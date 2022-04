La receta de los sanitarios de Sevilla para una Semana Santa segura en pandemia

Hay que retroceder a 2019 para recordar una Semana Santa como la que se espera desde hoy y que ya ha dejado sus primeros sones con las vísperas del Viernes de Dolores y Sábado de Pasión. Procesiones en la calle, calles abarrotadas y una ocupación hotelera con cifras similares a la época pre-Covid harán que Sevilla de un pasito más hacia la normalidad en su semana más esplendorosa en un momento en el que la situación epidemiológica ha cambiado, pero también la gestión de la enfermedad.

Mascarillas, distancia de seguridad e higiene de manos siguen siendo las principales armas por las que apuestan las autoridades sanitarias para evitar una nueva oleada del virus cuando las cuarentenas ya no son obligatorias en pacientes asintomáticos y leves y, además, tampoco se realizan pruebas de detección del virus salvo a población vulnerable o bajo el criterio médico.

Desde la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), el epidemiólogo del SAS en el Distrito Sanitario Sevilla, Eduardo Briones, destaca el intenso trabajo en esta nueva etapa de la pandemia, con el dispositivo de vigilancia 24 horas durante siete días d la semana. "De esta forma podemos detectar brotes y situaciones de alerta sanitaria y dar una primera respuesta, no sólo de Covid sino también del resto de enfermedades", explica.

El epidemiólogo recomienda que de cara a las previsibles aglomeraciones de estos días y mayor contacto social "es importante no confiarse porque el Covid nos ha dado ya muchas sorpresas". "Hay que seguir haciendo lo que hemos aprendido que funciona para mantener el Covid alejado", indica. Briones añade, además, que para proteger "Aunque no sean ya obligatorias por ley, sería bueno seguir usando la mascarilla siempre que se pueda", recomendando FFP2 a las personas de mayor edad y con problemas de salud, así como a los que las cuidan. "De igual forma debemos evitar aglomeraciones en espacios pequeños y/o cerrados y quedarnos en casa si tenemos síntomas de resfriado. Entre todos podemos conseguir que el impacto de las fiestas sea el menor posible", recalca.

Pero, ¿cuál es la receta de los sanitarios sevillanos que están en primera línea de lucha contra el Covid? Afrontan la tercera Semana Santa en pandemia, pero la primera normal, es decir, que se vivirá plena en la calle. Advierten de que el comportamiento social es clave para que no haya que lamentar luego un repunte de contagios y hospitalizaciones.

Nicolás Merchante. Enfermedades Infecciosas y Microbiología del Valme

"Asistimos a las próximas semanas con incertidumbre por ver qué impacto tendrá en el comportamiento de la pandemia y la posibilidad de que asistamos a una séptima ola de aumento de hospitalizaciones relacionadas con el Covid-19", afirma rotundo el director de la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología del Hospital de Valme, Nicolás Merchante. Después de cientos de pacientes atendidos, de haberse puesto muchas veces el EPI, de haber visto morir a personas con el virus, de haber curado a muchísimas más, para Merchante la clave ahora que el escenario de la pandemia ha cambiado, con la mayoría de infecciones leves y poco sintomáticas, es la "protección de los los vulnerables". "Pacientes de mayor edad, pacientes con comorbilidades y pacientes inmunodeprimidos a los que debemos proteger evitando las infecciones en ellos, asegurando que todos han recibido el esquema vacunal completo con la tercera dosis y, en caso de infección, diagnosticando de forma muy precoz la infección para, a continuación, valorar su tratamiento, ahora que tenemos opciones de tratamiento eficaces en la fase inicial que evitan progresiones, hospitalizaciones y muertes", indica el sanitario.

Para el resto de población, Merchante hace hincapié en la importancia de la vacunación y las clásicas medidas preventivas: mascarillas, distancias de seguridad, ventilación de espacios cerrados e higiene de manos. "Quien no se haya vacunado aún, que se vacune, y quien no haya recibido la tercera dosis acuda a recibirla. En la última ola hemos comprobado que la protección de las dos dosis es claramente inferior en comparación con la pauta de tres", recalca.

