecta Djamilia (2018), de Aminatou Echard, un interesante trabajo de reconstrucción, vanguardia experimental y puesta al día que parte del personaje de la joven kirghisa protagonista de la novela homónima escrita por Chingiz Aitmatov, una heroína literaria que sirve de pretexto para mantener conversaciones íntimas (filmadas en Super 8) con las mujeres de Kirghizistan, cuyos conflictos y deseos no distan tanto de los de aquel personaje.

Cine en plataformas

Paradigma de la posmodernidad multicultural, M.I.A., nombre artístico de Matangi ‘Maya’ Arulpragasam, irrumpía en la escena pop independiente británica en 2005 como nueva voz (e imagen) de una concepción de la música de baile mestiza no reñida con los mensajes y el activismo políticos. Ya para entonces, la artista había empezado a confeccionar un diario filmado donde, entre otras cosas, daba cuenta del exilio de su familia como consecuencia de las actividades políticas y terroristas de su padre en su Sri Lanka natal. Este estupendo documental recoge y ordena todo ese material y sigue la asendereada y controvertida trayectoria de M.I.A. hasta sus más recientes polémicas en la Superbowl, donde un gesto provocador dio con ella en los tribunales.

No menos interesante y excéntrica resulta la figura de Jason Charles Beck, alias Chilly Gonzales, iconoclasta, inclasificable y genialoide canadiense que se labró una carrera en los ambientes underground de Berlín y que hoy graba para el prestigioso sello Deutsche Grammophon desde su dominio del piano impresionista, su concepción teatral del espectáculo o su encuentro con orquestas sinfónicas.

* Los documentales Miyangi/Maya/M.I.A. y Shut up and play the piano (Chilly Gonzales) pueden verse en Movistar+