Desde su postura, el doctor recuerda que la pandemia no ha terminado. "Han disminuido notablemente los ingresos hospitalarios en las últimas semanas, pero se siguen diagnosticando un número significativo de nuevas infecciones", afirma. Aún así, el sanitario recalca que la mayoría de casos están cursando de forma leve y se están manejando ambulatoriamente por lo que ve "razonable" que, dado a ese cambio en el curso de la enfermedad, se pueda intentar disfrutar de estas fiestas "de una manera algo más parecida a la anterior al Covid".

Agustín Valido. Neumología del Macarena

Agustín Valido es jefe de Neumología en el Hospital Virgen Macarena, servicio que forma parte de un equipo multidisciplinar asistencial junto a Medicina Interna, Enfermedades Infecciosas, Urgencias, Microbiología y UCI. Explica que, en la situación actual, "los casos graves que requieren atención hospitalaria son muy pocos". En consecuencia, sostiene el neumólogo, "también ha disminuido el número de pacientes que requieren seguimiento posterior al ingreso hospitalario".

Una situación positiva, pero que no evita la "incertidumbre" con la que afronta la celebración de la Semana Santa sin tests de diagnóstico y sin cuarentenas generalizadas. "Es una incertidumbre lógica ante la posibilidad del aumento de contagios, teniendo en cuenta las condiciones en las que se va a desarrollar esta celebración, pero también estamos esperanzados en que el comportamiento protector que ha demostrado la vacuna se mantenga, evitando el repunte de los casos más graves", afirma.

Insta en estos días en los que las que se prevén aglomeraciones y mayor contacto social a "no relajarse" pese a la actual situación epidemiológica. "No debe hacernos perder el sentido común y las medidas higiénicas-preventivas que nos han enseñado durante la pandemia que son buenas, no sólo para evitar el contagio del SARS-Cov-2, sino también para evitar otras enfermedades infecciosas que han disminuido durante este periodo. Deben seguir teniéndose en cuenta, sobre todo, para la protección de los más vulnerables, especialmente en aquellas circunstancias que pueden favorecer el contagio como el permanecer en espacios cerrados y las aglomeraciones", remarca.

José Manuel Camero. Urgencias del Virgen del Rocío

Desde otra de las áreas más castigadas por la pandemia, las Urgencias hospitalarias, el médico José Manuel Camero, del Virgen del Rocío, apela a la "responsabilidad individual" como la clave para poder disfrutar de una Semana Santa segura, y al uso de las mascarillas como "una buena herramienta que ha demostrado reducir los contagios". "Sería recomendable que en las aglomeraciones se usase", afirma.

El sanitario ve la Semana Santa como un riesgo "evidente" dadas las experiencias anteriores de "aumento de incidencia tras celebraciones y aglomeraciones". "Es por ello que tenemos cierto recelo y cautela porque siempre han ido acompañadas de un aumento de casos", destaca. No obstante, entiende que es "lógico" que "una vez alcanzadas unas altas tasas de vacunación, junto con el consiguiente descenso de casos graves, se empiece a normalizar la situación". "Lo cual no quiere decir que el virus haya desaparecido por lo que confiamos en la responsabilidad individual para que todo salga bien", defiende.

De hecho, el urgenciólogo, que forma parte del servicio por el que pasa la mayor parte de los pacientes que acaban hospitalizados, recuerda que, aunque ha disminuido la cantidad de pacientes que acuden con Covid a las Urgencias, "la gente debe saber que continúan ingresando pacientes con Covid tanto en planta como en UCI". La causa de dichos ingresos, destaca, "son tanto por complicaciones directas del contagio como por descompensación de patologías previas en enfermos crónicos", matiza.

Mª José Pérez Lozano. Medicina Preventiva y Salud Pública del Valme

La jefa del servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública en el Hospital de Valme, María José Pérez Lozano, reitera la receta de vacunación, "mascarilla, ventilación, distancia y lavado de manos. "Somos conscientes de que es muy probable que aumente la incidencia con la repercusión sobre el día a día del hospital por eso tenemos que seguir insistiendo en mantener las precauciones. Debemos seguir usando la mascarilla cuando estamos en lugares concurridos o cerrados todo el tiempo posible. Sé que estamos cansados, pero es una medida muy eficaz si se utiliza bien", defiende la sanitaria.

También la importancia de la vacunación. "Es crucial seguir captando a las personas que hasta ahora no se han vacunado, pues se ha demostrado que gracias a las vacunas los casos positivos tienen una evolución muchísimo más leve y que están protegiendo a las personas más vulnerables", remarca.

La especialidad de la que es responsable en el hospital sevillano centra su trabajo en poner en marcha las medidas que reduzcan todo lo posible la transmisión de la infección y permitan controlar los efectos negativos de la misma a nivel de la comunidad, además de profundizar en el conocimiento de las características epidemiológicas que permitan tomar decisiones acerca de las medidas necesarias en cada momento para reducir el riesgo de profesionales y pacientes en relación al Covid-19 y encargados de la estrategia de vacunación para el hospital.

Para que no se repitan situaciones que repercutan en complicaciones para los más vulnerables, la sanitaria invita a ser "solidario y respetuoso con los demás". "Si tenemos síntomas respiratorios debemos usar mascarilla y tomar medidas que eviten que transmitamos la posible infección. Esto es especialmente necesario si convivimos con personas vulnerables", concluye.

David Maya. Médico de Atención Primaria

David Maya es médico de Atención Primaria en el centro de salud Coca De La Piñera, en Camas. En su receta para una Semana Santa Segura emula a Aristóteles y su célebre definición de la prudencia como una virtud que se aprende con el ejercicio de los buenos hábitos. "La prudencia no implica dejar de pasarlo bien, sino recordar que en lugar de estar a cinco centímetros de nuestro amigo, también podemos estar un poco más alejado de él sin que ninguno de los dos nos sintamos solos", afirma y añade, "también implica recordar". "Recordar que tras bajarnos la mascarilla para beber o comer podemos volver a colocarla recordando que cuando vengan otras fiestas estaremos todos para volver a disfrutar", explica.

El facultativo reconoce que desde el último pico de Covid-19 de mediados de diciembre del año pasado y enero y febrero de este 2022, "la situación ha ido mejorando paulatinamente". "Estamos más desahogados", destaca, pero recuerda que se siguen diagnosticando casos casi a diario por lo que "no se debe bajar la guardia". "Aún hoy, después de dos largos años de pandemia, encontramos pacientes que, motu propio, han rechazado vacunarse a pesar de la gravedad con la que la enfermedad puede manifestarse y a pesar de que las vacunas han demostrado una gran eficacia para evitar casos graves e ingresos hospitalarios", sostiene.

Por todo ello, lo tiene claro: "A todos aquellos que nos gusta disfrutar de las fiestas, que tenemos familiares, amigos o vecinos mayores o con enfermedades importantes, y a los que queremos seguir viendo, acompañando o disfrutando con ellos, les digo que es necesario poner algo de nuestra parte, y ese algo se llama prudencia".

Carmen Ruda. Médico de Familia rural

También Carmen Ruda, desde el medio rural, en el Consultorio de Fuentes de Andalucía, llama a la prudencia. "Que no se olvide las vidas que se han quedado en el camino pese a todos nuestros esfuerzos", afirma. La facultativa recuerda el shock que supuso en el día a día de los sanitarios, y la población en general, la llegada de un virus "tan desconocido" y "las dudas" y "miedos" que provocó, sobre todo al principio, "cuando no se sabía cómo iba a comportarse".

Por su consulta ha pasado "mucho Covid", asegura y lamenta que, "focalizarlo todo durante mucho tiempo a la asistencia de esta enfermedad ha dejado de lado otras enfermedades también importantes". "Hemos hecho todo lo que hemos podido", defiende.

La doctora cree que pensar ahora en retirar las mascarillas en interiores, como ya se ha recomendado a partir del próximo día 19, "no es la mejor opción". Por ello, para estos días, especialmente si uno va a salir o mantener encuentros con otras personas, Ruda recomienda "evitar aglomeraciones, mascarilla, que las reuniones sean lo más reducidas posible y mucha higiene". "No sólo por el Covid, sino también para el resto de enfermedades respiratorias como hemos podido comprobar", concreta.

Como recomendaciones, la facultativa recuerda que , aunque no haya recomendación de aislarse en caso de sintomatología leve o ausencia de ella "no deberíamos olvidar lo aprendido estos dos años". "Receta mágica no hay, pero con un poco de responsabilidad, con precaución y sentido común pueden salir las cosas bien", insiste.